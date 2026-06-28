Pecco Bagnaia (Ducati): Ausfall in Assen, Vater-Glück zu Hause!

An einen Ausfall im Rennen erinnern sich Rennfahrer eigentlich äußerst ungern. Der von Francesco «Pecco» Bagnaia in Assen dürfte eine seltene Ausnahme darstellen. Der Italiener fiel nach 15 der 26 GP-Runden auf dem TT Circuit plötzlich zurück, rollte in die Garage und musste abstellen – und machte sich dann ganz eilig auf den Weg zum Flughafen. Da passte der Ausfall doch ganz gut in den Plan. Denn Ducati-Werkspilot Bagnaia ist zum ersten Mal Vater geworden!

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Von Platz 5 ging der italienische Ducati-Pilot ins Rennen, fuhr hinter der Spitzengruppe der Aprilias gut mit. Bis er dann nach 15 Runden abstellen musste mit einem Problem an seinem Motorrad. Doch über sein Rennen und darüber, was am Bike los war, konnte er nicht mit den anwesenden Journalisten sprechen – Bagnaia machte sich verständlicherweise nach Ende des Rennens sofort auf den Weg in Richtung Italien.

Sein Ducati-Team teilte mit: «In Anbetracht der wundervollen und unerwarteten Neuigkeiten, die wir heute Morgen erhalten haben, sind Peccos Medienverpflichtungen heute abgesagt. Er ist auf dem Weg zum Flughafen, um nach Italien zu seiner FAMILIE so bald wie möglich zurückzukehren.» Familie in Großbuchstaben. Das bedeutet: Pecco Bagnaia ist am Morgen des Assen-Rennens Vater geworden. Den GP bestritt er trotzdem.

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Thema der Woche Europapolitik in der MotoGP: Italien gegen Spanien – Aprilia gegen Ducati Marc Marquez und Pedro Acosta fahren die nächsten Jahre für Ducati, Marco Bezzecchi und Pecco Bagnaia für Aprilia. Die Aufstellung zeigt auch den Wettkampf der Italo-Werke auf strategischer Ebene. Thomas Kuttruf Weiterlesen

Bagnaia heiratete seine große Liebe Domizia im Juli 2024. Die Schwangerschaft hatten die beiden lange geheim gehalten. Vor wenigen Tagen zeigte sich Domizia erstmals mit Babybauch auf ihren Social-Media-Kanälen. Und nun wenige Tage später ist Bagnaia Junior zur Welt gekommen!

Diesen Plüsch-Hasen hatte Bagnaia in seiner Garage Foto: Ducati Lenovo Team Diesen Plüsch-Hasen hatte Bagnaia in seiner Garage © Ducati Lenovo Team

Um das zu feiern und auch im Motorsport-Kontext ganz offiziell zu verkünden, hatte Bagnaia einen Plüsch-Hasen in seiner Ducati-Garage. Davor stand ein Paar blauer, winziger Baby-Schuhe, neben dem Hasen ein Kärtchen mit blauem Muster und einer Schleife sowie der Aufschrift «Benvenuto!», also Willkommen in der männlichen Form auf Italienisch. Heißt also: Der Nachwuchs im Hause Bagnaia ist ein Junge. Beste Wünsche gehen an dieser Stelle raus an Mama, Papa und Junior Bagnaia!

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