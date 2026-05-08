Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Nach F1-Spektakel in Florida: Holt Liberty auch die MotoGP nach Miami?

Die MotoGP ist zurück in Brasilien. 2027 kommen dann Buenos Aires und Adelaide neu in den Rennkalender. Nun ist auch Miami als Austragungsort im Gespräch, wie Liberty gegenüber Investoren bestätigte.

MotoGP

Die Formel 1 auf dem Stadion-Kurs von Miami: Vorbild auch für die MotoGP?
Die Formel 1 auf dem Stadion-Kurs von Miami: Vorbild auch für die MotoGP?
Foto: XPB
Die Formel 1 auf dem Stadion-Kurs von Miami: Vorbild auch für die MotoGP?
© XPB

Empfehlungen

Werbung

Werbung

Mit dem Blick auf die zukünftige Ausrichtung der Motorrad-Straßenweltmeisterschaft unter der Regie des neuen MotoGP-Inhabers Liberty Media liegt die Landkarte schon eine Weile auf den Tischen der Entscheider. Die erste Akquise, noch unter Regie von Dorna Sports, wurde mit Goiania in Brasilien bereits umgesetzt. Im Sinne der Vermarktung war die Premiere im vergangenen März ein Erfolg, trotz Problemen mit der sanierten Rennstrecke.

Werbung

Werbung

Beschlossene Sache ist zudem eine zweite Veranstaltung in Südamerika. In Argentiniens Metropole Buenos Aires haben bereits Umbauarbeiten begonnen. Schon im kommenden Jahr werden alle GP-Klassen dort an den Start gehen – mit dem Ziel, dank der zentralen Lage eine weitere XL-Veranstaltung zu etablieren.

Mehr Zuschauer, mehr Umsatz

Aus dem gleichen Grund fiel auch die umstrittene Entscheidung, die MotoGP von Phillip Island abzuziehen. Ende 2026 verabschiedet sich die WM von der legendären Inselrennstrecke in Richtung Adelaide. Dann wird nach Vorbild der Formel 1 erstmals in der Geschichte der modernen MotoGP auf einem Straßenkurs um WM-Punkte gefahren. Auch hier war das schlagende Argument, wesentlich mehr Menschen in das Event einzubinden.

Empfehlungen

Zum Vergleich: Während Phillip Island nicht einmal 100.000 Fans darstellen kann, vermeldeten die Vermarkter der Formel 1 für Melbourne 2025 über 440.000 Zuschauer. Station machen die Vierrad-Kollegen auch auf dem einzigartigen Kurs in Miami/Florida, der rund um das beeindruckende Football-Stadion der «Dolphins» führt. Rund 275.000 Fans lockt die Vierrad-Topliga an die Strecke. Eine Zahl, die im aktuellen MotoGP-Kalender lediglich in Le Mans erreicht wird.

Werbung

Werbung

Jerez 2026: Derek Chang (re.) mit MotoGP-Mastermind Carmelo Ezpeleta
Jerez 2026: Derek Chang (re.) mit MotoGP-Mastermind Carmelo Ezpeleta
Foto: Gold and Goose
Jerez 2026: Derek Chang (re.) mit MotoGP-Mastermind Carmelo Ezpeleta
© Gold and Goose

Im Nachgang des Miami-Events ging Liberty-Media-Manager Derek Chang auf die Anlage in Florida auch als möglichen Stopp der MotoGP ein. Gegenüber Investoren sagte Chang: «Was die MotoGP betrifft, so haben wir den US-Markt als wichtigen Markt für die MotoGP bereits gefördert und werden dies auch weiterhin tun. Wir prüfen also alle Möglichkeiten, um unser Geschäft hier auszubauen. Das wird Zeit brauchen, genau wie es bei der Formel 1 der Fall war. Aber wir sehen, dass das Interesse da ist und dass sich hier ein Markt entwickeln wird.»

Chang, zuletzt auch beim MotoGP-Event in Jerez vor Ort, weiter: «Was die Vorgehensweise angeht, haben wir natürlich ein Interesse daran, Rennen in den USA hinzuzufügen. Miami scheint ein logischer Standort zu sein, da es dort bereits eine Rennstrecke gibt. Es gibt viele Dinge, die geklärt werden müssen, egal ob es sich um Miami oder eine andere Rennstrecke handelt – etwa in Bezug darauf, ob sie für die MotoGP geeignet ist, sowie hinsichtlich Sicherheitsbedenken und ähnlicher Aspekte, bei denen andere Anforderungen gelten als in der Formel 1, und offen gesagt auch, welche Märkte aus kommerzieller Sicht Sinn ergeben. Das sind Gespräche, die wir mit Miami und auch mit anderen führen werden, um herauszufinden, welche Standorte für eine Expansion in den USA geeignet wären.»

Adelaide in Australien kommt damit die Rolle eines wichtigen Pilotprojekts zu. Werden die gesteckten Ziele erreicht, könnte auch Miami nach 2027 im Rennkalender der Motorrad-WM auftauchen.

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2026202520242023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

101

2

Jorge Martin

Aprilia Racing

90

3

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

71

4

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

66

5

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

57

6

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

54

7

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

53

8

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

48

9

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

34

10

Enea Bastianini

Red Bull KTM Tech3

30

Events

Alle MotoGP Events
  • Vergangen

    Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Gran Premio de España

    Circuito de Jerez, Spanien
    24.–26.04.2026
    Zum Event
  • Marc Marquez MotoGP

    Live

    Grand Prix de France

    Le Mans, Frankreich
    08.–10.05.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Gran Premi de Catalunya

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

  • Gran Premio d'Italia

    Mugello Circuit, Italien
    29.–31.05.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Gran Premio de España

    Circuito de Jerez, Spanien
    24.–26.04.2026
    Zum Event
  3. Marc Marquez MotoGP

    Live

    Grand Prix de France

    Le Mans, Frankreich
    08.–10.05.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Gran Premi de Catalunya

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

  5. Gran Premio d'Italia

    Mugello Circuit, Italien
    29.–31.05.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM