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Pecco Bagnaia nach Crash ratlos: «Seit Silverstone ist etwas passiert!»

MotoGP-Ass Pecco Bagnaia (Ducati Lenovo) erlebte in Aragon ein frustrierendes Wochenende. Im Grand Prix stürzte er. Nach fünf Runden war sein Hinterreifen am Ende. «Ich hatte null Grip!»

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Pecco Bagnaia nach seinem Crash
Pecco Bagnaia nach seinem Crash
Foto: Gold & Goose
Pecco Bagnaia nach seinem Crash
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

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Den MotoGP-Sprint in Aragon beendete Pecco Bagnaia auf Rang 11, womit der Ducati-Werksfahrer leer ausging und keine Punkte einfahren konnte. Im Grand Prix am Sonntag erwischte Bagnaia von Position 8 einen guten Start. Er reihte sich in den ersten Runden auf Rang 7 vor Markenkollege Fabio Di Giannantonio (VR46) ein. Dann verlor der zweifache MotoGP-Weltmeister den Anschluss. Am Ende der fünften Runde hatte er auf den vor ihm fahrenden Trackhouse-Aprilia-Piloten Raul Fernandez bereits zwei Sekunden Rückstand. Dann folgte das Drama: Bagnaia stürzte in Runde 6 auf Platz 7 liegend – das Rennen war für ihn zu Ende.

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«Ich hatte einen ordentlichen Start und habe versucht, der Gruppe vor mir zu folgen. Ich war dafür nicht konkurrenzfähig genug, vor allem, was die Beschleunigung angeht. Ich hatte null Grip. Bereits nach fünf Runden musste ich das Motor-Mapping ändern, um die Reifen zu schonen», erklärte der frustrierte Italiener. «Ich habe nur versucht, mein Tempo zu halten, bin dann aber an einer Stelle gestürzt, an der ich schon in der Runde zuvor eine Warnung erhalten hatte. Das Heck brach aus, und als ich es wieder unter Kontrolle bekam, knickte das Vorderrad ein.»

Willkommen zum Rennen in Aragón
Willkommen zum Rennen in Aragón
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Fans
Fans
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Fermin Aldeguer
Fermin Aldeguer
Foto: Gold & Goose
Fermin Aldeguer, Alex Márquez, Franco Morbidelli, Fabio Di Giannantonio
Fermin Aldeguer, Alex Márquez, Franco Morbidelli, Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Moreira und Bastianini
Moreira und Bastianini
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Pecco Bagnaia
Pecco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez
Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Brad Binder
Brad Binder
Foto: Gold & Goose
Fermin Aldeguer
Fermin Aldeguer
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez und Pedro Acosta
Marc Márquez und Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez gewinnt das Rennen
Marc Márquez gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Sieger Marc Márquez
Sieger Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta, Marc Márquez, Marco Bezzecchi
Pedro Acosta, Marc Márquez, Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Sieger Marc Márquez
Sieger Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Aragón
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

Null Punkte in Silverstone und Aragon

In den ersten beiden Grands Prix der zweiten Saisonhälfte erlebte Bagnaia ein Desaster. In Silverstone wurde er im Sprint nur 17., im Hauptrennen fiel er aus. In Aragon konnte er wieder keine Punkte holen. In der Gesamtwertung hat er als Achter bereits 113 Punkte Rückstand auf WM-Leader Jorge Martin (Aprilia).

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«Bis zum Sachsenring war das Feeling nicht so schlecht. Es funktionierte alles etwas konstanter. Ich hatte zwar meine Schwierigkeiten, aber die Resultate waren besser. Seit Silverstone ist etwas passiert. Ich habe null Grip», rätselte der 29-Jährige. «Ich weiß nicht, wie es dann ist, wenn wir auf Strecken kommen, wo das Grip-Level noch niedriger ist. Am Samstagmorgen habe ich mich ein wenig besser gefühlt auf dem Bike. Wir haben versucht, etwas mehr Gewicht auf das Hinterrad zu bekommen. Im Sprintrennen war es dann aber dennoch schlechter. Am Sonntagmorgen sind wir dann zu dem Setup zurückgekehrt, das wir mehr oder weniger bereits über die gesamte Saison einsetzen. Das Warm-up war dann aus unterschiedlichen Gründen ein Desaster. Im Rennen war der Hinterreifen nach fünf Runden am Ende.»

Pecco Bagnaia hatte auch in Aragon kein gutes Gefühl
Pecco Bagnaia hatte auch in Aragon kein gutes Gefühl
Foto: Gold & Goose
Pecco Bagnaia hatte auch in Aragon kein gutes Gefühl
© Gold & Goose

Teamkollege Marc Marquez räumte in Aragon mit zwei Siegen voll ab. In zwei Wochen geht es in der MotoGP-WM in Misano weiter. Auf der Strecke an der Adria gibt es viel Grip, zudem trainiert Pecco Bagnaia dort regelmäßig mit den Kumpels der VR46 Academy. Die Vorzeichen sind gut, dass er bei seinem Heim-GP ein erfolgreicheres Rennwochenende haben wird.

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1:46,736

37

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Pedro Acosta

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37

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+1,754

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26

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Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

23

+3,629

1:47,002

23

04

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

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BK8 Gresini Racing MotoGP

73

23

+8,687

1:47,323

22

05

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

23

+12,572

1:47,356

16

06

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

23

+17,687

1:47,598

14

07

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

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Pertamina Enduro VR46 Racing Team

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Enea Bastianini

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