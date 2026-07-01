Hat er sich das gut überlegt? WM-Leader Jorge Martin von Yamaha bestätigt

Es hat lange gedauert, bis sich Jorge Martin und Aprilia zusammengerauft haben. Wegen mehreren schweren Unfällen und zahlreichen Knochenbrüchen war der Weltmeister von 2024 (mit Pramac Ducati) nach dem herben Saisonbeginn 2025 frustriert auf dem Absprung und wollte aus seinem Zweijahresvertrag mit dem Hersteller aus Noale vorzeitig aussteigen. Als seinem Management dämmerte, dass dies nicht ohne schmerzhafte Strafzahlungen möglich ist, rauften sich die Parteien zusammen und Martin bezog in einer emotionalen Pressekonferenz in Brünn im Juli 2025 Stellung .

Werbung

Werbung

Martin schob anschließend sämtliche Vorbehalte beiseite, riss sich zusammen und nützte gemeinsam mit dem Team die restliche Saison 2025, um sich auf dieses Jahr vorzubereiten. Der Madrilene kehrte nach seinen schlimmen Verletzungen langsam zu alter Fitness zurück und kam mit jedem Kilometer auf der RS-GP besser zurecht. Nach zehn von 22 Veranstaltungen der laufenden Saison führt der 28-Jährige die Gesamtwertung mit 193 Punkten an und liegt sieben Zähler vor dem Zweiten, seinem Teamkollegen Marco Bezzecchi, der aus den vier Rennen in Brünn und Assen nur mickrige sechs Punkte heimbrachte. Martin stand 2026 in der Hälfte der bislang zehn Grands Prix auf dem Podium, in Le Mans als Sieger. Außerdem bekam er in zwei Sprints die Goldmedaille umgehängt.

Und doch hat er sich bereits vor Monaten entschieden, 2027 und 2028 für das Yamaha-Werksteam zu fahren. Das zukünftige Gehalt dürfte ihm diesen Schritt erleichtert haben, nach dem Wechsel von Fabio Quartararo zu Honda hat Yamaha finanziell einigen Spielraum. Denn technisch befindet sich die M1 Stand heute auf dem letzten Platz der fünf Hersteller.

Wie gut die neue 850er mit Pirelli-Reifen, reduzierter Aerodynamik und ohne höhenverstellbares Fahrwerk in der Saison 2027 sein wird, lässt sich nicht vorhersagen. Yamaha betreibt ungeheuren Aufwand, um weiter nach vorne zu kommen, an Einsatz und Willen mangelt es nicht. Fakt ist aber auch: Die japanische Marke mit den drei gekreuzten Stimmgabeln im Logo verfügt im Gegensatz zu den Mitbewerbern über kaum Erfahrung mit V4-Rennmotoren.

Werbung

Werbung

Jorge Martin wird 2027 und 2028 zusammen mit dem Japaner Ai Ogura das Yamaha-Werksteam bilden, wie soeben bestätigt wurde. Im Pramac-Satelliten-Team hat der dreifache Superbike-Weltmeister Toprak Razgatlioglu einen Vertrag für 2027, der Türke bekommt für nächstes Jahr Eigengewächs Izan Guevara an die Seite gestellt, derzeit Zweiter der Moto2-WM.