Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Motorrad-GP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Nach Crash: Gresini-Pilot Fermin Aldeguer meldet sich aus dem Krankenhaus

Nach seinem folgenschweren Trainingssturz in der letzten Woche wurde MotoGP-Ass Fermin Aldeguer (Gresini Ducati) in Barcelona operiert. Der 21-jährige Spanier blickt bereits wieder nach vorne.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Fermin Aldeguer kann schon wieder lachen
Fermin Aldeguer kann schon wieder lachen
Foto: Gresini Racing
Fermin Aldeguer kann schon wieder lachen
© Gresini Racing

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Gresini-Ducati-Pilot Fermin Aldeguer hatte am 8. Januar einen schweren Trainingssturz. Der 21-Jährige war auf dem Aspar Circuit nahe Valencia mit einem Supersport-Motorrad unterwegs und zog sich bei einem Crash am Vormittag einen Bruch im linken Oberschenkel zu.

Werbung

Werbung

Der Rookie des Jahres der Saison 2025 wurde daraufhin nach Barcelona transportiert, um sich am 9. Januar in der Universitätsklinik Dexeus einer Operation zu unterziehen. «Die Operation verlief erfolgreich. Jetzt ist es an der Zeit, sich auszuruhen. Wir werden in den kommenden Tagen weitere Informationen bereitstellen», hieß es letzte Woche in einem kurzen Statement von Gresini Racing.

Am Dienstag postete Gresini Racing auf Instagram ein Bild von Aldeguer aus dem Krankenhaus. Darauf ist der Spanier lächelnd zu sehen. «Das Schlimmste liegt hinter uns. Es ist Zeit, mit dem gleichen Kampfgeist neu durchzustarten. Wir sind bald wieder da», lautete der Text zum Beitrag.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Wie lange die Genesung von Fermin Aldeguer dauern wird, ist noch unklar. Der Sepang-Test findet bereits in drei Wochen statt. Das erste Rennwochenende der MotoGP-Saison 2026 geht vom 27. Februar bis 1. März in Thailand über die Bühne.

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Marc Márquez

Marc Márquez

545

2

Alex Márquez

Alex Márquez

467

3

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

353

4

Pedro Acosta

Pedro Acosta

307

5

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

288

6

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

262

7

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

231

8

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

214

9

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

201

10

Raúl Fernández

Raúl Fernández

172

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

  • Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. - 01.03.2026
    Zum Event

  • Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

  3. Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. - 01.03.2026
    Zum Event

  4. Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event

  5. Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

Motorrad-GP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien