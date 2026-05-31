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Ai Ogura (Trackhouse/4.) zu Duell mit Marquez: «War nicht ganz sauber»

Japans MotoGP-Ass Ai Ogura schrammte in Mugello nur um Haaresbreite am Podium vorbei. Im Ziel sprach über seine Taktik in der Hitzeschlacht und Manöver gegen Champion Marc Marquez und Pecco Bagnaia.

MotoGP

Wieder ein starkes Rennen von Ai Ogura: Platz 4 in Mugello!
Wieder ein starkes Rennen von Ai Ogura: Platz 4 in Mugello!
Foto: Gold and Goose
Wieder ein starkes Rennen von Ai Ogura: Platz 4 in Mugello!
© Gold and Goose

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Trackhouse-Aprilia-Ass Ai Ogura sorgte wieder einmal für viel Spannung und Unterhaltung in den letzten Runden eines Hauptrennens der MotoGP-WM. Der 25-jährige aus Tokio machte sich – nachdem er zuvor Fermin Aldeguer (Gresini Ducati), Weltmeister Marc Marquez und Pedro Acosta (Red Bull-KTM) kassiert hatte – in der letzten Runde mit einer außergewöhnlichen Pace noch auf die Jagd nach Ducati-Hero Francesco Bagnaia.

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Ogura, der nur von Startplatz 13 losgefahren war, konnte Bagnaia das Podium sogar in der Zielkurve für ein paar Meter entreißen, ehe sich der mehrfache Mugello-Sieger auf der Innenlinie nochmals mit aller Entschlossenheit vorbeizwängen konnte. Am Ende gab es für den Japaner dennoch zahlreiche Gratulationen in der Box. Auch Aprilia-Manager Paolo Bonora jubelte dem stoischen Japaner voller Begeisterung zu: «Du hast es versucht – großartig! Ein tolles Rennen.»

«Diesmal bin ich vor allem super happy über meinen Start», freute sich Ogura. «Auch wie ich die ersten Kurven gefahren bin, war gut. Meine Pace war besser als die der Jungs um mich herum, speziell im Finish.» Zum Duell mit Bagnaia sagt Ogura: «Das Manöver in der letzten Runde war einen Versuch wert – ich wusste aber eigentlich, dass ich nicht auf dem Podium landen würde.»

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Ogura analysierte: «Die Top-3 waren wirklich schnell. Ich denke, ich hätte da nicht mitgehen können, auch wenn ich direkt dahinter auf Platz 4 gewesen wäre. Aber bei Marc und Fermin war für mich die Pace okay. Ich konnte hinter ihnen Reifen sparen. Dann habe ich bei Fermin die Attacke gestartet, als ich gesehen habe, dass er in Schwierigkeiten war.»

Ogura ergänzte: «Fahrer wie Jorge Martin haben den Reifen wohl zu Beginn verbraucht, um eine Lücke herauszufahren. Das habe ich nicht getan. Es liegt immer am Fahrer und das war halt ihre Strategie. Mein Plan war es, den Reifen zu schonen und etwas für das Ende aufzusparen.»

Zum Duell mit Weltmeister Marc Marquez: «Es war nicht ganz sauber. Als er mich sah, hat er die Bremse losgelassen. Ich denke, Kurve 10 ist hier einer der kritischsten Punkte für den Vorderreifen. Es war dann zu spät, ich konnte mich nicht mehr umentscheiden. Ich konnte die Bremse nicht mehr härter ziehen, ich wäre sonst gestürzt. Als ich die Bremse losgelassen hatte, gingen wir beide etwas weit», so Ogura, der Italien mit elf Punkten Rückstand auf Acosta als WM-Fünfter verlässt.

Willkommen zum Rennen in Mugello
Willkommen zum Rennen in Mugello
Foto: Gold & Goose
Fans
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Foto: Gold & Goose
Diogo Moreira
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Foto: Gold & Goose
Fermin Aldeguer
Fermin Aldeguer
Foto: Gold & Goose
Bezzecchi und Martin
Bezzecchi und Martin
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Ai Ogura und Marc Márquez
Ai Ogura und Marc Márquez
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Pecco Bagnaia
Pecco Bagnaia
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Diogo Moreira
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Enea Bastianini
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Marc Márquez
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Bezzecchi und Martin
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Pedro Acosta
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Fermin Aldeguer
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Brad Binder
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Raúl Fernández
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Marco Bezzecchi gewinnt das Rennen in Italien
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Foto: Gold & Goose
Sieger Marco Bezzecchi
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Foto: Gold & Goose
Martin, Bezzecchi und Team
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Martin, Bezzecchi, Bagnaia
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Sieger Marco Bezzecchi
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Willkommen zum Rennen in Mugello
© Gold & Goose

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Pos

Fahrer

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

23

40:57,347

1:45,678

31

02

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

23

+3,559

1:45,856

29

03

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

23

+5,098

1:45,470

19

04

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

79

23

+5,132

1:46,021

15

05

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

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Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

23

+5,453

1:46,197

18

06

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

23

+7,467

1:45,563

11

07

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

23

+10,762

1:46,122

14

08

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

23

+14,644

1:45,961

12

09

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

25

23

+13,380

1:46,126

19

10

Diogo Moreira

LCR Honda

Diogo Moreira

LCR Honda

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23

+21,366

1:46,488

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