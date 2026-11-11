Nullnummer: Glanzloser Abschied aus der Wüste für KTM-Pilot Brad Binder

Im Frühjahr 2024 feierte Brad Binder als KTM-Werksfahrer bereits glänzende Erfolge. Der Südafrikaner raufte sich sowohl im Sprint als auch über die volle Distanz mit den WM-Favoriten Jorge Martin und Pecco Bagnaia und holte in der Wüste zwei zweite Plätze. Doch die Zeiten haben sich geändert.

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Aus sportlicher Sicht hätte Binder seinen drittletzten Auftritt als MotoGP-Pilot am besten noch am Freitag beendet. Ohne nennenswerte Probleme mit der RC16 gelang, wenn auch knapp, der direkte Einzug ins zweite Qualifying. Binder war damit erfolgreicher als Aushängeschild Acosta, der in Losail erstmals 2026 überhaupt das Q2 nicht erreicht hatte. Auf Referenz Marc Marquez fehlte aber auch Binder im wichtigen Zeittraining eine volle Sekunde.

Als am Samstag die Pace nach oben ging, blieb «BB33» auf seinen Zeiten sitzen – Platz 12 im Q2. Und auch im Sprint konnte Binder seinem Nickname «Brad Attack» nicht gerecht werden. Während der angeschlagene Jorge Martin , der am Start direkt neben Binder stand, bis an die Spitze brannte, hatte der erfahrenste KTM-Athlet null Angriffspotenzial. Als Zwölfter abgewunken kam nicht einmal ein WM-Punkt auf Binders MotoGP-Konto.

Brad Binder kehrte früh in die KTM-Box zurück Foto: Gold and Goose Brad Binder kehrte früh in die KTM-Box zurück © Gold and Goose

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Dass es noch schlimmer geht, bewies der Sonntag. Wieder konnte Binder am Start nicht eine Position gutmachen, wieder blieb der Nummer 33 nichts anderes übrig, als Gresini-Pilot Fermin Aldeguer zu folgen. Der Spanier, durch eine Long-Lap-Strafe zurückgeworfen, diente als Orientierung, einen Weg vorbei fand Binder aber nie. Ende der 15. Runde beendete dann die Technik den Auftritt beim Wüsten-GP.

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Binder berichtete sichtlich niedergeschlagen: «Viel gibt es nicht zu sagen. Das Rennen liefen rundum nicht gerade berauschend. Einige Runden vor Schluss habe ich dann einige Male Probleme beim Gangwechsel gehabt, dann kamen Vibrationen dazu und irgendwann konnte ich die Gänge gar nicht mehr wechseln.»

Binder war damit Teil eines in Summe nicht erfolgreichen Katar-GP – immerhin stand am Samstag drei der vier RC16 im Q2 – nur zwei holten Punkte, ein Podium blieb den Österreichern aber auch 2026 in Losail verwehrt. Getrübt wurde der Auftritt wie auch bei Honda von technischen Problemen. Während Binder im GP-Rennen gestoppt wurde, traf es KTM-Ass Acosta nur in den Sessions ohne Punktevergabe, dafür gleich zweimal.

Brad Binders Nullnummer in Losail hatte keine Auswirkungen auf den WM-Rang. Der zukünftige BMW-Superbiker liegt vor den letzten beiden Etappen seiner GP-Karriere auf Position 12, 11 Zähler hinter Fermin Aldeguer, aber nur einen Punkt vor Luca Marini.

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