Nun testet auch Honda ein MotoGP-Bike mit 850 ccm

HRC testet am 17. Dezember auf dem Sepang International Circuit eine MotoGP-Honda mit 850 ccm. Auch die Pirelli-Reifen, die ab 2027 zum Einsatz kommen, stehen in Malaysia im Fokus.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Takaaki Nakagami wird erstmalig die 850-ccm-Honda testen
Takaaki Nakagami wird erstmalig die 850-ccm-Honda testen
Foto: Gold & Goose
Takaaki Nakagami wird erstmalig die 850-ccm-Honda testen
© Gold & Goose

2027 treten die neuen MotoGP-Regeln in Kraft. Diese sehen bei den Bikes eine reduzierte Aerodynamik, den Wegfall der Systeme zur Fahrwerks-Höhenverstellung (Devices) und eine Hubraumbeschränkung auf 850 ccm vor. Dazu wird Pirelli dann exklusiver Reifenausrüster für die Königsklasse.

Die Hersteller haben mit den Vorbereitungen auf 2027 längst begonnen. Anfang Dezember testete beispielsweise KTM eine RC16 mit 850 ccm in Jerez. Pol Espargaro und Dani Pedrosa hatten auf ihren Prototypen auch Pirelli-Reifen aufgezogen.

In dieser Woche ist HRC an der Reihe. Der japanische Hersteller testet am Mittwoch in Sepang das erste Mal eine Honda mit 850-ccm-Triebwerk. Testfahrer Takaaki Nakagami wird in Malaysia einen Prototyp mit reduzierter Aerodynamik und ohne Devices zur Verfügung haben, zudem wird das Bike mit Pirelli-Reifen bestückt sein. Da es noch keinen neuen Prototyp gibt, soll mit dieser Konfiguration das 2027er-Bike bestmöglich simuliert werden.

Im September dieses Jahres hatten die Testteams der Hersteller in Misano das erste Mal die Gelegenheit, die Pirelli-Slicks auszuprobieren – mit modifizierten 1000-ccm-MotoGP-Bikes. Michele Pirro (Ducati), Augusto Fernandez (Yamaha), Dani Pedrosa (KTM), Takaaki Nakagami (Honda) und Lorenzo Savadori (Aprilia) sammelten damals erste Erfahrungen für ihre Arbeitgeber.

2026 werden dann auch die übrigen Hersteller – Ducati, Aprilia und Yamaha – ihre 850-ccm-Motoren erstmalig auf der Rennstrecke erproben. Wann genau das sein wird, steht noch nicht fest.

