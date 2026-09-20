Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Ogura war froh, in Spielberg zurückzukehren: «Es ist hier ziemlich einfach»

Ai Ogura (Trackhouse) beendete das MotoGP-Rennen auf dem Red Bull Ring auf Platz 4. Seine Handverletzung bereitete ihm keine Probleme. Weshalb ihm das Layout in Spielberg beim Comeback geholfen hat.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Ai Ogura war happy
Ai Ogura war happy
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura war happy
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Von Position 5 erwischte Ai Ogura im MotoGP-Rennen am Sonntag einen guten Start. Er und Aprilia-Kollege Marco Bezzecchi konnten Pedro Acosta (KTM) und Marc Marquez (Ducati) überrumpeln. Doch bereits in Runde 2 holte sich Acosta Platz 3 zurück – Ogura war Vierter. In Runde 9 musste der Japaner auch MM93 wieder vorbeilassen. Doch eine Runde später verbremste sich der Weltmeister in Kurve 1, worauf Ogura erneut durchschlüpfen konnte.

Werbung

Werbung

Danach konnten sich die Top-4 – Acosta, Martin, Bezzecchi und Ogura – vom Rest des Feldes absetzen. Nach 28 Runden fuhr Ogura mit gut zwei Sekunden Rückstand auf Acosta und einem komfortablen Vorsprung von fünf Sekunden auf Marc Marquez über die Ziellinie. Ein gutes Rennen? «Ja», war die knappe Antwort des 25-Jährigen.

Ai Ogura war schnell
Ai Ogura war schnell
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura war schnell
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

In den letzten Runden hätte sich Ogura beinahe noch Aprilia-Werksfahrer Bezzecchi geschnappt. Weshalb war er auf dem Red Bull Ring so schnell? «Das Wichtigste an diesem Wochenende war, dass ich nach meiner Handverletzung und einigen Wochen ohne MotoGP-Bike keine Probleme hatte», war Ogura froh. «Am Freitagvormittag hat es sich noch etwas seltsam angefühlt, aber gleich danach fühlte es sich wieder normal an – so wie es vorher war. Ich hatte gute Sessions und ein gutes Wochenende.»

Werbung

Werbung

Wenn man einige Wochen nicht mehr auf dem MotoGP-Motorrad sitzt, braucht es für gewöhnlich einige Zeit, um sich wieder an den Speed zu gewöhnen. «Glücklicherweise hatte ich mein Comeback auf dieser Strecke, denn diese ist nicht so kompliziert. Bremsen, Einlenken und Beschleunigen – es ist hier ziemlich einfach. Das hat mir sehr geholfen», erklärte Ogura.

TV-Programm

In zwei Wochen geht es mit dem Großen Preis von Japan weiter. Dort wird Ai Ogura seinen Heim-GP bestreiten. Die Vorzeichen sind gut für den Trackhouse-Piloten – Motegi ist vom Charakter her ähnlich wie Spielberg. Ist der Sieg möglich? «Nein, nein», winkte Ogura lächelnd ab. «Ich will mir keinen Druck machen. Ich will ruhig bleiben und meinen Job machen.»

Willkommen zum Rennen am Red Bull Ring
Willkommen zum Rennen am Red Bull Ring
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Fans
Fans
Foto: Gold & Goose
Pecco Bagnaia und Marc Márquez
Pecco Bagnaia und Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Brad Binder
Brad Binder
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura
Ai Ogura
Foto: Gold & Goose
Fermin Aldeguer
Fermin Aldeguer
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi und Marc Márquez
Marco Bezzecchi und Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Johann Zarco
Johann Zarco
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Enea Bastianini
Enea Bastianini
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta gewinnt das Rennen
Pedro Acosta gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta und Team
Pedro Acosta und Team
Foto: Gold & Goose
Martin, Acosta, Bezzecchi
Martin, Acosta, Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Sieger Pedro Acosta
Sieger Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Sieger Pedro Acosta
Sieger Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen am Red Bull Ring
© Gold & Goose

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Warm-up

  3. Sprint

  4. Startaufstellung

  5. 2. Qualifying

  6. 1. Qualifying

  7. 2. Freies Training

  8. Freies Training

  9. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

28

42:16,996

1:29,533

25

02

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

28

+1,017

1:29,664

32

03

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

28

+1,209

1:29,879

23

04

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

79

28

+2,139

1:29,937

19

05

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

28

+7,339

1:29,798

20

06

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

33

28

+8,720

1:29,778

11

07

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

28

+9,686

1:30,146

13

08

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

28

+12,365

1:29,887

10

09

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

28

+14,869

1:30,062

7

10

Johann Zarco

Johann Zarco

LCR Honda

Johann Zarco

Johann Zarco

LCR Honda

5

28

+16,266

1:30,026

9

Events

Alle MotoGP Events
  • Vergangen

    Gran Premio di San Marino

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    11.–13.09.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Motorrad Grand Prix von Österreich

    Red Bull Ring, Österreich
    18.–20.09.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Grand Prix of Japan

    Twin Ring Motegi, Japan
    02.–04.10.2026
    Zum Event

  • Pertamina Grand Prix of Indonesia

    Mandalika International Street Circuit, Indonesien
    09.–11.10.2026
    Zum Event

  • Australian Motorcycle Grand Prix

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    23.–25.10.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Gran Premio di San Marino

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    11.–13.09.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Motorrad Grand Prix von Österreich

    Red Bull Ring, Österreich
    18.–20.09.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Grand Prix of Japan

    Twin Ring Motegi, Japan
    02.–04.10.2026
    Zum Event

  4. Pertamina Grand Prix of Indonesia

    Mandalika International Street Circuit, Indonesien
    09.–11.10.2026
    Zum Event

  5. Australian Motorcycle Grand Prix

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    23.–25.10.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien