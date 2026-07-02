Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Nieto (VR46): Warum Bulega «ein anderer Fahrer» ist als zu Moto2-Zeiten

Nicolo Bulega dominiert die Superbike-WM und kehrt 2027 ins MotoGP-Paddock zurück. VR46-Teammanager Pablo Nieto erklärt exklusiv bei SPEEDWEEK.com, warum der Italiener heute ein anderer Fahrer ist.

MotoGP

Nicolo Bulega fuhr von 2015 bis 2019 für das VR46-Team
Nicolo Bulega fuhr von 2015 bis 2019 für das VR46-Team
Foto: Gold & Goose
Nicolo Bulega fuhr von 2015 bis 2019 für das VR46-Team
© Gold & Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Nicolo Bulega erlebt 2026 die Saison seines Lebens. Der Ducati-Werkspilot hat bislang alle 21 Rennen der Superbike-WM gewonnen und steuert mit der längsten Siegesserie der Serien-Geschichte – saisonübergreifend ist Bulega seit 25 Rennen ungeschlagen – souverän auf den WM-Titel zu.

Werbung

Werbung

Parallel arbeitet der Italiener als offizieller Ducati-Testfahrer an der neuen 850er-MotoGP-Maschine für 2027 und gilt als gesetzt für den zweiten Platz im VR46-Team neben Fermin Aldeguer. Für VR46-Teammanager Pablo Nieto, der Bulega wenig überraschend noch nicht offiziell bestätigen kann, ist eine Rückkehr des Italieners in die MotoGP keine Überraschung.

Nieto kennt Bulega besser als die meisten anderen Teammanager im Fahrerlager. Gemeinsam gewann man die Spanische Meisterschaft, anschließend betreute VR46 den Italiener auch in der Moto3 und Moto2. Schon damals erkannte der Spanier dessen außergewöhnliches Talent, auch wenn der ganz große Erfolg nicht zustande kam.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Pablo Nieto mit Nicolò Bulega
Pablo Nieto mit Nicolò Bulega
Foto: SKY VR46
Pablo Nieto mit Nicolò Bulega
© SKY VR46

Werbung

Werbung

«Wir haben mit Nicolo gearbeitet, als er noch sehr jung war», erinnerte sich Nieto im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Wir haben extra für ihn ein Team für die Spanische Meisterschaft aufgebaut und er gewann den Titel mit uns. Danach kam er mit uns in die Moto3. Wir kannten sein großes Talent schon damals.»

TV-Programm

Zu hohe Erwartungen: Bulega scheiterte in der Moto2-WM

Dennoch verlief Bulegas Karriere in den Grand-Prix-Klassen längst nicht nach Plan. Nach einigen starken Ansätzen blieb der große Durchbruch aus. Nach dem Wechsel von der Moto3 in die Moto2 kam Bulegas Karriere vom Kurs ab. Nach einer durchwachsenen Moto2-Debütsaison wechselte der Italiener von VR46 zu Gresini, wo er zwei enttäuschende Jahre erlebte.

«Ich glaube, dass er damals für dieses Niveau einfach noch nicht bereit war», bemerkte Nieto rückblickend. «In der Superbike-WM hat er inzwischen einen riesigen Schritt gemacht. Das Talent war schon immer da. Heute ist er ein sehr guter Fahrer.»

Bulega selbst betont regelmäßig, dass er heute ein anderer Mensch und Fahrer sei als während seiner Zeit in der Moto2. Damals litt er unter dem enormen Erwartungsdruck, ehe ihm der Wechsel in die Supersport-WM den sportlichen Neustart ermöglichte. Nieto hält diese Entwicklung für nachvollziehbar.

Werbung

Werbung

Nicolo Bulega stand unter großem Druck
Nicolo Bulega stand unter großem Druck
Foto: Gold & Goose
Nicolo Bulega stand unter großem Druck
© Gold & Goose

«Das kann gut sein», sagte er mit Blick auf die hohen Erwartungen, die Bulega schon als Teenager begleiteten. «Ich erinnere mich, dass er in seinen ersten beiden Rennen bereits um das Podium kämpfte. Dadurch entstehen automatisch hohe Erwartungen. Manchmal machen auch wir den Fehler, junge Fahrer sofort zum nächsten großen Star zu erklären.»

Gerade deshalb mahnt Nieto zu mehr Geduld im Umgang mit Nachwuchstalenten. «Wir müssen bei jungen Fahrern ruhig bleiben. In diesem Fahrerlager ist es extrem schwierig, etwas Großes zu erreichen. Am Ende kämpfen immer nur wenige Fahrer um den WM-Titel. Aber Nicolo hat auch hier das Potenzial für große Erfolge.»

Welche Parallelen es zu Fabio Quartararo gibt

Parallelen erkennt Nieto unter anderem zu Fabio Quartararo. Der Franzose galt ebenfalls früh als Jahrhunderttalent, blieb in den kleineren Klassen aber hinter den Erwartungen zurück und entwickelte sich erst in der MotoGP zum Weltmeister.

Werbung

Werbung

«So etwas passiert manchmal», erklärte Nieto. «Auch Quartararo hatte keine überragende Moto2-Saison. In der Moto3 war er unglaublich schnell, doch erst in der MotoGP konnte er sein volles Potenzial ausschöpfen. Das hängt auch von den Eigenschaften eines Fahrers ab. Manche fühlen sich auf einem großen Motorrad einfach wohler.» Als weiteres Beispiel nannte er Jack Miller, der den direkten Sprung von der Moto3 in die MotoGP schaffte.

Superbike-WM 2026: Nicolo Bulega und dann lange nichts
Superbike-WM 2026: Nicolo Bulega und dann lange nichts
Foto: Gold & Goose
Superbike-WM 2026: Nicolo Bulega und dann lange nichts
© Gold & Goose

Dass Bulega derzeit als Ducati-Testfahrer intensiv an der neuen 850er-MotoGP arbeitet, könnte ihm zusätzlich in die Karten spielen. Der Italiener kennt die Pirelli-Reifen aus der Superbike-WM bestens und sammelt bereits wertvolle Erfahrung mit dem Motorrad, das 2027 sein Renndebüt feiern wird.

Für VR46 spricht zudem ein weiterer Faktor für Bulega. «Einer der wichtigsten Punkte unseres Projekts ist es, italienische Fahrer zu unterstützen», betonte Nieto. «Dieses Projekt wächst immer weiter. Deshalb ist es für uns sehr wichtig, auch künftig italienische Fahrer im Team zu haben.» Mit seinen Leistungen in der Superbike-WM untermauert Bulega derzeit eindrucksvoll, dass seine Geschichte im Grand-Prix-Fahrerlager noch nicht zu Ende geschrieben ist.

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Warm-up

  3. Sprint

  4. Startaufstellung

  5. 2. Qualifying

  6. 1. Qualifying

  7. 2. Freies Training

  8. Freies Training

  9. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

79

26

40:21,905

1:32,483

34

02

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

25

26

+2,004

1:32,534

32

03

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

26

+3,512

1:32,570

21

04

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

26

+9,315

1:32,707

20

05

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

26

+10,140

1:32,749

11

06

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

23

26

+10,388

1:32,846

12

07

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

26

+10,288

1:32,789

13

08

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

20

26

+19,039

1:33,269

8

09

Alex Rins

Monster Energy Yamaha MotoGP

Alex Rins

Monster Energy Yamaha MotoGP

42

26

+20,302

1:33,303

7

10

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

Honda HRC Castrol

10

26

+20,669

1:33,092

6

Highlight-Videos

ServusTV Mediathek

Events

Alle MotoGP Events
  • Vergangen

    Grand Prix of Czechia

    Automotodrom Brno, Tschechien
    19.–21.06.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    TT Assen

    TT Circuit Assen, Niederlande
    26.–28.06.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Motorrad Grand Prix Deutschland

    Sachsenring, Deutschland
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  • British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    07.–09.08.2026
    Zum Event

  • Gran Premio de Aragón

    Motorland Aragón, Spanien
    28.–30.08.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Grand Prix of Czechia

    Automotodrom Brno, Tschechien
    19.–21.06.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    TT Assen

    TT Circuit Assen, Niederlande
    26.–28.06.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Motorrad Grand Prix Deutschland

    Sachsenring, Deutschland
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  4. British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    07.–09.08.2026
    Zum Event

  5. Gran Premio de Aragón

    Motorland Aragón, Spanien
    28.–30.08.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM