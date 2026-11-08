MotoGP, Warm-up: Di Giannantonio (VR46) mit Bestzeit – Marc Marquez 5.

Am Samstag wurde das schlanke MotoGP-Startfeld in Katar weiter ausgedünnt. Fermin Aldeguer beförderte Pecco Bagnaia in der ersten Runde des Sprintrennens unsanft ins aus. Beim Crash erlitt der Ducati-Werksfahrer zwei Frakturen im rechten Fuß und mehrere Prellungen am gesamten Körper. Bagnaia befindet sich mittlerweile auf dem Heimweg nach Italien und wird dort in den nächsten Tagen operiert.

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Die verbleibenden 17 Fahrer nutzten die Warm-up-Session auf dem Lusail International Circuit am Sonntagnachmittag, um mit ihren Bikes die letzten Erprobungsrunden vor dem Grand Prix am Abend zu drehen.

Die meisten Fahrer gingen pünktlich um 14.40 Uhr Ortszeit (12.40 Uhr MEZ) auf die Strecke. Marc Marquez (Ducati Lenovo) und Jorge Martin (Aprilia) warteten zunächst ab. Mit drei Minuten Verspätung fuhren auch sie auf die Piste in der Wüste von Doha.

Schnell im Warm-up: KTM-Pilot Enea Bastianini (3.) Foto: Gold and Goose Schnell im Warm-up: KTM-Pilot Enea Bastianini (3.) © Gold and Goose

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Für die erste nennenswerte Bestzeit sorgte Marco Bezzecchi (Aprilia) in 1:53,312 min. Hinter ihm reihten sich mit Bastianini, Binder und Acosta drei KTM-Piloten ein. Eine Runde später fuhr «La Bestia» in 1:52,804 min eine neue Bestzeit. Fabio Di Giannantonio fuhr die zweitschnellste Zeit.

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Zwei Minuten vor dem Ende fuhr «Diggia» in 1:52,558 min eine neue Bestzeit. Bezzecchi reihte sich auf Position 2 ein. Kurz danach preschte Marc Marquez auf Rang 4 nach vorn.

Dann ging die Honda von Diogo Moreira in Rauch auf – er musste sein Bike an den Streckenrand rollen, weshalb die gelbe Flagge geschwenkt wurde. Einige Minuten zuvor rauchte bereits die RC213V von HRC-Ersatzmann Jake Dixon. Jorge Martin konnte einen Sturz in Kurve 5 gerade noch abfangen.

In seiner letzten Runde verbesserte Di Giannantonio seine Bestzeit auf 1:52,281 min. Bezzecchi und Bastianini komplettierten die Top-3. Pedro Acosta und Marc Marquez beendeten das Warm-up auf den Rängen 4 und 5. Jorge Martin wurde Zehnter.

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Ducati-Lenovo-Teammanager Davide Tardozzi äußerte während des Warm-ups im Gespräch mit den Kollegen von motogp.com die leichte Hoffnung, dass Pecco Bagnaia in zwei Wochen in Portimao wieder an der Startlinie stehen könnte.