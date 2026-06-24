Pecco Bagnaia zum Abschied von Ducati: Liebeserklärung an seine Desmosedici

Am 24. Juni kam die offizielle Mitteilung, dass Pecco Bagnaia nach 2026 nicht mehr bei Ducati Lenovo fahren wird. Nach acht gemeinsamen und sehr erfolgreichen Jahren werden Pecco und die Roten am Ende dieser Saison getrennte Wege gehen.

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2027 wird Bagnaia bei Aprilia ein neues Kapitel in seiner Karriere aufschlagen. Doch bevor es so weit ist, hat der Italiener noch viele Rennwochenenden Zeit, um mit der Ducati Desmosedici weitere Erfolge einzufahren – und, um sich zu verabschieden.

Einen Abschiedsbrief an Ducati und seine Desmosedici hat Pecco Bagnaia bereits geschrieben:

Du warst mein Traum, und du bist zur schönsten Realität geworden, die ich je erlebt habe. Als ich mit Ducati in die MotoGP eingestiegen bin, dachte ich, ich hätte bereits etwas Unbeschreibliches erreicht, aber du hast mich dazu gebracht, immer mehr daran zu glauben. Acht Jahre, 31 Siege, 63 Podestplätze, 28 Pole-Positions und zwei Weltmeistertitel, zweimal Vizeweltmeister – das ist die Geschichte, die wir geschrieben haben, und sie gehört ganz allein uns. Wir sind gemeinsam gewachsen, haben jede Situation gemeinsam gemeistert, ohne jemals aufzugeben, und haben uns immer gegenseitig angespornt, unser Bestes zu geben.

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Und du, der du ein Teil von mir bist, hast mir die aufregendsten Momente meiner Karriere beschert; du hast mich zu einem besseren Fahrer und zu einem glücklichen jungen Mann gemacht, und wir hatten eine so tolle Zeit zusammen.

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In der letzten Saison war es schwierig, uns einig zu werden; wir sind öfter aneinandergeraten, als uns lieb war, und etwas begann sich zu verändern. Ich spüre das Bedürfnis, mit einer neuen Herausforderung einen Neuanfang zu wagen, aber ich werde nie vergessen, was wir gemeinsam erlebt haben. Du bist ein Teil von mir und wirst es immer bleiben.

Ich liebe dich

Pecco

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