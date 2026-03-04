Österreich-GP auf dem Red Bull Ring: Chance auf eine MotoGP-Taxifahrt

Die MotoGP-WM ist in diesem Jahr vom 18. bis 20. September wieder auf dem Red Bull Ring in Spielberg in der Steiermark zu Gast. Erstmals haben die Fans mit gültigen Grand-Prix-Tickets im Zuge des Events die Chance auf eine exklusive MotoGP-Taxi-Fahrt und können dabei die enorme Power eines echten MotoGP-Bikes am eigenen Körper erleben. Als Taxifahrer wird das ehemalige Deutsche MotoGP-Ass Jonas Folger fungieren.

Wie kommt man zur Chance auf die Mitfahrgelegenheit mit der etwa 280 PS starken KTM RC16? Jedes offiziell erworbene Ticket für den Grand Prix in Spielberg ist dafür teilnahmeberechtigt. Wichtig dabei: Die MotoGP-Tickets müssen bis zum 29. April erworben werden. Mit jedem dieser Tickets kann man sich dann über die Plattform www.redbullring.com für das MotoGP-Taxi-Gewinnspiel anmelden.

Premiere mit Matthias Walkner und Manuel Lettenbichler

Die MotoGP-Taxifahrten auf der RC16 sind mit Geld nicht aufzuwiegen und derzeit auch nicht käuflich. Zur Erinnerung: Im vergangenen Sommer gab es den ersten Versuch – damals chauffierte Folger im Rahmen der offiziellen Pressekonferenz bei seiner eigenen Taxifahrer-Premiere bereits einige Red-Bull-Athleten wie Matthias Walkner und Manuel Lettenbichler sowie Mediengäste über die Rennstrecke.

Der Red Bull KTM RC16 Two-Seater ist ein echter Prototyp aus der MotoGP-WM. Für den Mitfahrer sind Haltegriffe an der Tankabdeckung sowie Fußrasten im Bereich des Hecks angebracht. Angepasst ist auch eine zweite Sitzgelegenheit hinter dem Piloten. Der Beifahrer muss in den Brems- und Beschleunigungszonen sein gesamtes Körpergewicht abfedern, erlebt den vollen Kick der MotoGP-Schwerkräfte. Auf dem Red Bull Ring wurden im Bereich der Schönberggeraden bei den Taxifahrten 2025 etwa 280-290 km/h erreicht.

