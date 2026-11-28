Eine Sensation war der MotoGP-Sprint in Valencia, nicht weil es das finale Rennen 2026 über die kurze Distanz war, sondern weil Weltmeister Marc Marquez zum letzten Mal für eine Sprintaufstellung nahm. Was noch vor 48 Stunden undenkbar schien, wurde mit dem Live-Rücktritt am Freitagmorgen Realität – der Rekordweltmeister bestreitet in Valencia sein letztes MotoGP-Event.

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«MM93» konnte das Ereignis von prominenter Stelle genießen – im Q2 hatte sich Marquez nur Marco Bezzecchi auf der Werks-Aprilia geschlagen geben müssen. Ebenfalls in Startreihe 1 hatte sich Trackhouse-Pilot Raul Fernandez gefahren. Brisant die zweite Reihe mit Alex Marquez, dem WM-Zweiten Jorge Martin und Fabio Di Giannantonio. Der Sprint war nicht nur die vorletzte Show der Ikone Marquez, es war auch der Kampf Bezzecchi gegen Martin um den Vizetitel und der Wettstreit Aprilia versus Ducati.

Bezzecchi lag vor dem Sprint über 13 Runden nur zwei Zähler hinter Jorge Martin, der Aprilia am Sonntagabend nach zwei Jahren verlassen wird. In der Hersteller-WM hielt Aprilia einen Vorsprung von neun Zählern. Ebenfalls noch einmal groß aufzeigen wollte das KTM-Projekt. Drei RC16 standen in Top 10, wobei das eigentliche Aushängeschild Pedro Acosta langsamer war als Enea Bastianini und KTM-Ersatzpilot Pol Espargaro. Bester Honda-Pilot war Joan Mir auf Position 12.

Die Rahmenbedingungen: blauer Himmel, 18 Grad Celsius und ein kühler, aber trockener Asphalt auf der vier Kilometer langen Rennstrecke von Valencia.

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Thema der Woche MotoGP-Champion Marc Marquez: Wie er es schaffte, Aprilia zu besiegen Marc Marquez holte in der MotoGP-Saison 2026 einen Rückstand von 102 Punkten auf. Aprilia hatte in diesem Jahr mit Bezzecchi und Martin alle Trümpfe in der Hand - und verlor das Titelduell. Weiterlesen TV-Programm Morgen Valencia: International Livestream MotoGP World Championship 29.11.2026 - 09:35

Um 15 Uhr ging es in den vorletzten Wettstreit einer verrückt dramatischen Saison, der letzten mit Rekord-Weltmeister Marc Marquez. Gerade als es losgehen sollte, ereignete sich ein weiteres Drama. Unglaublich: Sekunden vor dem Start stieg heftiger Rauch aus dem Bike von Marc Marquez auf, die Ducati mit Nummer 93 hatte Feuer gefangen.

Marquez versuchte, das Bike noch aus eigener Kraft aus dem Grid zu schieben, musste das Bike dann aber fallen lassen – ein Feuerwehrmann musste die Desmosedici löschen, der Start wurde abgebrochen. Auch Marquez schien in Problemen, die Hitze hatte den rechten Stiefel attackiert.

Fünf Minuten später wurde das Quick-Start-Procedere ausgerufen, in der Box von Ducati Lenovo wurde an der Ersatzmaschine gearbeitet. Als sich das einmalige Chaos legte, stand fest, dass Marc Marquez mit seinem Ersatzmotorrad wieder von Startplatz 2 in den Sprint gehen durfte. Der Start der neuen Warm-up-Runde wurde für 15.25 Uhr ausgerufen, die Renndistanz auf 12 Runden reduziert.

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Das Drama vor dem Start ging weiter. Denn das Regelwerk sagt: Wenn ein MotoGP-Pilot die Startaufstellung verlässt, darf er zwar beim Neustart an die ursprüngliche Position zurückkehren, muss aber eine doppelte Long-Lap absolvieren. Verrückt: Eingeführt wurde die Regel, nachdem Marc Marquez beim US-GP 2025 einen Startabbruch provoziert hatte. Als die Botschaft die Fans erreichte, wurde der Circuito zu einem Hexenkessel. Der Sieg war futsch, bevor die Piloten in die erste Kurve eingebogen waren.

Dann ging es in den Valencia-Sprint. Aprilia-Pilot Marco Bezzecchi schaffte es, die Pole in einer Führung umzusetzen. Am Hinterrad bereits Teamkollege Martin und Raul Fernandez. Marc Marquez war auf P4 zurückgefallen, Marquez schnappte sich Platz 3 in Kurve 3 zurück.

Start-Ziel-Sieg für Aprilia und Marco Bezzecchi beim Sprint in Valencia Foto: Gold and Goose Start-Ziel-Sieg für Aprilia und Marco Bezzecchi beim Sprint in Valencia © Gold and Goose

Marco Bezzecchi gab an der Spitze Gas. Als Raul Fernandez eingangs der zweiten Runde ausrutschte, war Enea Bastianini auf Platz 3 – und nach einem kleinen Fehler von Jorge Martin nun direkt der Aprilia. Doch Jorge Martin konterte und drängte sich wieder an „MM93“ vorbei. Die Top 5 in Runde: Bezzecchi, Martin, Marc Marquez, Bastianini, Alex Marquez. KTM-Held Acosta fuhr auf Position 9.

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In einer eigenen Welt – Bezzecchi. In Runde 5 hatte der Italiener volle zwei Sekunden herausgefahren. Marc Marquez auf Platz 3 hatte noch keine Strafrunde eingelegt. Als der Weltmeister und große Pechvogel des Tages in Runde 6 abbog und als Achter vor Acosta zurückkam, war die Stimmung auf den Rängen am Boden.

An der Spitze setzte sich Marco Bezzecchi weiter ab. Nur eine Runde später büßte Marquez die Strafe komplett ab – und fiel auf Platz 14 vor Luca Marini zurück. Vier Runden vor der Flagge lag Marc Marquez zehn Sekunden hinter Marco Bezzecchi.

Während Bezzecchi ungefährdet in Richtung Sieg fuhr und Jorge Martin Platz 2 stabilisierte, ging es um Platz 3 zwischen Enea Bastianini, Alex Marquez und Ai Ogura. Auf 6 und 7: Aldeguer und Di Giannantonio. In Runde 10 rutschte dann Fermin Aldeguer von der Bahn. Damit hatte «MM93» eine Position gewonnen, war auf weiter außerhalb der Punkteränge.

Aprilia-Pilot Marco Bezzecchi behielt die Nerven und ging knapp drei Sekunden vor Jorge Martin ins Ziel. Der von P7 losgefahrene Enea Bastianini holte Platz 3 für KTM. Mit Ogura landete eine dritte Aprilia in den Top 4. Mit Platz 5 für Fabio Di Giannantonio und Marc Marquez auf Position 13 war Ducati der große Verlierer des Valencia-Sprints.



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Marc Marquez: Platz 13 nach Feuer-Drama und Strafe Foto: Gold and Goose Marc Marquez: Platz 13 nach Feuer-Drama und Strafe © Gold and Goose

Ein Erfolgserlebnis brachte der letzte Sprint für KTM. Nicht nur das Enea Bastianini auf Platz 3 ankam, mit Acosta auf 7, Binder auf 8 und Espargaro auf Rang 9 landeten alle vier RC16 in den Punkten. Knapp ins Leere liefen die Piloten auf japanischen MotoGP-Bikes. Joan Mir (Honda) holte P10 vor Yamaha-Pilot Fabio Quartararo. Jack Miller beendete seinen letzten Sprint hinter Johann Zarco auf Platz 16.



Während Marco Bezzecchi mit seinem dritten MotoGP-Sieg in Serie nun einen Punkt vor Martin liegt und wieder Kurs zur Vizeweltmeisterschaft ist, zog das Projekt aus Noale in der Hersteller-WM davon. Mit jetzt 16 Punkten im Minus braucht Ducati vor dem Finale für die Verteidigung der Marken-WM ein MotoGP-Wunder.