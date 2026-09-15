Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Österreich-GP: Der Zeitplan für das MotoGP-Event auf dem Red Bull Ring

Vom 18. bis 20. September gastiert die MotoGP-WM im österreichischen Spielberg. Den Zeitplan für das Event gibt es hier im Überblick. Auch die Red Bull Rookies und der Bagger World Cup sind am Start.

MotoGP

Am kommenden Wochenende findet der Österreich-GP in Spielberg statt
Am kommenden Wochenende findet der Österreich-GP in Spielberg statt
Foto: Gold & Goose
Am kommenden Wochenende findet der Österreich-GP in Spielberg statt
© Gold & Goose

Werbung

TV-Programm

Werbung

Direkt nach dem MotoGP-Wochenende in Misano geht es in wenigen Tagen auf dem Red Bull Ring in Spielberg weiter. Der Große Preis von Österreich findet dieses Mal nämlich nicht im August, sondern im September statt.

Werbung

Werbung

Im Jahr 2016 kehrte die MotoGP-WM nach Österreich zurück. Mit 4,326 km gehört der Red Bull Ring zu den kürzesten im Kalender der Motorrad-Weltmeisterschaft. Der Kurs verfügt über zehn Kurven – sieben Rechts- und drei Linkskurven – und weist erhebliche Höhenunterschiede auf. In den letzten zehn Jahren konnten in Spielberg nur Ducati (10) und KTM (2) GP-Siege erzielen. 2020 und 2021 fanden dort aufgrund der COVID-19-Pandemie jeweils zwei Grands Prix statt.

Andrea Dovizioso und Pecco Bagnaia (beide Ducati) konnten auf dem Red Bull Ring jeweils drei Sonntags-Rennen für sich entscheiden. 2025 gewann MotoGP-Champion Marc Marquez sowohl den Sprint als auch den Grand Prix. Nach seinem Doppelsieg in Misano reist der 33-jährige Spanier als WM-Führender in die Steiermark. MM93 hat 274 Punkte auf dem Konto und liegt in der Gesamtwertung gleichauf mit Jorge Martin (Aprilia). Aufgrund von mehr Siegen wird Marquez als Erster geführt. Marco Bezzecchi (Aprilia) hat als Dritter 33 Punkte Rückstand.

In Österreich werden neben den Klassen MotoGP, Moto2 und Moto3 auch wieder die Red Bull Rookies und die Fahrer des Harley-Davidson Bagger World Cups am Start sein. In beiden Serien werden an diesem Wochenende jeweils die letzten beiden Rennen der Saison 2026 ausgetragen.

Werbung

Werbung

Der MotoGP-Sprint am Samstag beginnt um 15 Uhr und auch am Sonntag wird mit dem Start des Moto3-Rennens um 11 Uhr die gewohnte Reihenfolge beibehalten. Das Highlight wird um 14 Uhr das MotoGP-Rennen über 28 Runden sein.

TV-Programm

Zeitplan für den Großen Preis von Österreich 2026 (MESZ):

Freitag, 18. September:

09.00 – 09.35 Uhr (35 min): Moto3, FP1

09.50 – 10.30 Uhr (40 min): Moto2, FP1

10.45 – 11.30 Uhr (45 min): MotoGP, FP1

13.15 – 13.50 Uhr (35 min): Moto3, Practice

14.05 – 14.45 Uhr (40 min): Moto2, Practice

15.00 – 16.00 Uhr (60 min): MotoGP, Practice

Samstag, 19. September:

08.40 – 09.10 Uhr (30 min): Moto3, FP2

09.25 – 09.55 Uhr (30 min): Moto2, FP2

10.10 – 10.40 Uhr (30 min): MotoGP, FP2

10.50 – 11.05 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 1

11.15 – 11.30 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 2

12.45 – 13.00 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 1

13.10 – 13.25 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 2

13.40 – 13.55 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 1

14.05 – 14.20 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 2

15.00 Uhr: MotoGP-Sprint (14 Runden)

16.10 Uhr: Bagger World Cup, Rennen 1

16.50 Uhr: Red Bull Rookies Cup, Rennen 1

Werbung

Werbung

Sonntag, 20. September:

08.55 Uhr: Bagger World Cup, Rennen 2

09.40 – 09.50 Uhr (10 min): MotoGP, Warm-up

11.00 Uhr: Moto3-Rennen (20 Runden)

12.15 Uhr: Moto2-Rennen (23 Runden)

14.00 Uhr: MotoGP-Rennen (28 Runden)

15.20 Uhr: Red Bull Rookies Cup, Rennen 2

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2026202520242023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

274

2

Jorge Martin

Aprilia Racing

274

3

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

241

4

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

223

5

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

209

6

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

203

7

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

199

8

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

153

9

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

143

10

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

105

Highlight-Videos

ServusTV Mediathek

Events

Alle MotoGP Events
  • Vergangen

    Gran Premio de Aragón

    Motorland Aragón, Spanien
    28.–30.08.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Gran Premio di San Marino

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    11.–13.09.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Motorrad Grand Prix von Österreich

    Red Bull Ring, Österreich
    18.–20.09.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of Japan

    Twin Ring Motegi, Japan
    02.–04.10.2026
    Zum Event

  • Pertamina Grand Prix of Indonesia

    Mandalika International Street Circuit, Indonesien
    09.–11.10.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Gran Premio de Aragón

    Motorland Aragón, Spanien
    28.–30.08.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Gran Premio di San Marino

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    11.–13.09.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Motorrad Grand Prix von Österreich

    Red Bull Ring, Österreich
    18.–20.09.2026
    Zum Event

  4. Grand Prix of Japan

    Twin Ring Motegi, Japan
    02.–04.10.2026
    Zum Event

  5. Pertamina Grand Prix of Indonesia

    Mandalika International Street Circuit, Indonesien
    09.–11.10.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM