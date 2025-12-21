MotoGP-Urgestein Herve Poncharal: Emotionaler Abschied nach 45 Jahren

Mit einer sehr persönlichen Botschaft zum Jahresende der MotoGP-Saison 2025 hat sich Tech3-Eigentümer Herve Poncharal aus dem aktiven Tagesgeschäft verabschiedet. Der Franzose, eine der prägenden Figuren des Grand-Prix-Paddocks, wandte sich via Social Media an Fans, Partner und Wegbegleiter. Mit dem Eigentümerwechsel endet seine Zeit als Teambesitzer und Teamchef, während Richard Coleman künftig die Verantwortung an der Spitze des Rennstalls übernimmt.

Auch das Team selbst meldete sich mit einem emotionalen Statement zu Wort. Es sei unmöglich gewesen, Poncharal gehen zu lassen, «ohne eine letzte Nachricht mit allen zu teilen, die das Tech3-Team über all die Jahre hinweg – nah oder fern – unterstützt haben». Dass Tech3 heute als ältestes Team im Paddock gilt und auf Menschen, Leidenschaft und familiären Werten aufgebaut sei, verdanke man dieser langjährigen Unterstützung. Im Namen von Herve Poncharal und des gesamten Red Bull KTM Tech3 Teams wurden zum Abschluss Weihnachtsgrüße übermittelt, verbunden mit einem klaren Wunsch: «Frieden auf Erden – über allem.»

Poncharal selbst fand in seiner Abschiedsbotschaft dankbare und nachdenkliche Worte. «Mein herzlicher Dank gilt allen, die dazu beigetragen haben, das Tech3-Abenteuer in der MotoGP und Moto3 Wirklichkeit werden zu lassen. Ohne euch wäre all das nicht möglich gewesen», erklärte der Franzose. Der Abschluss der Saison 2025 markiere für ihn einen tiefgreifenden Einschnitt: «Die Saison 2025 ist nun zu Ende gegangen – vermutlich meine letzte als Teambesitzer und Teamchef. Wir übergeben das Projekt nun in neue Hände. Für mich persönlich ist das ein tiefgreifender Wendepunkt im Leben.»

Gleichzeitig betonte Poncharal, dass der Verkauf nicht das Ende von Tech3 bedeute. «Tech3 lebt weiter. Das Team bleibt in seiner Struktur unverändert, und seine Basis wird auch künftig in Bormes-les-Mimosas in Frankreich liegen», stellte er klar. Nach fast 45 Jahren im Paddock blickte er mit Wehmut, aber auch Stolz zurück: «Der Motorradrennsport mag ein harter Individualsport sein – doch hinter jedem Erfolg steht ein großes Team von Menschen, das für mich stets eine Familie war. Das bedeutet mir am meisten.»

Mit dem Rückzug von Herve Poncharal geht eine Ära im Grand-Prix-Sport zu Ende. Tech3 bleibt jedoch als feste Größe im MotoGP-Paddock erhalten und schlägt unter neuer Führung ein weiteres Kapitel seiner langen Geschichte auf.