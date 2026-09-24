Vertrag wurde verlängert: MotoGP-Asse fahren bis 2029 in Portimao

Die spektakuläre Rennstrecke in Portimao feierte 2020 ihr Debüt im MotoGP-Kalender und markierte damit die Rückkehr der MotoGP nach Portugal – zum ersten Mal seit 2012. Im Jahr 2021 kehrte die MotoGP an diesen Austragungsort zurück, und die Veranstaltung sicherte sich anschließend ab 2023 einen längerfristigen Platz in der Meisterschaft – bei stetig wachsenden Zuschauerzahlen und zunehmender internationaler Bekanntheit. Der Große Preis von Portugal zog letztes Jahr über das gesamte Wochenende hinweg mehr als 166.000 Fans an und stellte damit einen neuen Besucherrekord für die MotoGP auf dem Algarve International Circuit auf.

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Am 24. September verkündete die MotoGP Sports Entertainment Group, dass der Vertrag mit der portugiesischen Rennstrecke bis 2029 verlängert wurde.

«Die Rückkehr des Grand Prix von Portugal auf den Algarve International Circuit hat der Meisterschaft von dem Moment an, als er in den Kalender aufgenommen wurde, eine neue Dimension verliehen», betonte Carlos Ezpeleta, stellvertretender CEO der MotoGP. «Sein anspruchsvoller Kurs hat für einige unvergessliche Rennen gesorgt und ihn schnell zu einem Favoriten bei Fahrern und Fans gleichermaßen gemacht. Wir freuen uns darauf, diesen Schwung weiter auszubauen, die Veranstaltung zu einem noch größeren MotoGP-Fest zu machen und den Fans in ganz Portugal unvergessliche Erlebnisse zu bieten.»

Jaime Costa, CEO des Algarve International Circuit: «Diese Vertragsverlängerung ist ein Zeichen des Vertrauens aller Beteiligten in die Arbeit des Algarve International Circuit sowie in alle Personen und Organisationen, die zur Durchführung des Großen Preises von Portugal beitragen. Die Verlängerung des MotoGP-Vertrags um drei Jahre stellt sicher, dass Portugal und die Algarve ihren Platz auf der Landkarte der weltweit bedeutendsten Sportveranstaltungen festigen, und bestätigt die herausragende Qualität unserer Rennstrecke und unserer Veranstaltungen.»

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Die 4,592 km lange Piste erstreckt sich über 15 Kurven, davon neun Rechts- und sechs Linkskurven. Die Start-Ziel-Gerade misst 969 Meter. Eine maximale Steigung von 6,2 Prozent sowie ein maximales Gefälle von 12 Prozent verleihen dem «Rollercoaster» seinen Namen.

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Der erfolgreichste Pilot in Portimao ist Ducati-Werksfahrer Pecco Bagnaia. Der Italiener holte sich jeweils 2021 (Rennen 2) und 2023 den Grand-Prix-Sieg. 2025 siegte Marco Bezzecchi (Aprilia) im GP.



In diesem Jahr findet der Große Preis von Portugal vom 20. bis 22. November statt. Es wird der vorletzte Grand Prix in diesem Jahr sein. Eine Woche danach steigt in Valencia das Saisonfinale.