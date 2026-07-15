Pecco Bagnaia begab sich unters Messer: Operation am rechten Unterarm

Die MotoGP-Sommerpause begann für Pecco Bagnaia stressig. Anstatt Zeit mit seinem frisch geborenen Sohn Oliviero und Frau Domizia zu verbringen, standen beim Ducati-Werksfahrer einige Termine an. So ging es für ihn nach dem Deutschland-GP nach Rom, wo er am Dienstag vom italienischen Außenminister zum «Botschafter der Sportdiplomatie» ernannt wurde.

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Danach reiste Bagnaia aber nicht nach Hause zu seiner Familie, sondern ins Krankenhaus. So hat sich der Jungvater im Universitätskrankenhaus in Modena am Mittwoch am rechten Unterarm operieren lassen. Die «endoskopischen Fasziotomie» verlief erfolgreich, wie das Ducati-Lenovo-Team am Abend mitteilte. Gemeint ist damit das im Motorradrennsport weit verbreitete Kompartmentsyndrom (Armpump).

«Der Fahrer des Ducati-Lenovo-Teams nutzt nun die Sommerpause der MotoGP, um mit der geplanten Genesung und Rehabilitation zu beginnen», hieß es in einem Statement des Teams. Das Ziel sei, dass Bagnaia beim Großen Preis von Großbritannien in Silverstone (7. bis 9. August) wieder auf die Rennstrecke zurückkehrt.

Das MotoGP-Wochenende auf dem Sachsenring verlief für Pecco Bagnaia nicht ideal. Er erzielte die Ränge 6 und 7. Nach elf Grands Prix liegt er in der Gesamtwertung mit 143 Punkten auf Rang 8. Auf WM-Leader Jorge Martin (Aprilia) hat Bagnaia 65 Punkte Rückstand.

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