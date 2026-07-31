MotoGP-Zukunft: Die Frage ist nicht ob, sondern wann China am Start steht

Es ging alles ganz schnell. Die Anfrage auf ein Gespräch mit GP-Teambesitzer Jorge «Aspar» Martinez wurde fix und höflich von der Pressestelle mit erhobenem Daumen retourniert. Inmitten des hektischen Samstags zum Deutschland-GP öffnete sich die Türe der Teamzentrale. Aus den angesetzten 15 Minuten wurden 25 – wertvolle Zeit für einen Austausch mit Martinez, der nichts anderes ist als ein Eckpfeiler des riesigen Fahrerlagers.

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Martinez, der als Pilot auch jene Zeiten miterlebte und prägte, als Begriffe wie «Globalisierung», «Kommerzialisierung» oder «Social Media» die Szene noch lange nicht erreicht hatten, arbeitete das Fragenprotokoll zur Zukunft der Moto3-WM und der Vision eines neuerlichen MotoGP-Projekts aufmerksam ab. Bei kniffligen Passagen sprang eine Übersetzerin ein. «Aspar» legt großen Wert auf Genauigkeit. Was sehr verständlich wird, wenn man das Martinez-Rennsport-Imperium im Ganzen begreift.

Jorge «Aspar» Martinez im Gespräch mit SPEEDWEEK.com Foto: Gerhard Schiel Jorge «Aspar» Martinez im Gespräch mit SPEEDWEEK.com © Gerhard Schiel

Opulente Trucks der Moto2- und Moto3-Einheiten und die Hospitality im Rahmen der MotoGP sind nur die Spitze des Eisbergs. Der eigentliche Vulkan des Unternehmens sitzt in der Nähe von Valencia und bricht eigentlich ständig aus, wenn es um neue Initiativen zur Motorrad-Nachwuchsförderung geht.

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Au dem Kinderwagen zum augebildetenen GP-Held

Der Kosmos von Jorge Martinez beginnt bei der untersten Stufe. Gefühl können Eltern ihren Nachwuchs im Kinderwagen im Fahrerlager des «Aspar Circuit» abstellen und als Weltmeister mit MotoGP-Ausbildungszertifikat wieder abholen. Der springende Punkt: Martinez versteht sein Engagement nicht als lokale Förderung – die Akademie des Circuits ist weltoffen und mit Blick auf seinen wichtigsten Kooperationspartner wenig überraschend auch voll auf Chinas zukünftige Rolle in der MotoGP ausgerichtet. Schon heute bildet das Team von Martinez chinesische Kids in den verschiedensten Altersklassen aus.

Thema der Woche Das Formel-1-Startfeld 2027: Platzt die Transfer-Bombe erst im Herbst? Sommerzeit, Ferienzeit, Saure-Gurke-Zeit: Dies sind die Wochen, in welchen normalerweise die hanebüchensten Fahrerwechsel diskutiert werden. Die Sensation zur Saison 2027 hin lässt auf sich warten. Weiterlesen TV-Programm Live Silverstone: International Livestream MotoGP World Championship 07.08.2026 - 10:55

Und der Tag wird kommen – davon ist man sowohl bei CFMOTO als auch bei Jorge Martinez überzeugt –, entschlüpft dem Projekt, das aktuell bis 2031 vertraglich geregelt ist, Chinas GP-Pilot – und MotoGP-Athlet. Allen Beteiligten ist klar, dass 2031 nicht reichen wird, um das Fahrerlager auf den Kopf zu stellen. Denn Geld allein reicht nicht, um in der entstandenen MotoGP erfolgreich mitzumischen. Paradebeispiel – die beiden japanischen Werke fahren trotz formell bester Rahmenbedingungen nicht erst seit 2026 hinterher.

Bei CFMOTO nimmt man sich die Zeit, die es brauchen wird. Mehr als nur interessant ist in diesem Zusammenhang auch die Entwicklung der neuen Moto3-Formel ab 2028. Bekanntlich wurde die unterste WM-Klasse 2025 unter allen Herstellern ausgeschrieben. Auch CFMOTO hatte sich bekannt und Vorschläge für einen 450er-Renner mit einem Zweizylinder-Triebwerk eingereicht. Auch deshalb, weil man sich zunächst im Herstellerverband MSMA auf diese groben Eckpfeiler geeinigt hatte.

Strategischer Niederschlag beim Moto3-Projekt

Dass am Ende Yamaha den Zuschlag erhielt , mit einem fast «700-ccm-Moto3-Big-Bike», dürfte insbesondere für CFMOTO schmerzlich gewesen sein. Das Projekt wäre eine willkommene Abkürzung zur Erreichung der Langzeitvision MotoGP gewesen. Mit dem nötigen Vorlauf (2028) und dem Wissen um etwas von Zukauf Kalex Anfang 2026 hat man den Chinesen die Umsetzung einer ersten GP-Basis zutrauen können.

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Eine leichte Entscheidung war es für den Motorradsport-Weltverband FIM und die MotoGP-Group sicher nicht. Es galt abzuwägen, einen neuen Hersteller aufzubauen – oder auf einen bereits jetzt rundum etablierten Big Player zu setzen. Eine verpasste Chance auch aus Sicht der MotoGP mit Blick auf die Zukunft – aber zugleich auch eine sichere Bank im Umgang mit dem wichtigen Vermarktungsbaustein Moto3. So oder so, China kommt, dass wissen auch die Regelhüter, Rechteinhaber und Promoter.

CFMOTO: Viel mehr als nur Werbepartner Foto: Team Aspar CFMOTO: Viel mehr als nur Werbepartner © Team Aspar

Von der strategischen Niederlage wird sich CFMOTO aber schnell erholen. Bekanntlich lernt man daraus weit mehr als auf reibungslosen Durchmärschen. Ohne Polemik mit Blick auf die global tobenden Krisen: China, zunächst vertreten durch CFMOTO als aktivstes Projekt (mit Kove, QJMotor, Zontes oder Voge machen sich weitere große Unternehmen aus China bereit), hat sich vor Jahren entschlossen, ebenfalls vom Geschäftsmodell MotoGP zu profitieren.

Der Vision sind Taten gefolgt. Wer denkt, CFMOTO verteilt im Fahrerlager Aufkleber und fährt Werbung für spanische Moto3-Piloten, der liegt, vorsichtig ausgedrückt, komplett daneben. CFMOTO baut Schritt für Schritt, Umdrehung für Umdrehung alle notwendigen Kompetenzen auf. Produktplanung, Forschung und Entwicklung, Vertrieb und Marketing – und die noch kompakte Sportabteilung laufen auf Hochtouren.

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Das Wissens-Puzzle setzt sich zusammen

In Europa sind wohl Design- als auch Testeinrichtungen in Position. Dazu die wichtige Verbindung zu Jorge Martinez – auch weil klar ist, dass sich die MotoGP nur durch ein spanisches Portal erobern lässt. Teamstruktur, Netzwerk, Fahrerausbildung – abgehakt. Dazu die ebenfalls langfristige Partnerschaft mit Kalex Engineering. In Bayern entstehen heute, wie gerne vermutet, noch keine MotoGP-Chassis, doch es fließen Informationen, die stand heute wichtiger sind als ein eilig gefräster Prototyp mit CFMOTO-Typenschild.

Der Stolperstein Moto3 als zusätzliche Motivation. Es wird dauern, lange dauern, aber die MotoGP der Zukunft mit China, das ist keine Frage, sondern eine Aussage. Jorge Martinez' souveräne Ruhe sagte noch viel mehr als die formulierten Inhalte. Das enorme Investment in die eigene Basis, für das der Ende des letzten Jahrzehnts auch das eigene MotoGP-Team zusperrte, scheint gut angelegt.