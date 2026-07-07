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Padovani zu Marquez: «Alex, es fällt mir schwer, dich gehen zu lassen»

Nach der Bekanntgabe des KTM-Deals von Alex Marquez ab 2027 verabschiedete sich Gresini Racing vom MotoGP-Vizeweltmeister. Teamchefin Nadia Padovani fand emotionale Worte.

MotoGP

Alex Marquez im orangen Gefängnisoutfit
Alex Marquez im orangen Gefängnisoutfit
Foto: Gresini Racing
Alex Marquez im orangen Gefängnisoutfit
© Gresini Racing

Im Artikel erwähnt

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Am 6. Juli verkündete Red Bull KTM die Verpflichtung von Alex Marquez. Der jüngere Bruder von Marc Marquez wird ab der MotoGP-Saison 2027 im Werksteam des österreichischen Herstellers an den Start gehen. Sein Teamkollege wird nächstes Jahr Fabio Di Giannantonio, der derzeit Dritter in der WM ist.

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Bereits letzte Woche gab Gresini Racing die Fahrerpaarung für 2027 bekannt – Ex-MotoGP-Weltmeister Joan Mir und Daniel Holgado werden in der nächsten Saison auf den hellblauen Ducati Desmosedici unterwegs sein. Im Zuge der offiziellen Bestätigung der neuen Fahrer verabschiedete sich Gresini-Teamchefin Nadia Padovani auch von Alex Marquez und Fermin Aldeguer. Zugleich wünschte sie den beiden Spaniern alles Gute für die Zukunft.

Nach der Bekanntgabe des KTM-Deals von AM73 legte Padovani nach. Sie richtete sich mit emotionalen Worten an den Vizeweltmeister, der 2026 die vierte Saison für die italienische Truppe bestreitet.

Im Artikel erwähnt

«Alex, es fällt mir wirklich schwer, dich gehen zu lassen. Wir haben gemeinsam Emotionen, Wachstum und Momente erlebt, die ich für immer in meinem Herzen tragen werde. Ich bin stolz auf den Mann und den Rennfahrer, der du bist», so die Italienerin. «Doch bevor wir uns verabschieden, gibt es noch ein weiteres Kapitel, das wir gemeinsam schreiben müssen. Lass es uns mit der Entschlossenheit angehen, die uns schon immer ausgezeichnet hat.»

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Zum Statement veröffentlichte Gresini ein Foto, das Alex Marquez in oranger Kleidung und Handschellen in einem Gefängnis zeigt. Auf der Wand hinter ihm stehen auf italienisch emotionale Botschaften geschrieben. Die Überschrift lautet: «Is Orange the new Blue?»

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Gresini Racing mit einem witzigen Statement zum Abgang von AM73
Gresini Racing mit einem witzigen Statement zum Abgang von AM73
Foto: Gresini Racing
Gresini Racing mit einem witzigen Statement zum Abgang von AM73
© Gresini Racing

Kreative Botschaften von Gresini Racing

Das Gresini-Team ist bekannt dafür, vor jedem Grand Prix kreatives Bildmaterial – passend zum jeweiligen Rennwochenende – zu veröffentlichen. Dieses Mal hat sich die Truppe thematisch mit dem Abgang von Alex Marquez zum Saisonende beschäftigt.

Alex Marquez kam 2023 zu Gresini Racing. Gemeinsam konnten bislang vier GP-Siege erzielt werden. Highlight war die Saison 2025, in der Alex Vizeweltmeister hinter Bruder Marc wurde. In diesem Jahr läuft es für ihn nicht so gut. Nach zehn Grands Prix belegt Alex Marquez in der Gesamtwertung Rang 9. Zudem hatte er in Barcelona einen heftigen Crash, bei dem er sich verletzte.

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