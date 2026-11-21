Während des zweiten Qualifyings der MotoGP wurde ein adaptierter Zeitplan veröffentlicht. Hintergrund ist eine Schlechtwetterwarnung zum ursprünglichen Starttermin zum Sprint der Königsklasse. Betroffen ist nur der Samstag. Die Qualifyings der Moto3 und Moto2 werden entsprechend um eine halbe Stunde vorgezogen. Der Start der MotoGP und damit der nächste Anlauf von Marc Marquez den Titel einzufahren, wurde um eine halbe Stunde auf 15.30 Uhr vorgezogen.

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Zeitplan für den Repsol Grand Prix of Portugal 2026 (MEZ):

Samstag, 21. November – neuer Zeitplan:

09.40 – 10.10 Uhr (30 min): Moto3, FP2

10.25 – 10.55 Uhr (30 min): Moto2, FP2

11.10 – 11.40 Uhr (30 min): MotoGP, FP2

11.50 – 12.05 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 1

12.15 – 12.30 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 2

13.15 – 13.30 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 1

13.40 – 13.55 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 2

14.10 – 14.25 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 1

14.35 – 14.50 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 2

15.30 Uhr: MotoGP-Sprint (12 Runden)

Sonntag, 22. November:

10.00 – 10.10 Uhr (10 min): MotoGP, Warm-up

11.00 Uhr: Moto3-Rennen (19 Runden)

12.15 Uhr: Moto2-Rennen (21 Runden)

14.00 Uhr: MotoGP-Rennen (25 Runden)

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Neben der offiziellen Website motogp.com überträgt auch Sky Sport alle 22 Rennwochenenden der MotoGP-WM mit der Königsklasse, der Moto2 und der Moto3. Beide Angebote sind jedoch kostenpflichtig. Zum Jahreswechsel 2023 auf 2024 hat der österreichische Privatsender ServusTV aus dem Red Bull Media House seinen linearen Sende-betrieb in Deutschland eingestellt, seither gibt es für die MotoGP-Übertragungen eine Zusammenarbeit mit DF1. Ab 2027 werden dann ausgewählte Rennen in Deutschland im Free-TV auf RTL gezeigt.

Thema der Woche Verrückter MotoGP-Held? Jorge Martin als Psychologie-Weltmeister 2026 Viele schüttelten den Kopf, sei es aus Fassungslosigkeit, Bewunderung oder Ablehnung, als ein schwer angeschlagener Jorge Martin in Sepang und Losail ans Gas ging. Martins Botschaft ist angekommen. Weiterlesen TV-Programm Morgen Portimao: International Livestream MotoGP World Championship 22.11.2026 - 09:55

Zwölf ausgewählte Events der Premium-Klasse des Motorrad-Rennsports werden 2026 auf DF1 im linearen TV live und kostenlos übertragen; digital sind diese Rennen bei den Streamingdiensten ServusTV On sowie Red Bull TV zu sehen, die auch auf jedem modernen TV-Gerät geschaut werden können. Von den restlichen Meetings gibt es Zusammenfassungen.

Der Große Preis von Portugal an diesem Wochenende gehört zu den Events, die in Deutschland live übertragen werden. Am Samstag zeigt DF1 ab 11.50 Uhr das MotoGP-Qualifying. Ab 13.45 Uhr überträgt der Sender die Qualifyings der Klassen Moto3 und Moto2 sowie den MotoGP-Sprint live. Am Sonntag zeigt DF1 ab 10.20 Uhr die Rennen aller Klassen live.

In Österreich sorgt ServusTV gratis über seine linearen und digitalen Kanäle, inkl. Red Bull TV, für die Verbreitung der MotoGP-WM. Am Samstag wird auf ServusTV ab 11.40 Uhr das MotoGP-Qualifying live gezeigt. Ab 13.10 Uhr werden die Qualifyings der Klassen Moto3 und Moto2 sowie der MotoGP-Sprint übertragen. Am Sonntag zeigt ServusTV ab 10.20 Uhr die Rennen aller Klassen live. Seit Freitag ist ServusTV On auf Sendung.

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Die SRG besitzt die linearen und digitalen Rechte für die Schweiz und überträgt im SRF (deutsch), RTS (französisch) und RSI (italienisch). Am Samstag überträgt SRF zwei den MotoGP-Sprint live. Am Sonntag zeigt der Sender um 14.30 Uhr eine Aufzeichnung des MotoGP-Rennens. Im Stream und in der SRF-Sport-App werden sowohl der MotoGP-Sprint am Samstag als auch der Grand Prix der Königsklasse am Sonntag live übertragen.

RSI überträgt auf LA2 am Samstag ab 11.45 Uhr das MotoGP-Qualifying. Später werden auch das Moto2-Qualifying und der MotoGP-Sprint gezeigt. Um 16.45 Uhr folgt auf LA2 eine Aufzeichnung des Moto3-Qualifyings. Ab 3 Uhr in der Nacht werden Wiederholungen des Moto2-Qualifyings und des MotoGP-Sprints gezeigt. Am Sonntag überträgt LA2 ab 12.10 Uhr das Moto2-Rennen live. Achtung: Das MotoGP-Rennen wird dann ab 13.50 Uhr auf LA1 gezeigt. Um 22.25 Uhr folgt auf LA2 eine Aufzeichnung des Grand Prix der Königsklasse. Ab 2.30 Uhr in der Nacht werden von allen Rennen Wiederholungen gezeigt.

RTS2 überträgt am Samstag den MotoGP-Sprint live. Am Sonntag steigt der Sender ab 14.30 Uhr in die Live-Übertragung des MotoGP-Rennens ein.

Durch die Vergabe von Zweitrechten kann eine Übertragung mitunter auch bei nicht aufgelisteten Anbietern erfolgen. Außerdem kann durch die verschiedenen Übertragungs- und Empfangstechniken sowie durch die spezifische Wahl des Providers und dessen Senderzusammensetzung nur individuell herausgefunden werden, ob die MotoGP legal empfangbar ist.

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