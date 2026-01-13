Nach Crash: Gresini-Pilot Fermin Aldeguer meldet sich aus dem Krankenhaus

Gresini-Ducati-Pilot Fermin Aldeguer hatte am 8. Januar einen schweren Trainingssturz. Der 21-Jährige war auf dem Aspar Circuit nahe Valencia mit einem Supersport-Motorrad unterwegs und zog sich bei einem Crash am Vormittag einen Bruch im linken Oberschenkel zu.

Der Rookie des Jahres der Saison 2025 wurde daraufhin nach Barcelona transportiert, um sich am 9. Januar in der Universitätsklinik Dexeus einer Operation zu unterziehen. «Die Operation verlief erfolgreich. Jetzt ist es an der Zeit, sich auszuruhen. Wir werden in den kommenden Tagen weitere Informationen bereitstellen», hieß es letzte Woche in einem kurzen Statement von Gresini Racing.

Am Dienstag postete Gresini Racing auf Instagram ein Bild von Aldeguer aus dem Krankenhaus. Darauf ist der Spanier lächelnd zu sehen. «Das Schlimmste liegt hinter uns. Es ist Zeit, mit dem gleichen Kampfgeist neu durchzustarten. Wir sind bald wieder da», lautete der Text zum Beitrag.

Wie lange die Genesung von Fermin Aldeguer dauern wird, ist noch unklar. Der Sepang-Test findet bereits in drei Wochen statt. Das erste Rennwochenende der MotoGP-Saison 2026 geht vom 27. Februar bis 1. März in Thailand über die Bühne.

