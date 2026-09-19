Ogura selbstkritisch: «Muss herausfinden, weshalb ich dort langsam bin»

Nachdem Ai Ogura aufgrund seiner Motocross-Verletzung die Grands Prix in Aragon und Misano verpasst hatte und im WM-Kampf wertvolle Punkte liegen gelassen hatte, kehrte er am Freitag in Spielberg auf die Rennstrecke zurück. Der Trackhouse-Pilot konnte sofort wieder anschliessen an die Leistungen vor seiner Verletzung. Im MotoGP-Zeittraining am Freitag raste er auf Platz 3, das Qualifying am Samstag beendete er auf Rang 5.

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Aus der zweiten Startreihe war die Ausgangsposition für den MotoGP-Sprint gut für Ogura. Zu Beginn wurde er aber von den Ducati-Piloten Alex Marquez und Pecco Bagnaia überrumpelt. Nur Aprilia-Kollege Jorge Martin fiel nach dem harten Manöver von Marc Marquez in der Schikane auf Platz 8 zurück.

Ogura konnte an Bagnaia gleich wieder verbeifahren. Nach dem Durchmarsch von Martin war Ogura wieder Sechster. Dann machte er Jagd auf AM73 und vier Runden vor Schluss schnappte er sich den Spanier in der Schikane. Nach dem Crash von Pedro Acosta fuhr Ai Ogura als Vierter über die Ziellinie.

Was war der beste Teil seines Rennens? Als er Alex Marquez überholte? «Ja, das Manöver gegen Alex war sauber und schön», schmunzelte der Japaner. Ogura hatte während des Rennens über 14 Runden keine körperlichen Probleme – der linke Daumen machte ihm keine Schwierigkeiten.

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Ogura: Unerwartet schnell

Ist er mit seinem Rennen zufrieden? «Ja, sehr!», war die kurze Antwort des 25-Jährigen. Es sei am Freitag und Samstag viel besser gelaufen als erwartet. Mit welchem Ergebnis hätte er gerechnet? «Eine Platzierung im Bereich von 11 oder 12», so Ogura.

In welchen Bereichen sieht er bei sich noch Verbesserungspotenzial, um auf dem Red Bull Ring noch schneller zu sein? «Stabilität auf der Bremse. In diesem Bereich will sich aber jeder verbessern. Und der dritte Sektor – ich muss herausfinden, weshalb ich dort langsam bin.»

In der WM-Tabelle hat Ogura nun 77 Punkte Rückstand auf Martin, der die Führung in der Gesamtwertung zurückerobern konnte.

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