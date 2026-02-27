MotoGP, Zeittraining: Bezzecchi-Rekord – Bagnaia und Toprak gehen unter

Auf die 45 Minuten freies Training am Freitagvormittag folgt in der MotoGP-Klasse am Nachmittag das Zeittraining. In diesem geht es darum, direkt ins Qualifying 2 zu kommen, was nur den Top-10 gelingt. Die restlichen Fahrer müssen am Samstag ins Q1, aus welchem dann noch die Top-2 ins Q2 aufsteigen.

Im ersten freien MotoGP-Training auf dem Chang International Circuit sorgte Aprilia-Pilot Marco Bezzecchi mit 1:29,346 min für die Bestzeit. Fabio Di Giannantonio (VR46 Ducati) und Jorge Martin (Aprilia) landeten auf den Rängen 2 und 3. Die Ducati-Lenovo-Piloten Marc Marquez und Pecco Bagnaia belegten die Positionen 6 und 7.

Marc Marquez Foto: Gold & Goose Marc Marquez © Gold & Goose

Zu Beginn des Zeittrainings am Nachmittag betrug die Lufttemperatur 32 Grad Celsius, der Himmel war bewölkt. Am Ende der vorangegangenen Moto2-Session hatte es leicht geregnet. Nach wenigen Minuten war der kurze Schauer bereits wieder vorbei.

Dunkle Wolken am Himmel

Die MotoGP-Piloten gingen pünktlich um 15 Uhr Ortszeit (9 Uhr MEZ) auf die Strecke – sie wollten keine Zeit verlieren, für den Fall, dass später in der einstündigen Session der Regen erneut kommt. Für die erste Bestzeit sorgte Bezzecchi mit 1:29,192 min. Dahinter folgten Alex Marquez und Jorge Martin. Zum Vergleich: Der Rundenrekord, den Bagnaia 2024 aufstellte, liegt bei 1:28,700 min.

Jorge Martin Foto: Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose

Nach elf Minuten setzte sich Di Giannantonio mit 1:29,191 min an die Spitze – er war ein Tausendstel schneller als sein Landsmann. Ai Ogura preschte auf Position 4 nach vorn. Der Japaner präsentiert sich auf dem Chang International Circuit stark. Bereits beim Buriram-Test am letzten Wochenende fuhr er die zweitschnellste Zeit. Bei seinem MotoGP-Renndebüt im letzten Jahr belegte er die Ränge 4 und 5.

Die Top-5 nach 15 Minuten: Di Giannantonio, Bezzecchi, Alex Marquez, Ogura und Acosta.

Fabio Di Giannantonio Foto: Gold & Goose Fabio Di Giannantonio © Gold & Goose

Kurz vor der Hälfte der Session setzte sich Honda-Pilot Luca Marini an die zweite Stelle. Die Top-10 nach 30 Minuten: Di Giannantonio, Bezzecchi, Alex Marquez, Ogura, Marini, Mir, Acosta, Morbidelli, Marrin und Zarco. Die Ducati-Lenovo-Piloten Marquez und Bagnaia lagen zu diesem Zeitpunkt nur auf den Rängen 12 und 18 und damit außerhalb der Top-10.

Am Himmel braute sich erneut etwas zusammen – es wurde dunkler und dunkler. Fast alle Fahrer gingen zurück an die Box und ließen sich neue Reifen aufziehen, um eine Zeitenjagd zu starten – bevor der Regen kommt. Trackhouse-Pilot Raul Fernandez preschte auf Rang 7 nach vorn. Marc Marquez versuchte krampfhaft, seine Zeit zu verbessern, um doch noch den direkten Einzug ins Q2 zu schaffen. So wie alle anderen MotoGP-Asse – auf der Strecke herrschte viel Betrieb.

Es begann bereits leicht zu regnen. 20 Minuten vor dem Ende lagen beide Ducati-Werksfahrer außerhalb der Top-10. Di Giannantonio hielt immer noch die Bestzeit, Aprilia-Pilot Martin war auf Position 10.

Pedro Acosta Foto: Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose

Dramatische Schlussminuten

Marc Marquez preschte auf Rang 4 nach vorn, Martin rutschte auf Position 11 ab. Yamaha-Pilot Fabio Quartararo setzte sich auf Platz 13 – der Franzose quetschte alles heraus aus seiner V4-M1. Bagnaia lag immer noch auf Platz 18.

17 Minuten vor dem Ende fuhr Martin die viertschnellste Zeit, Raul Fernandez befand sich nun auf Rang 10 und damit auf dem Schleudersitz. Eine Runde später stürmte Martin auf Rang 3 nach vorn, «Diggia» verbesserte seine Bestzeit auf 1:29,010 min.

14 Minuten vor dem Ende wurde die weiß-rote-Flagge geschwenkt – der Regen wurde stärker. Marc Marquez versuchte, seine Zeit noch einmal zu verbessern und ging in Kurve 5 weit – er blieb aber sitzen. Teamkollege Bagnaia war auf Rang 20 abgerutscht.

In den letzten Minuten der Session starteten alle noch einmal einen Angriff. Der große Regen blieb aus. Ogura hatte einen Crash in Kurve 7 – er blieb unverletzt. Dann fuhr Bezzecchi mit 1:28,526 min einen Rundenrekord! Marc Marquez setzte sich mit über vier Zehntelsekunden Rückstand auf Rang 2. Bagnaia verbesserte sich auf Rang 14.

KTM-Pilot Brad Binder preschte in letzter Minute noch auf Rang 8 nach vorn, womit er Luca Marini aus den Top-10 verdrängte.

An die Zeit von «Bez» kam niemand mehr heran. Den direkten Einzug ins Q2 schafften: Bezzecchi, Marc Marquez, Di Giannantonio, Acosta, Martin, Alex Marquez, Mir, Binder, Ogura und Zarco. Pecco Bagnaia beendete das MotoGP-Zeittraining auf dem enttäuschenden 15. Platz. Er muss somit am Samstag den Umweg über das Q1 nehmen.

In den Top-10 lagen drei Aprilia, drei Ducati, zwei Honda und zwei KTM. Bester Yamaha-Pilot wurde Fabio Quartararo als 16. – auf die Bestzeit von Bezzecchi fehlten ihm 1,358 sec. Jack Miller, Alex Rins und Toprak Razgatlioglu belegten die Ränge 19, 20 und 21. Rookie Diogo Moreira (LCR Honda) wurde bei seinem ersten MotoGP-Zeittraining 18.

