Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Nicolo Bulega für Ducati in der MotoGP: «Nichts am Kindheitstraum geändert»

Ducati-Werksfahrer Nicolo Bulega hat 2026 zwei große Aufgaben: Er soll Superbike-Weltmeister werden und die MotoGP-Maschine für 2027 entwickeln. Der ständige Motorradwechsel ist nicht einfach.

Ivo Schützbach

Von

MotoGP

Nicolo Bulega
Nicolo Bulega
Foto: gold & goose
Nicolo Bulega
© gold & goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Nicolo Bulega hat einen ereignisreichen Spätherbst 2025 hinter sich: Nach der knappen Niederlage gegen Toprak Razgatlioglu (BMW) in der Superbike-WM hatte er zwei MotoGP-Einsätze als Ersatz für den verletzten Marc Marquez sowie den Valencia-Test, außerdem durfte er zum ersten Mal das neue Ducati-Superbike fahren.

Werbung

Werbung

Am 21./22. Januar traf sich das Gros der Stammfahrer der Superbike-WM auf dem Circuito de Jerez in Andalusien zum ersten Wintertest 2026. Standesgemäß fuhr Favorit Bulega bei widrigen Bedingungen mit 1:39,331 min Bestzeit. «Das war nicht schlecht», grinste der Italiener im persönlichen Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Als ich im vergangenen Jahr zum letzten Mal fuhr, saß ich auf einem MotoGP-Bike. Letztlich habe ich die gerade mal 20 Runden im Trockenen gebraucht, um mich zu erinnern, wie man ein Superbike fährt. Ich musste meinen Fahrstil für MotoGP sehr umstellen, um mich an das Bike und die Reifen anzupassen.»

Nicolo Bulega hat zwei große Aufgaben

Der 26-Jährige hat 2026 zwei große Aufgaben: Er soll für Ducati Superbike-Weltmeister werden und die MotoGP-Maschine für 2027 entwickeln. Macht sich Bulega keine Sorgen, dass seine Leistungen und Aussagen bei ständigen Motorradwechseln leiden? «Vielleicht wird das so sein», grübelte der 20-fache Superbike-Laufsieger. «Aber es wird mir helfen, dass ich das MotoGP-Bike dann mit Pirelli-Reifen teste. Jetzt ist mein Gefühl für die Motorräder vor allem deshalb so unterschiedlich, weil sie in der MotoGP mit Michelin fahren. Das macht viel aus. Stehen beide Motorräder auf Pirelli, wird mir das ein bisschen helfen.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Doch so eindeutig läuft es nicht, denn in der Superbike-WM wird ab 2027 mit Michelin gefahren – die Vorbereitung also auf französischem Gummi erfolgen. Bulega: «Dann werde ich alles probiert haben: MotoGP mit Michelin und Pirelli, Superbike mit Pirelli und Michelin.»

Werbung

Werbung

Nicolo Bulega auf dem neuen Ducati-Superbike
Nicolo Bulega auf dem neuen Ducati-Superbike
Foto: gold & goose
Nicolo Bulega auf dem neuen Ducati-Superbike
© gold & goose

Nicolo Bulega: «Als Kind träumst du von der MotoGP»

Nach dem Gewinn der Supersport-WM 2023 wurde Bulega in den beiden folgenden Jahren Superbike-Vizeweltmeister. Sein Weg in die MotoGP ist vorgezeichnet, Ducati will endlich wieder ein Eigengewächs in die höchste Kategorie bringen. So stellt sich das auch Nico vor: «Ich hoffe darauf. Wenn du als Kind anfängst Rennen zu fahren, dann träumst du von der MotoGP. Meine Karriere begann in diesem Paddock, aus verschiedenen Gründen landete ich bei den Superbikes. Dort kam ich sehr gut unter und bin immer glücklich, an meinem Kindheitstraum hat das aber nichts geändert. Wenn man mir eine gute Möglichkeit offeriert, und ich diese auch verdiene, dann möchte ich gehen. Aber noch ist es sehr früh, ich habe gerade mal die ersten beiden Testtage der Saison hinter mir. Mal sehen, wie ich bei meinen MotoGP-Tests zurechtkomme.»

Nicolo Bulega auf der MotoGP-Ducati
Nicolo Bulega auf der MotoGP-Ducati
Foto: gold & goose
Nicolo Bulega auf der MotoGP-Ducati
© gold & goose

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Marc Márquez

Marc Márquez

545

2

Alex Márquez

Alex Márquez

467

3

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

353

4

Pedro Acosta

Pedro Acosta

307

5

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

288

6

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

262

7

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

231

8

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

214

9

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

201

10

Raúl Fernández

Raúl Fernández

172

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

  • Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. - 01.03.2026
    Zum Event

  • Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

  3. Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. - 01.03.2026
    Zum Event

  4. Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event

  5. Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien