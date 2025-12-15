Weiter zum Inhalt
Party an der italienischen Adria: Fans feierten Aprilia-Ass Marco Bezzecchi

Nicht nur für Aprilia wurde Marco Bezzecchi in der MotoGP-Saison 2025 zum Helden. Auch die Fans von «Bez» hatten viel zu feiern. Die letzte große Party in diesem Jahr stieg letzte Woche in Rimini.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Die Bezzecchi-Fans hatten 2025 viel zu feiern
Die Bezzecchi-Fans hatten 2025 viel zu feiern
Foto: Marco Bezzecchi
Die Bezzecchi-Fans hatten 2025 viel zu feiern
© Marco Bezzecchi

In der MotoGP-Saison 2023 befand sich Marco Bezzecchi voll im Rennen um den WM-Titel. In seinem zweiten Jahr in der Königsklasse präsentierte er sich mit dem VR46-Racing-Team gereift – mit der Ducati Desmosedici GP22 holte er drei Siege und insgesamt sieben Podestplätze. Am Ende musste er sich seinen Markenkollegen Pecco Bagnaia und Jorge Martin geschlagen geben. Dennoch war Platz 3 in der Weltmeisterschaft ein Ausrufezeichen.

Seine treuen Fans bejubelten «Bez» und hatten große Erwartungen für 2024. Doch es kam anders. Mit der GP23 fand er in der gesamten Saison kein optimales Gefühl, von seinen herausragenden Leistungen aus der vorangegangenen Saison war der Italiener weit entfernt. Er konnte nur einen Podestplatz erzielen, in der Endabrechnung wurde es der enttäuschende 12. Rang.

2025 erfüllte sich Bezzecchi einen Traum – er schaffte den Sprung in ein Werksteam, jenes von Aprilia. Es funkte, der 27-Jährige fühlte sich bei der Truppe aus Noale von Beginn an wohl, und es dauerte nicht lange, bis das anfängliche Kribbeln zu einer Liebesbeziehung wurde. Spätestens seit seinem fulminanten GP-Sieg in Silverstone war klar, dass der Lockenkopf und die RS-GP ein schlagkräftiges Paket sind. Von da an fuhr Bezzecchi regelmäßig um Podestplätze und Siege. Am Ende stand er in seiner ersten Saison im Aprilia-Werksteam sechs Mal ganz oben auf dem Podest (er gewann drei Grands Prix und drei Sprints). Der Schützling von Valentino Rossi sammelte insgesamt 353 Punkte – um 24 mehr als 2023 –, was WM-Rang 3 bedeutete. Marco Bezzecchi wurde bei Aprilia zum Helden. Jorge Martin, auf dem zu Beginn der Saison alle Hoffnungen lagen und der 2025 verletzungsbedingt ein Totalausfall war, konnte die Erwartungen bislang nicht erfüllen.

«Wenn ich deine Hand nicht haben kann, dann wenigstens ein Handschuh?»
«Wenn ich deine Hand nicht haben kann, dann wenigstens ein Handschuh?»
Foto: Marco Bezzecchi
«Wenn ich deine Hand nicht haben kann, dann wenigstens ein Handschuh?»
© Marco Bezzecchi

Die Fans von Bezzecchi hatten in der MotoGP-Saison 2025 viel zu feiern. Das Ganze gipfelte in einer großen Party seines offiziellen Fanclubs, die letzte Woche in Rimini über die Bühne ging. «Die Fanclub-Party war großartig, danke an alle!», freute sich Bezzecchi.

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Corse

Ducati Lenovo Team

545

2

Alex Márquez

Alex Márquez

Gresini Racing

BK8 Gresini Racing MotoGP

467

3

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Aprilia Racing

353

4

Pedro Acosta

Pedro Acosta

KTM

Red Bull KTM Factory Racing

307

5

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Corse

Ducati Lenovo Team

288

6

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Team VR46

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

262

7

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

Team VR46

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

231

8

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

Gresini Racing

BK8 Gresini Racing MotoGP

214

9

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Yamaha Motor Racing

Yamaha Motor Racing

201

10

Raúl Fernández

Raúl Fernández

TrackHouse Racing

Trackhouse MotoGP Team

172

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Pertamina Grand Prix of Indonesia

    Mandalika International Street Circuit, Indonesia
    03. - 05.10.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Australian Motorcycle Grand Prix

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australia
    17. - 19.10.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Petronas Grand Prix of Malaysia

    Sepang International Circuit, Malaysia
    24. - 26.10.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

  1. Vergangen

    Pertamina Grand Prix of Indonesia

    Mandalika International Street Circuit, Indonesia
    03. - 05.10.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Australian Motorcycle Grand Prix

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australia
    17. - 19.10.2025
    Zum Event

  3. Vergangen

    Petronas Grand Prix of Malaysia

    Sepang International Circuit, Malaysia
    24. - 26.10.2025
    Zum Event

  4. Vergangen

    Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  5. Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

