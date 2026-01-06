MotoGP-Ass Marco Bezzecchi brennt für die Olympischen Spiele in Italien

In einem Monat beginnt die Winterolympiade 2026. Austragsorte der Weltspiele sind Mailand und der prominente Wintersportort Cortina d’Ampezzo. Wie hoch Italiens MotoGP-Piloten in der Gunst der Öffentlichkeit stehen, hatte bereits die Auslosung der insgesamt 10001 Fackelträger im vergangenen September gezeigt.

Ducati-Aushängeschild Francesco Bagnaia wurde vom olympischen Komitee stolz als einer der drei ersten Botschafter und Fackelträger auf italienischem Boden vorgestellt. Losgegangen war die Reise des Feuers traditionell in Griechenland – am 26. November wurde die Fackel in Olympia entfacht. Eine Woche später erfolgte die Übergabe der Flamme an Italien.

Neben Bagnaia war in Rom auch Italiens GP-Ikone Max Biaggi mit der Fackel in Richtung Olympiade gelaufen. Nach der großen Schleife durch den Süden des Stiefels – auf der 17. Etappe durch Pompei hatte etwa Filmlegende Jackie Chan übernommen – hat das Feuer einen Monat vor der Eröffnungsfeier im Mailänder San-Siro-Stadion Italiens Adriaküste und damit die Heimat von Marco Bezzecchi erreicht. Am 5. Januar war es dann am Aprilia-Werksfahrer im Dress der italienischen Olympioniken, die berühmte Fackel zu übernehmen.

Wintersportler Marco Bezzecchi Foto: Dainese Wintersportler Marco Bezzecchi © Dainese

Nach der Anreise per Fahrrad marschierte «Bezz» in Begleitung einer großen Fanschar sowie der Olympia-Kommission durch die Altstadt von Rimini. Es war die 29. von insgesamt 60 Etappen, die die Fackel bis zum Start der Spiele zurücklegen wird. Für Italien haben die Spiele 2026 eine besondere Bedeutung. Vor 70 Jahren wurde die erste Winterolympiade in Italien – und eben in Cortina d’Ampezzo – ausgetragen.

