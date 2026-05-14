Offiziell: Ab 2027 neue Rolle für Honda-MotoGP-Teammanager Alberto Puig

Eine gewaltige Überraschung ist es nicht: Alberto Puig, seit 2018 Teammanager des Honda-Werksteams in der MotoGP und seit vier Jahrzehnten Teil des GP-Fahrerlagers, wird seine Rolle zum Ende der laufenden Saison abgeben. Laut einer offiziellen HRC-Mitteilung arbeitet Puig ab 2027 als Berater mit einem Blick auf einen Großteil der Honda-Aktivitäten im Straßenrennsport.

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Darin heißt es: «Die Honda Racing Corporation wird auch weiterhin auf die vier Jahrzehnte lange Grand-Prix-Erfahrung von Alberto Puig zurückgreifen, während der 59-jährige gebürtige Barceloner eine neue Rolle innerhalb von Honda HRC übernimmt. Puig, der 2018 zum Teammanager des Honda-HRC-Werksteams ernannt wurde, führte das Team zu zwei Triple-Crown-Titeln in Folge. In seiner neuen Rolle wird er das Management und die Mitarbeiter von Honda HRC weiterhin bei einer Reihe von Aufgaben im gesamten Zweirad-Rennsport von Honda unterstützen. Als HRC-Berater wird Alberto Puig weiterhin an der Gestaltung der Nachwuchsförderprogramme von HRC mitwirken und gleichzeitig Hondas Bemühungen in der MotoGP und der World Superbike stärken, indem er das Management und die Fahrer durch die Beurteilung des Gesamtbildes der Zweirad-Aktivitäten von Honda HRC unterstützt.»

Auch Alberto Puig kommt in der Medieninformation seines Langzeit-Arbeitgebers zu Wort: «1987 betrat ich zum ersten Mal das Fahrerlager der Weltmeisterschaft, und seitdem war ich als Rennfahrer tätig, habe mit jungen Fahrern gearbeitet und war als Fahrermanager sowie als Teammanager tätig – immer bei Honda. In dieser Zeit habe ich viele Momente erlebt, positive wie negative, die mir allesamt wertvolle Erkenntnisse darüber vermittelt haben, wie man mit Fahrern, Menschen und unterschiedlichen Situationen umgeht. Es war ein Leben, in dem ich an vorderster Front geführt habe, und jetzt habe ich das Gefühl, dass meine Fähigkeiten am besten dazu geeignet sind, das Gesamtbild im Blick zu behalten.»

Noch-Teammanager Puig weiter: «Ich freue mich darauf, meine Erfahrung in dieser neuen Aufgabe einzusetzen, um Honda HRC, seinen Fahrern und seinen Mitarbeitern dabei zu helfen, zu wachsen und sich allen Herausforderungen und Erfolgen zu stellen, die der Rennsport mit sich bringt.»

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Übernimmt Davide Brivio die Rolle von Alberto Puig bei Honda? Foto: Gold and Goose Übernimmt Davide Brivio die Rolle von Alberto Puig bei Honda? © Gold and Goose

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Mit der Information aus der Honda-Rennabteilung dürften sich damit auch jene Fragen beantworten lassen, die im Rahmen des Le-Mans-GP aufgetaucht waren. Stichwort – Davide Brivio. Wie auch auf SPEEDWEEK.com berichtet , wird der Italiener, aktuell Teammanager bei Trackhouse Racing, mit einem Wechsel zu Honda in Verbindung gebracht. Zunächst schien, dass der wie Alberto Puig auch mit immenser Erfahrung ausgestattete Italiener eine Beraterrolle beim weltgrößten Motorradhersteller übernehmen wird.

Doch dieser Posten geht an Puig selbst. Die Rolle des Teammanagers bei Honda HRC Castrol dürfte das Stellenprofil für Davide Brivio gut beschreiben. Weiterhin gibt es hierzu von keiner Seite offizielle Bestätigungen, auch weil nun die Nachbesetzung Brivios bei Trackhouse zu besprechen ist. Sicher ist derweil, Alberto bleibt Honda erhalten, wird sich aber zum 40-jährigen Dienstjubiläum als permanenter Vertreter aus dem Paddock verabschieden.