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Globales MotoGP-Wachstum mit «Local Heroes»: Die Zeichen wurden erkannt

Die MotoGP Sports Entertainment Group benötigt in der Königsklasse mehr Lokalmatadore. In Australien ist man konsequent – für den US-Markt und Deutschland fehlen (noch) spannende Gesichter.

Johannes Orasche

Von

MotoGP

Brasiliens Local Hero Diogo Moreira
Brasiliens Local Hero Diogo Moreira
Foto: Gold & Goose
Brasiliens Local Hero Diogo Moreira
© Gold & Goose

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Die MotoGP-WM liefert an einigen Schauplätzen Jahr für Jahr Zuschauerrekorde. Fakt ist: Die Serie funktioniert vor allem dort hervorragend, wo es aussichtsreiche «Local Heroes» gibt. Deutschland ist diesbezüglich mit dem Kult um den Sachsenring die Ausnahme. Aber: In Frankreich gab es nach dem Sieg von Haudegen Johann Zarco 2025 in Le Mans beim diesjährigen Grand Prix prompt den nächsten Besucherrekord mit mehr als 300.000 Fans.

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Mit Senna Agius wird nach dem MotoGP-Aus von Landsmann Jack Miller zum Ende dieses Jahres auch 2027 ein Australier im Feld sein. In den USA wird händeringend ein Local Hero mit Potenzial gesucht. Das KTM-Tech3-Team verpflichtete aber für die Moto3-WM 2027 US-Boy Kristian Anthony Daniel (17), der nach drei Jahren im Red Bull Rookies Cup in die Motorrad-Weltmeisterschaft befördert wird.

2027 in der MotoGP-WM: Der Australier Senna Agius
2027 in der MotoGP-WM: Der Australier Senna Agius
Foto: Gold & Goose
2027 in der MotoGP-WM: Der Australier Senna Agius
© Gold & Goose

Brasilien hat mit Honda-Rookie Diogo Moreira einen schnellen Lokalmatador. 2027 kommt mit dem Kolumbianer David Alonso ein weiterer MotoGP-Held für den hungrigen Racing-Markt in Südamerika dazu.

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In Deutschland sieht es anders aus. Bislang gibt es noch keinen Nachfolger für Stefan Bradl, Jonas Folger, Sandro Cortese und Co. Mit dem 16-jährigen Fynn Kratochwil ist aber einer in Sicht. Der Schützling von Dirk Heidolf wird im kommenden Jahr nochmals im Red Bull Rookies Cup antreten, wo er schon in dieser Saison für Furore sorgte. Das sieht auch Betreuer Peter Clifford so: «Er ist definitiv ein sehr vielversprechender junger Bursche», so der Australier.

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Fynn Kratochwill wird nächstes Jahr im August 17 Jahre alt, er kann somit ohne Ausnahmeregel ab 2028 in die Moto3-WM einsteigen.

Deutschlands Zukunftshoffnung Fynn Kratochwil
Deutschlands Zukunftshoffnung Fynn Kratochwil
Foto: Ronny Lekl
Deutschlands Zukunftshoffnung Fynn Kratochwil
© Ronny Lekl

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