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Ogura (Aprilia) wieder nicht zu stoppen, erstes Podest für Japan seit 2012!

Einmal mehr bewies Trackhouse-Aprilia-Ass Ai Ogura seine Fähigkeiten über die lange MotoGP-Distanz, doch erstmals endete die Fahrt bei der Siegerehrung. Darauf mussten Japans Fans viele Jahre warten.

MotoGP

Jetzt auch bei einer MotoGP-Siegerehrung: Platz 3 für Ai Ogura
Jetzt auch bei einer MotoGP-Siegerehrung: Platz 3 für Ai Ogura
Foto: Gold and Goose
Jetzt auch bei einer MotoGP-Siegerehrung: Platz 3 für Ai Ogura
© Gold and Goose

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Wie schon oft ging es für den einzigen Japaner in der MotoGP wenig ideal in das GP-Wochenende. Mehr als Platz 9 war im Qualifying für den Trackhouse-Piloten nicht drin. Entsprechend konnte der Moto2-Champion der Saison 2024 im Sprint nicht viel ausrichten, immerhin ging es auf Platz 7. Im Ziel fehlten gerade einmal fünf Sekunden auf den Sieger Jorge Martin.

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Während des «Michelin Grand Prix of France» robbte sich Ogura noch näher an den Spanier heran. Interessant: In der Startaufstellung standen der Privatfahrer und der Werksfahrer direkt nebeneinander. Beide mussten sich nach vorne kämpfen. Ai Ogura tat sich dabei erst einmal schwerer: «In der frühen Phase hatte ich Schwierigkeiten. Zwar war meine Pace von Beginn an, aber das Gefühl war nicht ideal, ich bin nicht sehr sauber gefahren, bin zum Beispiel nach dem Manöver an Fabio weit gegangen. Mein Gefühl für die Front war zu diesem Zeitpunkt nicht gut, aber mit dem Ende kam es.»

Japan jubelt: Ai Ogura fuhr in Le Mans auf Platz 3
Japan jubelt: Ai Ogura fuhr in Le Mans auf Platz 3
Foto: Gold and Goose
Japan jubelt: Ai Ogura fuhr in Le Mans auf Platz 3
© Gold and Goose

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Erst in Runde 9 und damit nach einem Drittel des Rennens fand der Pilot seinen Rhythmus. Bei seiner Aufholjagd mussten sich Mir, Quartararo und Di Giannantonio In der Schlussphase des Rennes war dann auch noch Pedro Acosta fällig. Der Spanier fuhr zwar die schnellere Rennrunde, aber über die Distanz konnte der KTM-Fahrer nicht dagegenhalten. Im Ziel lag Ogura klar auf Position 3, nur 0,8 Sekunden hinter dem Sieger.

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Wäre vielleicht noch mehr möglich gewesen? Ogura verneinte: «Ich denke, wir haben wirklich das Beste herausgeholt, vielleicht, wenn das Rennen nochmal drei Runden gegangen wäre, aber nein – das war das Maximum. Aber auch so – Platz 3 bedeutet mir sehr viel und meinem Land auch.»

Ogura weiter: «Ich freue mich besonders für mein Team. Sie haben mir ein Podest schon lange zugetraut, und ich hätte es ihnen sehr gerne schon in den USA gegeben, jetzt hat es geklappt!» Und denkt Ogura bereits an den ersten Sieg? «Nicht wirklich, aber in Japan, das könnte ich mir vorstellen», so der Dritte des Le-Mans-GP. Glücklich war auch das familiäre Timing. Das erste Podest von Ai Ogura in der Königsklasse erlebte auch der nur selten anwesende Vater von Ai Ogura.

Japan musste lange auf dieses Ereignis warten. Vor 14 Jahren brauste Wildcard-Pilot Nakasuga-san für Yamaha im verregneten Valencia-GP auf das Podium. Auf trockener Piste liegt eine Podiumsparty mit japanischer Beteiligung bereits 20 Jahre zurück. 2026 jubelte in Assen Shinya Nakano.

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Pos

Fahrer

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

27

41:18,001

1:31,232

37

02

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

27

+0,477

1:31,380

27

03

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

79

27

+0,874

1:31,371

19

04

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

27

+2,851

1:31,385

13

05

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

27

+2,991

1:31,322

17

06

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

20

27

+7,756

1:31,563

15

07

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

23

27

+8,615

1:31,517

9

08

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Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

25

27

+12,497

1:31,566

8

09

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

27

+14,903

1:31,597

7

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10

27

+15,016

1:31,651

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