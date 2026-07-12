Ogura nach Sprung auf zweiten WM-Rang: «Ein besserer Sonntag als erwartet»

Spätestens mit seinem Sieg im Grand Prix von Assen ist auch Ai Ogura zu den WM-Anwärtern aufgestiegen. Eine Position, die der Trackhouse-Pilot am Sonntag am Sachsenring durch einen zweiten Platz auch in der Punktetabelle doppelt unterstrich: Zum fünften Mal gelang dem Japaner innerhalb der letzten sechs Rennen eine Ankunft unter den zwei Bestplatzierten - auch wenn dies am Sachsenring durch das verletzungsbedingte Fehlen von Marco Bezzecchis erleichtert wurde.

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Das frühe Ausscheiden von Fabio Di Giannantonio des vor dem Start WM-Dritten spielte eine untergeordnete Rolle: Den VR46-Pilot hatte Ogura bereits am Start hinter sich gelassen. Das entscheidende Manöver zur Sicherung von Rang 2 gelang dem ehemaligen Moto2-Weltmeister im 25. Umlauf, als er sich gegen Trackhouse-Kollege Raul Fernandez durchsetzen konnte: «An Raul vorbeizukommen war schwierig, aber es ist gelungen. Glücklicherweise konnten wir bis zum Zieleinlauf schnell genug bleiben. Ich war mir selbst nicht sicher, ob die Wahl des mittleren Reifens die richtige war. Aber es hat gut funktioniert die Performance gut über die Distanz gebrachtr.» Ogura grinsend: «Abgesehen davon: Wenn du hinter Marc Zweiter wird, ist es immer ein Top-Ergebnis.»

Der Japaner gilt als Spezialist für Platzgewinne gegen Rennende. Im Rahmen der Podiumszeremonie deutete der 25-Jährige an, nicht mit einem Podiumsplatz im Grand Prix gerechnet zu haben. Im Sprintrennen am Vortag hatte es für den Fahrer mit der Nummer 79 zum vierten Platz gereicht: «Das war ein besseres Ergebnis an diesem Sonntag, als wir erwarten konnten.» Damit konnten sich im fünften Rennen in Folge beide Piloten des Trackhouse-Teams vor den Aprilia-Werksfahrern platzieren. Ogura entsprechend: «Wir können von diesem Grand Prix einige Dinge auch für die nächsten Rennen mitnehmen. Ich bin sehr zufrieden.»

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14 WM-Zähler fehlen dem Tokioter vor der Sommerpause auf Markenkollege Jorge Martin im Aprilia-Werksteam, 4 Punkte Vorsprung hat Ogura nach dem Deutschland-Event auf Sachsenring-Doppelsieger Marc Marquez. Die fünf Bestplatzierten der WM liegen allesamt innerhalb von 24 Punkten.