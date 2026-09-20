Ogura war froh, in Spielberg zurückzukehren: «Es ist hier ziemlich einfach»

Von Position 5 erwischte Ai Ogura im MotoGP-Rennen am Sonntag einen guten Start. Er und Aprilia-Kollege Marco Bezzecchi konnten Pedro Acosta (KTM) und Marc Marquez (Ducati) überrumpeln. Doch bereits in Runde 2 holte sich Acosta Platz 3 zurück – Ogura war Vierter. In Runde 9 musste der Japaner auch MM93 wieder vorbeilassen. Doch eine Runde später verbremste sich der Weltmeister in Kurve 1, worauf Ogura erneut durchschlüpfen konnte.

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Danach konnten sich die Top-4 – Acosta, Martin, Bezzecchi und Ogura – vom Rest des Feldes absetzen. Nach 28 Runden fuhr Ogura mit gut zwei Sekunden Rückstand auf Acosta und einem komfortablen Vorsprung von fünf Sekunden auf Marc Marquez über die Ziellinie. Ein gutes Rennen? «Ja», war die knappe Antwort des 25-Jährigen.

Ai Ogura war schnell Foto: Gold & Goose Ai Ogura war schnell © Gold & Goose

In den letzten Runden hätte sich Ogura beinahe noch Aprilia-Werksfahrer Bezzecchi geschnappt. Weshalb war er auf dem Red Bull Ring so schnell? «Das Wichtigste an diesem Wochenende war, dass ich nach meiner Handverletzung und einigen Wochen ohne MotoGP-Bike keine Probleme hatte», war Ogura froh. «Am Freitagvormittag hat es sich noch etwas seltsam angefühlt, aber gleich danach fühlte es sich wieder normal an – so wie es vorher war. Ich hatte gute Sessions und ein gutes Wochenende.»

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Wenn man einige Wochen nicht mehr auf dem MotoGP-Motorrad sitzt, braucht es für gewöhnlich einige Zeit, um sich wieder an den Speed zu gewöhnen. «Glücklicherweise hatte ich mein Comeback auf dieser Strecke, denn diese ist nicht so kompliziert. Bremsen, Einlenken und Beschleunigen – es ist hier ziemlich einfach. Das hat mir sehr geholfen», erklärte Ogura.

In zwei Wochen geht es mit dem Großen Preis von Japan weiter. Dort wird Ai Ogura seinen Heim-GP bestreiten. Die Vorzeichen sind gut für den Trackhouse-Piloten – Motegi ist vom Charakter her ähnlich wie Spielberg. Ist der Sieg möglich? «Nein, nein», winkte Ogura lächelnd ab. «Ich will mir keinen Druck machen. Ich will ruhig bleiben und meinen Job machen.»