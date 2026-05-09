Pecco Bagnaia nach Platz 2 in Le Mans: Podium mehr wert als in Jerez
Ducati-Pilot Pecco Bagnaia zeigte beim MotoGP-Sprint von Le Mans eine Spitzenleistung. Während Teamkollege Marc Marquez schwer stürzte, durfte er sich den zweiten Sprint-Podiumsplatz in Folge freuen.
Das MotoGP-Sprintrennen von Le Mans stand am Samstag unter dem Zeichen des Wahnsinns-Manövers von Sieger Jorge Martin gleich nach dem Start sowie dem
Bagnaia, der von der Pole-Position aus losgefahren war, ging in der Anfangsphase an WM-Leader Marco Bezzecchi (27) vorbei und schien dann kurz sogar Jagd auf Leader Jorge Martin machen zu können. Der Spanier hielt den Abstand jedoch konstant im Bereich von einer guten Sekunde. «Ich bin glücklicher über dieses Podium als über jenes von Jerez, weil die Pace besser war», stellte der gebürtige Turiner fest.
«Der Start war aber erneut ein Desaster, da haben wir wirklich Probleme. Der erste Teil der Beschleunigung ist gut, dann produziert mein Bike aber starke Wheelies, da verliere ich viel an Boden. Hier brauchen wir eine Verbesserung. Gegenüber Aprilia sind wir noch ein wenig im Hintertreffen.», so der Zweite des Sprints.
Dann enthüllte Bagnaia noch: «Ich habe hinter «Bezz» auch etwas erkannt, was uns für den Sonntag helfen könnte. Auch in Austin war ich im Sprint schon stark. Wir bleiben mit den Beinen jetzt am Boden und schauen, was am Sonntag passiert.»
Für den Rennsonntag hofft der Italiener zuallererst auf konstante, trockene Verhältnisse: «Wenn das Wetter morgen hält und es trocken bleibt, dann können wir hier nochmals ein gutes Resultat liefern. Im Regen ist es hier schwierig, vor allem bei Mischverhältnissen mit nassen Flecken. Wenn es wirklich ganz nass ist, dann könnte es aber auch gut laufen.»
Positiv auch aus Sicht von Bagnaia: In der WM-Tabelle verkürzte er den Rückstand auf Trackhouse-Duo. Vor dem Frankreich-GP am Sonntag liegt er aber weiterhin auf nur auf Rang 9.
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