Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Motorrad-GP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Neue Ausstellung für Motorrad-Fans eröffnet: Viele Bikes zu sehen!

In Mies in der Schweiz hat das neue «Racing Motorcycle Museum» der FIM eröffnet. In der Ausstellung können Fans die Weltmeister-Bikes der Saison 2025 und viele historische Motorräder bestaunen.

Silja Rulle

Von

MotoGP

Das neue Racing Motorcycle Museum in Mies in der Schweiz
Das neue Racing Motorcycle Museum in Mies in der Schweiz
Foto: FIM
Das neue Racing Motorcycle Museum in Mies in der Schweiz
© FIM

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Das neue Motorrad-Museum «Racing Motorcycle Museum» der FIM ist eröffnet! Im schweizerischen Mies, nördlich von Genf am Genfersee gelegen, also am Hauptquartier der FIM, ist an diesem Wochenende eine neue Ausstellung für Motorradfans eingeweiht worden. Mit dabei war unter anderem MotoGP-Legende Giacomo Agostini und FIM-CEO Carmelo Ezpeleta sowie die Ex-Piloten Sammy Miller und Harry Everts, die gleichzeitig auch offiziell in die neue «Hall of Fame» aufgenommen wurden.

Werbung

Werbung

In der Ausstellung sind künftig klassenübergreifend die Maschinen der Weltmeister der Saison 2025 zu sehen, also unter anderem die Ducati von Marc Marquez und die BMW von Superbike-Weltmeister Toprak Razgatlioglu. Auch die weiteren Weltmeister-Bikes des Jahres sind in der Ausstellung zu sehen, nämlich die Arbeitsgeräte von TrialGP-Weltmeister Toni Bou, World Rally-Raid-Weltmeister Daniel Sanders sowie der Champions Josep Garcia (EnduroGP), Bartosz Zmarzlik (Speedway Grand Prix) und Romain Febvre (MXGP Motocross). SPEEDWEEK.com war schon vor Ort. Auf unseren Social-Media-Kanälen finden Sie ein paar Eindrücke.

Neben Zeugnissen der aktuellen Saison sind auch historische Maschinen zu sehen wie die AJS Porcupine, mit der Leslie Graham 1949 die erste FIM-MotoGP-WM gewann. Ebenfalls in der Ausstellung dabei: Mike Hailwoods legendäre 1967er Honda RC166 F101 250 Sechszylinder, Valentino Rossis Yamaha YZR-M1 von 2004, Jonathan Reas Kawasaki Ninja ZX-10R von 2016, Marc Marquez‘ Honda RC213V von 2018, Stefan Everts‘ Yamaha YZ450F von 2006, Jordi Tarres‘ Beta Zero-Prototyp von 1989, Francesco Cecchinis Zaeta DT450RS von 2019, Hubert Auriols BMW R80 G/S von 1981, Andrea Veronas GASGAS EC350F von 2024 und eine Yamaha YZF R7, die vom Team Europe bei den ersten FIM Intercontinental Games 2025 eingesetzt wurde.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

FIM-Präsident Jorge Viegas sagt: «Angesichts dieser langen und umfangreichen Geschichte ist es aufregend, dass der Motorradrennsport nun im Racing Motorcycle Museum eine dauerhafte Heimat gefunden hat, wo Besucher aus aller Welt sein Vermächtnis feiern und genießen können. Mit viel Wissen, Fachkompetenz und Leidenschaft wurden die Exponate kuratiert, die zusammen eine Sammlung von Weltklasse bilden. So wurde eine unvergleichliche historische und lehrreiche Sammlung geschaffen, die meiner Überzeugung nach für zukünftige Generationen von unschätzbarem Wert sein wird.»

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Corse

Ducati Lenovo Team

545

2

Alex Márquez

Alex Márquez

Gresini Racing

BK8 Gresini Racing MotoGP

467

3

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Aprilia Racing

353

4

Pedro Acosta

Pedro Acosta

KTM

Red Bull KTM Factory Racing

307

5

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Corse

Ducati Lenovo Team

288

6

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Team VR46

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

262

7

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

Team VR46

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

231

8

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

Gresini Racing

BK8 Gresini Racing MotoGP

214

9

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Yamaha Motor Racing

Yamaha Motor Racing

201

10

Raúl Fernández

Raúl Fernández

TrackHouse Racing

Trackhouse MotoGP Team

172

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Pertamina Grand Prix of Indonesia

    Mandalika International Street Circuit, Indonesia
    03. - 05.10.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Australian Motorcycle Grand Prix

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australia
    17. - 19.10.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Petronas Grand Prix of Malaysia

    Sepang International Circuit, Malaysia
    24. - 26.10.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

  1. Vergangen

    Pertamina Grand Prix of Indonesia

    Mandalika International Street Circuit, Indonesia
    03. - 05.10.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Australian Motorcycle Grand Prix

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australia
    17. - 19.10.2025
    Zum Event

  3. Vergangen

    Petronas Grand Prix of Malaysia

    Sepang International Circuit, Malaysia
    24. - 26.10.2025
    Zum Event

  4. Vergangen

    Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  5. Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

Motorrad-GP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien