MotoGP-Ass Marco Bezzecchi brennt für die Olympischen Spiele in Italien

Auf der zweimonatigen Reise des olympischen Feuers hat die Fackel die Heimatstadt von Marco Bezzecchi erreicht. Der Aprilia-Werksfahrer leuchtete als sportliches Vorbild in Rimini.

Thomas Kuttruf

Von

MotoGP

Aprilia-Werksfahrer Bezzecchi: Fackelräger in Rimini
Aprilia-Werksfahrer Bezzecchi: Fackelräger in Rimini
Foto: Aprilia
Aprilia-Werksfahrer Bezzecchi: Fackelräger in Rimini
© Aprilia

Im Artikel erwähnt

In einem Monat beginnt die Winterolympiade 2026. Austragsorte der Weltspiele sind Mailand und der prominente Wintersportort Cortina d’Ampezzo. Wie hoch Italiens MotoGP-Piloten in der Gunst der Öffentlichkeit stehen, hatte bereits die Auslosung der insgesamt 10001 Fackelträger im vergangenen September gezeigt.

Ducati-Aushängeschild Francesco Bagnaia wurde vom olympischen Komitee stolz als einer der drei ersten Botschafter und Fackelträger auf italienischem Boden vorgestellt. Losgegangen war die Reise des Feuers traditionell in Griechenland – am 26. November wurde die Fackel in Olympia entfacht. Eine Woche später erfolgte die Übergabe der Flamme an Italien.

Neben Bagnaia war in Rom auch Italiens GP-Ikone Max Biaggi mit der Fackel in Richtung Olympiade gelaufen. Nach der großen Schleife durch den Süden des Stiefels – auf der 17. Etappe durch Pompei hatte etwa Filmlegende Jackie Chan übernommen – hat das Feuer einen Monat vor der Eröffnungsfeier im Mailänder San-Siro-Stadion Italiens Adriaküste und damit die Heimat von Marco Bezzecchi erreicht. Am 5. Januar war es dann am Aprilia-Werksfahrer im Dress der italienischen Olympioniken, die berühmte Fackel zu übernehmen.

Wintersportler Marco Bezzecchi
Wintersportler Marco Bezzecchi
Foto: Dainese
Wintersportler Marco Bezzecchi
© Dainese

Nach der Anreise per Fahrrad marschierte «Bezz» in Begleitung einer großen Fanschar sowie der Olympia-Kommission durch die Altstadt von Rimini. Es war die 29. von insgesamt 60 Etappen, die die Fackel bis zum Start der Spiele zurücklegen wird. Für Italien haben die Spiele 2026 eine besondere Bedeutung. Vor 70 Jahren wurde die erste Winterolympiade in Italien – und eben in Cortina d’Ampezzo – ausgetragen.

Für den begeisterten Snowboard-Fahrer Marco Bezzecchi geht es 2026 um mehr als nur den olympischen Gedanken. Im zweiten Jahr seiner Verbindung mit Aprilia Racing geht es für den 27-Jährigen um nichts anderes als den Titel in der Königsklasse. Als die Findungsphase mit der RS-GP abgeschlossen war, katapultierte sich «Bezz» mit 14 Podestplätzen noch auf Rang 3 der WM-Tabelle. 2026 soll nun die Bastion «Marc Marquez» eingenommen werden. Am 15. Januar wird Racing-Chef Massimo Rivola das Aprilia-MotoGP-Projekt in Mailand der Öffentlichkeit vorstellen.

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

  • Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Qatar
    10. - 12.04.2026
    Zum Event

