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Pecco Bagnaia: Kein böses Wort gegen Aldeguer – Blick nach vorne gerichtet

Nach seinem Crash im MotoGP-Sprint in Katar meldete sich Pecco Bagnaia zu Wort. Trotz Knochenbrüchen bleibt der Ducati-Pilot positiv. «Wir hatten viel zu lange mit Frustration zu kämpfen!»

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Francesco Bagnaia
Francesco Bagnaia
Foto: Gold and Goose Photography
Francesco Bagnaia
© Gold and Goose Photography

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Pecco Bagnaia zeigte beim Großen Preis von Katar ein starkes Wochenende. Auf einer seiner Lieblingsstrecken hatte er mit seiner Ducati Desmosedici seit langer Zeit endlich wieder ein gutes Gefühl – in den Trainingssessions und im Qualifying war er bei den schnellsten Fahrern dabei.

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Dann folgte am Samstag die Katastrophe im MotoGP-Sprint, wo er in der ersten Runde auf Position 5 liegend von Markenkollege Fermin Aldeguer abgeräumt wurde. Bagnaia erlitt bei dem Crash zwei Frakturen an seinem rechten Fuß und mehrere Prellungen am gesamten Körper. Noch in der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde er nach Italien ausgeflogen, wo er operiert wird.

Willkommen zum Rennwochenende in Katar
Willkommen zum Rennwochenende in Katar
Foto: Gold and Goose
Paddock
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Foto: Gold and Goose Photography
Streckenposten
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Foto: Gold and Goose Photography
Marc Márquez & Jorge Martin
Marc Márquez & Jorge Martin
Foto: Gold and Goose Photography
Pol Espargaró
Pol Espargaró
Foto: Gold and Goose Photography
Johann Zarco
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Foto: Gold and Goose Photography
Francesco Bagnaia
Francesco Bagnaia
Foto: Gold and Goose Photography
Raúl Fernández
Raúl Fernández
Foto: Gold and Goose Photography
Cal Crutchlow
Cal Crutchlow
Foto: Gold and Goose Photography
Enea Bastianini
Enea Bastianini
Foto: Gold and Goose Photography
Fermin Aldeguer
Fermin Aldeguer
Foto: Gold and Goose Photography
Lorenzo Savadori
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Foto: Gold and Goose Photography
Jorge Martin
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Foto: Gold and Goose Photography
Luca Marini
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Foto: Gold and Goose Photography
Iker Lecuona
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Foto: Gold and Goose Photography
Der Start des Rennens
Der Start des Rennens
Foto: Gold and Goose Photography
Franco Morbidelli
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Foto: Gold and Goose Photography
Raúl Fernández
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Foto: Gold and Goose Photography
Pedro Acosta
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Foto: Gold and Goose Photography
Maverick Viñales
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Foto: Gold and Goose Photography
Ai Ogura
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Foto: Gold and Goose Photography
Diogo Moreira
Diogo Moreira
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Marco Bezzecchi
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Fabio di Giannantonio
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Foto: Gold and Goose Photography
Pedro Acosta
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Foto: Gold and Goose Photography
Marco Bezzecchi
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Qualifying - Marc Márquez, Marco Bezzecchi & Fabio di Giannantonio
Qualifying - Marc Márquez, Marco Bezzecchi & Fabio di Giannantonio
Foto: Gold and Goose Photography
Jorge Martin
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Foto: Gold and Goose Photography
Fabio di Giannantonio
Fabio di Giannantonio
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Marc Márquez
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Sprint - Fabio di Giannantonio, Marc Márquez & Jorge Martin
Sprint - Fabio di Giannantonio, Marc Márquez & Jorge Martin
Foto: Gold and Goose Photography
Willkommen zum Rennwochenende in Katar
© Gold and Goose

Mittlerweile meldete sich Bagnaia auf Social Media zu Wort. «Es fühlt sich seltsam an, das zu sagen, aber Katar war für mich tatsächlich eines der besten Wochenenden der Saison. Leider läuft es manchmal nicht so, wie man es sich wünscht, egal wie sehr man sich auch bemüht, das Blatt zu wenden – dagegen kann man nichts tun», so der zweifache MotoGP-Weltmeister. «Es tut mir wirklich leid, aber ich möchte das Positive aus diesem Wochenende mitnehmen, denn wir hatten viel zu lange mit Frustration zu kämpfen. Vielen Dank an euch alle für eure Nachrichten. Mir geht es gut.» In Richtung von Unfallverursacher Fermin Aldeguer gab es kein böses Wort. Der Gresini-Pilot wiederum entschuldigte sich nach dem Rennen bei Bagnaia und dem Ducati-Lenovo-Team für seinen Fehler.

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Pecco Bagnaia: Erster Aprilia-Test in Gefahr

Mit dem folgenschweren Sturz in Katar wurde Pecco womöglich die Chance genommen, das gemeinsame Karriere-Kapitel mit Ducati mit Erfolgserlebnissen auf der Rennstrecke zu beenden. Ob der 29-Jährige in zwei Wochen in Portimao und beim Saisonfinale in Valencia dabei sein wird können, ist derzeit ungewiss. Auch sein erster Test mit der 850er-Aprilia am 1. Dezember ist in Gefahr.

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