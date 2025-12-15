Party an der italienischen Adria: Fans feierten Aprilia-Ass Marco Bezzecchi

In der MotoGP-Saison 2023 befand sich Marco Bezzecchi voll im Rennen um den WM-Titel. In seinem zweiten Jahr in der Königsklasse präsentierte er sich mit dem VR46-Racing-Team gereift – mit der Ducati Desmosedici GP22 holte er drei Siege und insgesamt sieben Podestplätze. Am Ende musste er sich seinen Markenkollegen Pecco Bagnaia und Jorge Martin geschlagen geben. Dennoch war Platz 3 in der Weltmeisterschaft ein Ausrufezeichen.

Seine treuen Fans bejubelten «Bez» und hatten große Erwartungen für 2024. Doch es kam anders. Mit der GP23 fand er in der gesamten Saison kein optimales Gefühl, von seinen herausragenden Leistungen aus der vorangegangenen Saison war der Italiener weit entfernt. Er konnte nur einen Podestplatz erzielen, in der Endabrechnung wurde es der enttäuschende 12. Rang.

2025 erfüllte sich Bezzecchi einen Traum – er schaffte den Sprung in ein Werksteam, jenes von Aprilia. Es funkte, der 27-Jährige fühlte sich bei der Truppe aus Noale von Beginn an wohl, und es dauerte nicht lange, bis das anfängliche Kribbeln zu einer Liebesbeziehung wurde. Spätestens seit seinem fulminanten GP-Sieg in Silverstone war klar, dass der Lockenkopf und die RS-GP ein schlagkräftiges Paket sind. Von da an fuhr Bezzecchi regelmäßig um Podestplätze und Siege. Am Ende stand er in seiner ersten Saison im Aprilia-Werksteam sechs Mal ganz oben auf dem Podest (er gewann drei Grands Prix und drei Sprints). Der Schützling von Valentino Rossi sammelte insgesamt 353 Punkte – um 24 mehr als 2023 –, was WM-Rang 3 bedeutete. Marco Bezzecchi wurde bei Aprilia zum Helden. Jorge Martin, auf dem zu Beginn der Saison alle Hoffnungen lagen und der 2025 verletzungsbedingt ein Totalausfall war, konnte die Erwartungen bislang nicht erfüllen.

«Wenn ich deine Hand nicht haben kann, dann wenigstens ein Handschuh?» Foto: Marco Bezzecchi «Wenn ich deine Hand nicht haben kann, dann wenigstens ein Handschuh?» © Marco Bezzecchi

Die Fans von Bezzecchi hatten in der MotoGP-Saison 2025 viel zu feiern. Das Ganze gipfelte in einer großen Party seines offiziellen Fanclubs, die letzte Woche in Rimini über die Bühne ging. «Die Fanclub-Party war großartig, danke an alle!», freute sich Bezzecchi.