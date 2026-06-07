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Ab 11 Uhr: Wo die Rennen der MotoGP-WM in Ungarn live zu sehen sind

Am Sonntag finden auf dem Balaton Park Circuit die Grands Prix der Klassen Moto3, Moto2 und MotoGP statt. SPEEDWEEK.com gibt eine Übersicht, wann und wo die Rennen gezeigt werden.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Wo die Rennen aller Klassen live gezeigt werden
Wo die Rennen aller Klassen live gezeigt werden
Foto: Gold & Goose
Wo die Rennen aller Klassen live gezeigt werden
© Gold & Goose

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Neben der offiziellen Website motogp.com überträgt auch Sky Sport alle 22 Rennwochenenden der MotoGP-WM mit der Königsklasse, der Moto2 und der Moto3. Beide Angebote sind jedoch kostenpflichtig. Zum Jahreswechsel 2023 auf 2024 hat der österreichische Privatsender ServusTV aus dem Red Bull Media House seinen linearen Sendebetrieb in Deutschland eingestellt, seither gibt es für die MotoGP-Übertragungen eine Zusammenarbeit mit DF1.

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Zwölf ausgewählte Events der Premium-Klasse des Motorrad-Rennsports werden auch 2026 wieder auf DF1 im linearen TV live und kostenlos übertragen; digital sind diese Rennen bei den Streamingdiensten ServusTV On sowie Red Bull TV zu sehen, die auch auf jedem modernen TV-Gerät geschaut werden können. Von den restlichen Meetings gibt es Zusammenfassungen.

Der Große Preis von Ungarn an diesem Wochenende gehört zu den Events, die in Deutschland live übertragen werden. Am Sonntag überträgt DF1 ab 10.20 Uhr alle Ren-nen live.

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In Österreich sorgt ServusTV gratis über seine linearen und digitalen Kanäle, inkl. Red Bull TV, für die Verbreitung der MotoGP-WM. Am Sonntag überträgt ServusTV ab 10.20 Uhr die Rennen aller Klassen live. Bereits seit Freitag ist ServusTV On auf Sendung.

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Die SRG besitzt die linearen und digitalen Rechte für die Schweiz und überträgt im SRF (deutsch), RTS (französisch) und RSI (italienisch). SRF zwei überträgt den Grand Prix am Sonntag nicht. Im Stream und in der SRF-Sport-App wird der Grand Prix der Königsklasse live übertragen.

RSI überträgt auf LA2 am Sonntag ab 10.55 Uhr die Rennen aller Klassen live. RTS2 zeigt am Sonntag um 19 Uhr eine Wiederholung des MotoGP-Rennens.

Durch die Vergabe von Zweitrechten kann eine Übertragung mitunter auch bei nicht aufgelisteten Anbietern erfolgen. Außerdem kann durch die verschiedenen Übertragungs- und Empfangstechniken sowie durch die spezifische Wahl des Providers und dessen Senderzusammensetzung nur individuell herausgefunden werden, ob die MotoGP legal empfangbar ist.

Zeitplan für den Großen Preis von Ungarn 2026 (MESZ):

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Sonntag, 7. Juni:

  • 09.40 – 09.50 Uhr (10 min): MotoGP, Warm-up

  • 11.00 Uhr: Moto3-Rennen (20 Runden)

  • 12.15 Uhr: Moto2-Rennen (22 Runden)

  • 14.00 Uhr: MotoGP-Rennen (27 Runden)

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