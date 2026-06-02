Großer Preis von Ungarn: Der Zeitplan für das MotoGP-Event am Plattensee
Am kommenden Wochenende gastiert die MotoGP-WM auf dem Balaton Park Circuit. Den Zeitplan für die Trainings und Rennen beim Großen Preis von Ungarn gibt es hier im Überblick.
Die Rennstrecke nahe dem Plattensee ist 4,075 km lang und verfügt über sieben Rechts- und zehn Linkskurven. Der 2023 eröffnete Kurs ist sehr technisch und verhältnismäßig langsam – im Gegensatz um Mugello Circuit, wo am vergangenen Wochenende gefahren wurde. Die Meinungen der MotoGP-Asse zum engen Kurs gehen auseinander. Während es die anderen begrüßen, dass sich das Layout des Balaton Park Circuits von den anderen GP-Strecken unterscheidet, finden die anderen, dass der Kurs nicht zu den MotoGP-Raketen passe.
2025 fand die MotoGP-Premiere auf dem Balaton Park Circuit statt. Champion Marc Marquez konnte sowohl den Sprint als auch den Grand Prix für sich entscheiden. Dieses Jahr ist die Ausgangslage eine andere. Die Favoriten in Ungarn sind die Aprilia-Werksfahrer Marco Bezzecchi und Jorge Martin, die auch in der Gesamtwertung vorne liegen. Auch mit den Ducati-Assen Pecco Bagnaia und Fabio Di Giannantonio ist wieder zu rechnen. Vergessen darf man auch nicht die beiden Trackhouse-Asse Ai Ogura und Raul Fernandez. Und: Wenn MM93 in Sachen körperlicher Verfassung in dieser Woche einen weiteren Schritt machen kann, ist auch er ein Anwärter für die Top-Positionen.
Der MotoGP-Sprint (13 Runden) am Samstag beginnt um 15 Uhr und auch am Sonntag wird mit dem Start des Moto3-Rennens um 11 Uhr die gewohnte Reihenfolge beibehalten. Das Highlight wird um 14 Uhr das MotoGP-Rennen über 27 Runden sein.
Zeitplan für den Großen Preis von Ungarn 2026 (MESZ):
Freitag, 5. Juni:
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09.00 – 09.35 Uhr (35 min): Moto3, FP1
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09.50 – 10.30 Uhr (40 min): Moto2, FP1
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10.45 – 11.30 Uhr (45 min): MotoGP, FP1
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13.15 – 13.50 Uhr (35 min): Moto3, Practice
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14.05 – 14.45 Uhr (40 min): Moto2, Practice
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15.00 – 16.00 Uhr (60 min): MotoGP, Practice
Samstag, 6. Juni:
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08.40 – 09.10 Uhr (30 min): Moto3, FP2
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09.25 – 09.55 Uhr (30 min): Moto2, FP2
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10.10 – 10.40 Uhr (30 min): MotoGP, FP2
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10.50 – 11.05 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 1
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11.15 – 11.30 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 2
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12.45 – 13.00 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 1
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13.10 – 13.25 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 2
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13.40 – 13.55 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 1
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14.05 – 14.20 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 2
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15.00 Uhr: MotoGP-Sprint (13 Runden)
Sonntag, 7. Juni:
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09.40 – 09.50 Uhr (10 min): MotoGP, Warm-up
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11.00 Uhr: Moto3-Rennen (20 Runden)
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12.15 Uhr: Moto2-Rennen (22 Runden)
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14.00 Uhr: MotoGP-Rennen (27 Runden)
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