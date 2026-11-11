Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Nullnummer: Glanzloser Abschied aus der Wüste für KTM-Pilot Brad Binder

KTM-Werksfahrer Brad Binder gilt das Vollblutracer, der in Rennen stürmisch Plätze gutmacht. Beim Flutlicht-Treffen der MotoGP in Katar hatte «BB33» dazu keine Chance, ein Grand Prix zu vergessen.

MotoGP

Kurzen Flutlichtrennen für KTM-Pilot Brad Binder
Kurzen Flutlichtrennen für KTM-Pilot Brad Binder
Foto: Gold and Goose
Kurzen Flutlichtrennen für KTM-Pilot Brad Binder
© Gold and Goose

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Im Frühjahr 2024 feierte Brad Binder als KTM-Werksfahrer bereits glänzende Erfolge. Der Südafrikaner raufte sich sowohl im Sprint als auch über die volle Distanz mit den WM-Favoriten Jorge Martin und Pecco Bagnaia und holte in der Wüste zwei zweite Plätze. Doch die Zeiten haben sich geändert.

Werbung

Werbung

Aus sportlicher Sicht hätte Binder seinen drittletzten Auftritt als MotoGP-Pilot am besten noch am Freitag beendet. Ohne nennenswerte Probleme mit der RC16 gelang, wenn auch knapp, der direkte Einzug ins zweite Qualifying. Binder war damit erfolgreicher als Aushängeschild Acosta, der in Losail erstmals 2026 überhaupt das Q2 nicht erreicht hatte. Auf Referenz Marc Marquez fehlte aber auch Binder im wichtigen Zeittraining eine volle Sekunde.

Als am Samstag die Pace nach oben ging, blieb «BB33» auf seinen Zeiten sitzen – Platz 12 im Q2. Und auch im Sprint konnte Binder seinem Nickname «Brad Attack» nicht gerecht werden. Während der angeschlagene Jorge Martin, der am Start direkt neben Binder stand, bis an die Spitze brannte, hatte der erfahrenste KTM-Athlet null Angriffspotenzial. Als Zwölfter abgewunken kam nicht einmal ein WM-Punkt auf Binders MotoGP-Konto.

Im Artikel erwähnt

Brad Binder kehrte früh in die KTM-Box zurück
Brad Binder kehrte früh in die KTM-Box zurück
Foto: Gold and Goose
Brad Binder kehrte früh in die KTM-Box zurück
© Gold and Goose

Werbung

Werbung

Dass es noch schlimmer geht, bewies der Sonntag. Wieder konnte Binder am Start nicht eine Position gutmachen, wieder blieb der Nummer 33 nichts anderes übrig, als Gresini-Pilot Fermin Aldeguer zu folgen. Der Spanier, durch eine Long-Lap-Strafe zurückgeworfen, diente als Orientierung, einen Weg vorbei fand Binder aber nie. Ende der 15. Runde beendete dann die Technik den Auftritt beim Wüsten-GP.

TV-Programm

Binder berichtete sichtlich niedergeschlagen: «Viel gibt es nicht zu sagen. Das Rennen liefen rundum nicht gerade berauschend. Einige Runden vor Schluss habe ich dann einige Male Probleme beim Gangwechsel gehabt, dann kamen Vibrationen dazu und irgendwann konnte ich die Gänge gar nicht mehr wechseln.»

Binder war damit Teil eines in Summe nicht erfolgreichen Katar-GP – immerhin stand am Samstag drei der vier RC16 im Q2 – nur zwei holten Punkte, ein Podium blieb den Österreichern aber auch 2026 in Losail verwehrt. Getrübt wurde der Auftritt wie auch bei Honda von technischen Problemen. Während Binder im GP-Rennen gestoppt wurde, traf es KTM-Ass Acosta nur in den Sessions ohne Punktevergabe, dafür gleich zweimal.

Brad Binders Nullnummer in Losail hatte keine Auswirkungen auf den WM-Rang. Der zukünftige BMW-Superbiker liegt vor den letzten beiden Etappen seiner GP-Karriere auf Position 12, 11 Zähler hinter Fermin Aldeguer, aber nur einen Punkt vor Luca Marini.

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. Warm-up

  4. Sprint

  5. Startaufstellung

  6. 2. Qualifying

  7. 1. Qualifying

  8. 2. Training

  9. Freies Training

  10. 1. Training

Pos
#
Fahrer
Fahrer
Team
Runden
Zeit
Bestzeit
Punkte

01

72

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

22

41:29,173

1:52,570

25

02

93

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

22

+3,083

1:52,558

32

03

25

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

22

+3,614

1:52,735

22

04

79

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

22

+4,885

1:52,879

16

05

23

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

22

+6,948

1:52,876

13

06

37

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

22

+7,413

1:52,892

14

07

89

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Aprilia Racing

22

+14,023

1:53,066

16

08

49

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

22

+15,517

1:53,036

17

09

5

Johann Zarco

LCR Honda

Johann Zarco

LCR Honda

22

+16,257

1:53,110

12

10

27

Iker Lecuona

BK8 Gresini Racing MotoGP

Iker Lecuona

BK8 Gresini Racing MotoGP

22

+17,958

1:53,215

7

Events

Alle MotoGP Events
  • Vergangen

    Petronas Grand Prix of Malaysia

    Sepang International Circuit, Malaysia
    30.10. – 01.11.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Katar
    06.–08.11.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    20.–22.11.2026
    Zum Event

  • Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    27.–29.11.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Petronas Grand Prix of Malaysia

    Sepang International Circuit, Malaysia
    30.10. – 01.11.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Katar
    06.–08.11.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    20.–22.11.2026
    Zum Event

  4. Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    27.–29.11.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM