Nicolo Bulega: Von Ungarn nach Italien zum 850er-MotoGP-Test in Mugello
Nach einem neuerlichen Superbike-Triumph-Wochenende in Ungarn ging es für Ducati-Werksfahrer Nicolo Bulega weiter nach Mugello. Dort wartet der erste Test mit der 850er-MotoGP-Ducati. Es regnet.
Superbike-Dominator Nicolo Bulega ist in Mugello. Italiens Aushängeschild im Fahrerlager der seriennahen Weltmeisterschaft reiste nach seinem jüngsten
Derzeit läuft alles auf einen Test auf nasser Fahrbahn hinaus. Aktuell herrscht Dauerregen und die Vorhersage lässt kaum Hoffnung auf eine Erprobung auf trockener Piste zu. Da Bulega auch mit Pirelli-Regenreifen bestens vertraut steht, steht dem 850er-Debüt dennoch nichts im Weg. Das Projekt ist noch jung. Cheftester Michele Pirro hatte die Maschine erst vor einem Monat im Rahmen einer Ducati-Veranstaltung in Misano auf die Strecke gebracht.
Die Rolle des 26-jährigen Bulega als Testfahrer der MotoGP-Abteilung ist gesichert. Nach den Auftritten als Ersatz für Marc Marquez im Herbst 2025 – bei seinem Debüt-GP in Portimao reichte es gleich für den ersten WM-Zähler in der Königsklasse – war er auch in die Erprobung der GP26 mit eingebunden. Das letzte Mal steuerte Bulega die GP26 im Rahmen des letzten Valenica-Tests.
Völlig unklar ist dagegen weiterhin, ob der Italiener auch als Rennfahrer in der MotoGP zu sehen sein wird. Gespräche werden geführt. Da aber Ducati selbst noch keine verbindliche Stammfahrer-Position ab 2027 anbieten kann, hat
Aus Sicht von Ducati hat derweil die Entwicklung der GP27 höchsten Stellenwert. Nachdem man im Finaljahr der 1000er-Ära die Vormachtstellung trotz zahlenmäßiger Überlegenheit hat aufgeben müssen, hängt viel von einem gelungenen Neustart ins 850er-Zeitalter ab. Spannend wird es am 22. Juni. Am Montag nach dem Brünn-GP findet der erste offizielle Vergleich der neuen 850er-MotoGP-Prototypen statt – mit Nicolo Bulega für Ducati Corse.
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