Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Paolo Campinoti (Pramac) über Yamaha: «Objektiv nicht das beste Motorrad»

Pramac-Yamaha-Teamchef Paolo Campinoti sprach im Podcast von Andrea Migno über die schwierige MotoGP-Saison und sein Ass Toprak Razgatlioglu, in dem er noch viel Potenzial sieht.

MotoGP

Pramac-Yamaha-Teamchef Paolo Campinoti
Pramac-Yamaha-Teamchef Paolo Campinoti
Foto: Gold & Goose
Pramac-Yamaha-Teamchef Paolo Campinoti
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Die Zahlen sind unbarmherzig. Nach dem Wechsel von Ducati zu Yamaha beendete Pramac die MotoGP-Saison 2025 auf dem letzten Platz der Teamwertung. Auch zur Sommerpause 2026 steht der Rennstall aus Casole d’Elsa ganz hinten.

Werbung

Werbung

Jack Miller (19 Punkte) und Rookie Toprak Razgatlioglu (12) belegen die Plätze 20 und 21 der Fahrerwertung. Zum Vergleich: Fabio Quartararo hat auf der Werks-Yamaha 55 Zähler gesammelt.

Pramac-Boss sieht sein Team besser aufgestellt als Yamaha-Werksteam

Trotz dieses negativen Gesamtbilds bleibt Pramac-Teamchef Paolo Campinoti gelassen. «Mir geht es gut, und es läuft gut», sagte der Pramac-Eigner im Podcast «Mig Babol» von Andrea Migno. «Jetzt warten wir auf Weiterentwicklungen am Motorrad, und sind dann zuversichtlich für nächstes Jahr, wo wir einen substanziellen Wandel haben sollten, was das Motorrad betrifft.»

Im Artikel erwähnt

Jack Miller, Paolo Campinoti, Gino Borsoi und Toprak Razgatlioglu
Jack Miller, Paolo Campinoti, Gino Borsoi und Toprak Razgatlioglu
Foto: Pramac Racing
Jack Miller, Paolo Campinoti, Gino Borsoi und Toprak Razgatlioglu
© Pramac Racing

Werbung

Werbung

In diesem Jahr tritt Yamaha erstmals mit einem V-Motor an, nachdem man bisher auf einen Reihenmotor setzte. 2027 startet die MotoGP mit einem neuen Reglement, man spricht von einem «Reset». Für Pramac ist dieser Neustart die große Hoffnung.

TV-Programm

Selbstbewusst gibt sich Campinoti im Vergleich mit dem Werksteam. «Ich will nicht den Angeber spielen, aber im Moment sind wir immer vorne, wie bei den letzten Rennen, wo wir die beste Yamaha waren», sagte er. Da das Gespräch zwischen dem Rennen von Assen und Sachsenring aufgenommen wurde, lassen wir diese Aussage gelten, zwischen Assen und Brünn holte das Yamaha-Ass Fabio Quartararo nämlich keine Punkte, die Pramac-Piloten lagen zudem vor Alex Rins. Ab Assen stellte Quartararo die übliche Rangordnung wieder her.

Campinoti erkennt das Weltmeister-Gen in Razgatlioglu

Ausführlich äußerte sich Campinoti zu seinem prominenten Neuzugang, dem dreifachen Superbike-Weltmeister Toprak Razgatlioglu. «Toprak wird von Rennen zu Rennen besser.» Die Anfangsschwierigkeiten führt er auf die Reifen zurück. «Er hatte Mühe mit der Anpassung an die Michelin-Reifen. Er kam von Pirelli und hatte deshalb einen etwas anderen Fahrstil. Er passt sich an, und ich hoffe, dass er nächstes Jahr, wenn es zurück zu Pirelli geht, wieder das Gefühl findet, das er vorher hatte.»

Toprak Razgatlioglu kam als dreimaliger Superbike-Weltmeister in die MotoGP
Toprak Razgatlioglu kam als dreimaliger Superbike-Weltmeister in die MotoGP
Foto: Pramac
Toprak Razgatlioglu kam als dreimaliger Superbike-Weltmeister in die MotoGP
© Pramac

Werbung

Werbung

Der dreifache Superbike-Weltmeister profitiere womöglich doppelt vom 2027er-Reset. An Razgatlioglus Mentalität habe Campinoti ohnehin keine Zweifel: «Er hat das Mindset eines Champions. Nach so vielen Jahren siehst du, wer ein guter Fahrer ist und wer wirklich das Auge eines Champions hat.»

Was er damit meint, erklärte der Italiener am Beispiel dieser schwierigen Saison: «Objektiv ist das Motorrad nicht das beste in der Startaufstellung. Toprak hätte eine Million Ausreden.» Stattdessen sehe er einen Fahrer, der in jeder Session besser werden wolle. «Er achtet auf die Details, er ist wütend, wenn er hinten liegt. Du siehst, dass er körperlich leidet.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2026202520242023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Jorge Martin

Aprilia Racing

208

2

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

194

3

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

190

4

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

186

5

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

184

6

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

159

7

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

148

8

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

143

9

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

87

10

Luca Marini

Honda HRC Castrol

79

Events

Alle MotoGP Events
  • Vergangen

    TT Assen

    TT Circuit Assen, Niederlande
    26.–28.06.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Motorrad Grand Prix Deutschland

    Sachsenring, Deutschland
    10.–12.07.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    07.–09.08.2026
    Zum Event

  • Gran Premio de Aragón

    Motorland Aragón, Spanien
    28.–30.08.2026
    Zum Event

  • Gran Premio di San Marino

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    11.–13.09.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    TT Assen

    TT Circuit Assen, Niederlande
    26.–28.06.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Motorrad Grand Prix Deutschland

    Sachsenring, Deutschland
    10.–12.07.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    07.–09.08.2026
    Zum Event

  4. Gran Premio de Aragón

    Motorland Aragón, Spanien
    28.–30.08.2026
    Zum Event

  5. Gran Premio di San Marino

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    11.–13.09.2026
    Zum Event

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM