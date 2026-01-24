Nicolo Bulega für Ducati in der MotoGP: «Nichts am Kindheitstraum geändert»

Nicolo Bulega hat einen ereignisreichen Spätherbst 2025 hinter sich: Nach der knappen Niederlage gegen Toprak Razgatlioglu (BMW) in der Superbike-WM hatte er zwei MotoGP-Einsätze als Ersatz für den verletzten Marc Marquez sowie den Valencia-Test, außerdem durfte er zum ersten Mal das neue Ducati-Superbike fahren.

Am 21./22. Januar traf sich das Gros der Stammfahrer der Superbike-WM auf dem Circuito de Jerez in Andalusien zum ersten Wintertest 2026. Standesgemäß fuhr Favorit Bulega bei widrigen Bedingungen mit 1:39,331 min Bestzeit. «Das war nicht schlecht», grinste der Italiener im persönlichen Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Als ich im vergangenen Jahr zum letzten Mal fuhr, saß ich auf einem MotoGP-Bike. Letztlich habe ich die gerade mal 20 Runden im Trockenen gebraucht, um mich zu erinnern, wie man ein Superbike fährt. Ich musste meinen Fahrstil für MotoGP sehr umstellen, um mich an das Bike und die Reifen anzupassen.»

Nicolo Bulega hat zwei große Aufgaben

Der 26-Jährige hat 2026 zwei große Aufgaben: Er soll für Ducati Superbike-Weltmeister werden und die MotoGP-Maschine für 2027 entwickeln. Macht sich Bulega keine Sorgen, dass seine Leistungen und Aussagen bei ständigen Motorradwechseln leiden? «Vielleicht wird das so sein», grübelte der 20-fache Superbike-Laufsieger. «Aber es wird mir helfen, dass ich das MotoGP-Bike dann mit Pirelli-Reifen teste. Jetzt ist mein Gefühl für die Motorräder vor allem deshalb so unterschiedlich, weil sie in der MotoGP mit Michelin fahren. Das macht viel aus. Stehen beide Motorräder auf Pirelli, wird mir das ein bisschen helfen.»

Doch so eindeutig läuft es nicht, denn in der Superbike-WM wird ab 2027 mit Michelin gefahren – die Vorbereitung also auf französischem Gummi erfolgen. Bulega: «Dann werde ich alles probiert haben: MotoGP mit Michelin und Pirelli, Superbike mit Pirelli und Michelin.»

Nicolo Bulega: «Als Kind träumst du von der MotoGP»

Nach dem Gewinn der Supersport-WM 2023 wurde Bulega in den beiden folgenden Jahren Superbike-Vizeweltmeister. Sein Weg in die MotoGP ist vorgezeichnet, Ducati will endlich wieder ein Eigengewächs in die höchste Kategorie bringen. So stellt sich das auch Nico vor: «Ich hoffe darauf. Wenn du als Kind anfängst Rennen zu fahren, dann träumst du von der MotoGP. Meine Karriere begann in diesem Paddock, aus verschiedenen Gründen landete ich bei den Superbikes. Dort kam ich sehr gut unter und bin immer glücklich, an meinem Kindheitstraum hat das aber nichts geändert. Wenn man mir eine gute Möglichkeit offeriert, und ich diese auch verdiene, dann möchte ich gehen. Aber noch ist es sehr früh, ich habe gerade mal die ersten beiden Testtage der Saison hinter mir. Mal sehen, wie ich bei meinen MotoGP-Tests zurechtkomme.»