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Ogura nach Sprung auf zweiten WM-Rang: «Ein besserer Sonntag als erwartet»

Dank konstant guter Ergebnisse hat Assen-Sieger Ai Ogura beim MotoGP-Grand Prix auf dem Sachsenring einen Sprung in der WM-Wertung gemacht – auch durch die Schwäche der Aprilia-Werksmannschaft.

MotoGP

Nach Platz 2 jetzt auch in der WM-Tabelle Zweiter: Ai Ogura
Nach Platz 2 jetzt auch in der WM-Tabelle Zweiter: Ai Ogura
Foto: Gold and Goose
Nach Platz 2 jetzt auch in der WM-Tabelle Zweiter: Ai Ogura
© Gold and Goose

Im Artikel erwähnt

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Spätestens mit seinem Sieg im Grand Prix von Assen ist auch Ai Ogura zu den WM-Anwärtern aufgestiegen. Eine Position, die der Trackhouse-Pilot am Sonntag am Sachsenring durch einen zweiten Platz auch in der Punktetabelle doppelt unterstrich: Zum fünften Mal gelang dem Japaner innerhalb der letzten sechs Rennen eine Ankunft unter den zwei Bestplatzierten - auch wenn dies am Sachsenring durch das verletzungsbedingte Fehlen von Marco Bezzecchis erleichtert wurde.

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Das frühe Ausscheiden von Fabio Di Giannantonio des vor dem Start WM-Dritten spielte eine untergeordnete Rolle: Den VR46-Pilot hatte Ogura bereits am Start hinter sich gelassen. Das entscheidende Manöver zur Sicherung von Rang 2 gelang dem ehemaligen Moto2-Weltmeister im 25. Umlauf, als er sich gegen Trackhouse-Kollege Raul Fernandez durchsetzen konnte: «An Raul vorbeizukommen war schwierig, aber es ist gelungen. Glücklicherweise konnten wir bis zum Zieleinlauf schnell genug bleiben. Ich war mir selbst nicht sicher, ob die Wahl des mittleren Reifens die richtige war. Aber es hat gut funktioniert die Performance gut über die Distanz gebrachtr.» Ogura grinsend: «Abgesehen davon: Wenn du hinter Marc Zweiter wird, ist es immer ein Top-Ergebnis.»

Im Artikel erwähnt

Der Japaner gilt als Spezialist für Platzgewinne gegen Rennende. Im Rahmen der Podiumszeremonie deutete der 25-Jährige an, nicht mit einem Podiumsplatz im Grand Prix gerechnet zu haben. Im Sprintrennen am Vortag hatte es für den Fahrer mit der Nummer 79 zum vierten Platz gereicht: «Das war ein besseres Ergebnis an diesem Sonntag, als wir erwarten konnten.» Damit konnten sich im fünften Rennen in Folge beide Piloten des Trackhouse-Teams vor den Aprilia-Werksfahrern platzieren. Ogura entsprechend: «Wir können von diesem Grand Prix einige Dinge auch für die nächsten Rennen mitnehmen. Ich bin sehr zufrieden.»

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14 WM-Zähler fehlen dem Tokioter vor der Sommerpause auf Markenkollege Jorge Martin im Aprilia-Werksteam, 4 Punkte Vorsprung hat Ogura nach dem Deutschland-Event auf Sachsenring-Doppelsieger Marc Marquez. Die fünf Bestplatzierten der WM liegen allesamt innerhalb von 24 Punkten.

Willkommen zum Rennen am Sachsenring
Willkommen zum Rennen am Sachsenring
Foto: Gerhard Schiel
Grid Girls
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Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Fans
Fans
Foto: Gerhard Schiel
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Paddock
Paddock
Foto: Gerhard Schiel
Paddock
Paddock
Foto: Gerhard Schiel
Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Blick auf die Strecke
Blick auf die Strecke
Foto: Gerhard Schiel
Fabio Quartararo
Fabio Quartararo
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez
Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Martin und Bagnaia
Martin und Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Fans
Fans
Foto: Gold & Goose
Fernández und Ogura
Fernández und Ogura
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Paddock
Paddock
Foto: Gerhard Schiel
Luca Marini
Luca Marini
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Pecco Bagnaia
Pecco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Binder und Moreira
Binder und Moreira
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez gewinnt das Rennen
Marc Márquez gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Sieger Marc Márquez
Sieger Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Sieger Marc Márquez
Sieger Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura, Marc Márquez, Raúl Fernández
Ai Ogura, Marc Márquez, Raúl Fernández
Foto: Gold & Goose
Sieger Marc Márquez
Sieger Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen am Sachsenring
© Gerhard Schiel

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Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

30

40:53,148

1:21,088

37

02

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

79

30

+1,996

1:21,184

26

03

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

25

30

+5,104

1:21,219

21

04

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

30

+7,684

1:21,153

15

05

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

30

+11,372

1:21,227

15

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Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

30

+11,495

1:21,283

13

07

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

20

30

+17,560

1:21,635

10

08

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

Honda HRC Castrol

10

30

+18,683

1:21,788

8

09

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

23

30

+19,140

1:21,905

7

10

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