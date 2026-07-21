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Offiziell bestätigt: Fabio Quartararo fährt 2027 & 2028 die MotoGP-Honda!

Der nächste Haken ist gesetzt: Minuten nach der Bestätigung für Rookie David Alonso ist auch Fabio Quartararo als neuer Honda-Werksfahrer offiziell gesetzt. «El Diablo» unterschrieb für zwei Jahre.

Thomas Kuttruf

Von

MotoGP

Unterschrieb für zwei Jahre bei Honda: Fabio Quartararo
Unterschrieb für zwei Jahre bei Honda: Fabio Quartararo
Foto: instagram Fabio Quartararo
Unterschrieb für zwei Jahre bei Honda: Fabio Quartararo
© instagram Fabio Quartararo

Im Artikel erwähnt

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Mit Fabio Quartararo ist das nächste MotoGP-Großkaliber unter der Haube – der MotoGP-Weltmeister der Saison 2021 wurde von Honda als MotoGP-Werksfahrer bestätigt. Der offizielle Wortlaut unterscheidet sich in einem Aspekt von der Bekanntmachung von Moto2-Ass Alonso: «Die Honda Racing Corporation (HRC) freut sich, die Verpflichtung von Fabio Quartararo für die MotoGP-Weltmeisterschaftssaisons 2027 und 2028 bekannt zu geben.»

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Während beim Kolumbianer von einem mehrjährigen Vertrag die Rede ist, wird die Arbeitszeit des 2021er-Champions auf die Jahre 2027 und 2028 festgeschrieben. Eine Überraschung ist die Verpflichtung von Fabio Quartararo nicht mehr. Nicht erst seit der immer ausgeprägteren sportlichen Flaute bei Langzeitarbeitgeber Yamaha, bedingt durch eine komplette Neuaufstellung in der MotoGP zur Saison 2025, hatte sich die Luftveränderung des Südfranzosen lange angekündigt.

Bekannt ist: Honda ist seit langem auf der Suche nach einem siegeshungrigen Siegfahrer und hofft, diesen nun in Form von «El Diablo» gefunden zu haben. Mit dem 27-Jährigen soll es bereits 2027 wieder an die Spitze der Königsklasse gehen. Zum Einsatz kommt die komplett neu entwickelte 850er-Honda. Aktuell nicht definiert ist der Teamkollege des vermeintlichen Nummer-1-Athleten Quartararo. Entweder der soeben verkündete David Alonso oder Diogo Moreira, derzeit im Kundenteam am Start und zweitbester Honda-Fahrer der Tabelle, werden mit in die HRC-Box einziehen.

Im Artikel erwähnt

Fest stehtt dagegen: Wie auch der neuen Honda-Rookie David Alonso wird Fabio Quartararo ersten Kontakt mit seinem neunem Arbeitsgerät in Valencia aufnehmen. Der Testtag im Anschluss des Valencia-GP wird als offizieller Kick-off der neuen MotoGP-Ära mit 850 ccm in die Rennsportgeschichte eingehen. Mindestens 14 der 22 Plätze für 2027 sind dann neu besetzt!

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