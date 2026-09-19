Pecco Bagnaia: Online-Beratung von Dani Pedrosa und Platz 6 beim Sprint

Trotz sehr geringen Zeitunterschieden war die Laune bei Ducati-Werksfahrer Pecco Bagnaia nach Platz 18 im Zeittraining sehr gedämpft. Das wichtige Gefühl für das Hinterrad am Kurveneingang wollte sich einfach nicht einstellen. Am nächsten Morgen präsentierte sich Bagnaia dann wie runderneuert – und war nun wieder bei der MotoGP-Musik.

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Bagnaia führt kurzzeitig das FP2 an und war am Ende guter Fünfter. Der Rückstand auf die Spitze hatte sich auf vier Zehntel halbiert. Der Turiner nahm das Tempo mit ins Q1. Zeitgleich mit Honda-Vertreter Johann Zarco ging es weiter in die finale Qualifikation. Im Shootout der Top 12 steigerte ich mich weiter – die Position war ein Resultat, das noch am Freitag unerreichbar schien.

Beim Sprint in der Steiermark über 14 Runden hielt Pecco Bagnaia das Tempo hoch. Über die gesamte Distanz hielt die Nummer 63 die Startposition. Als Pedro Acosta im Finale von der KTM flog, wurde es Platz 6 und damit ein Lichtblick für den zuletzt unter Wert geschlagenen Italiener.

Bagnaias Begrüßung zum Medien-Debrief: «Ich denke, heute kann man mit mir wieder Scherze machen.» Damit war einiges gesagt, doch Bagnaia führte aus: «Die Änderungen am Setup haben eine Verbesserung gebracht. Es war nicht der komplette Schritt, aber ich habe das Bike heute besser in die Ecke steuern können. Vielleicht schaffen wir es, das für den Sonntag nochmals zu verbessern.»

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Auch die Reifenentscheidung für einen Medium-Hinterreifen spielte eine Rolle. Bagnaia: «Für mich liegen Soft und Medium auf einem fast identischen Niveau, daher habe ich mich für den Medium entschieden, auch um eine bessere Vorbereitung auf das sehr lange Rennen am Sonntag zu haben.»

Interessant: Der Ducati-Lenovo-Pilot ist auch nach zwei WM-Titeln noch lernfähig und offen für Beratung. Bagnaia: «Ich habe in der letzten Woche auf der MotoGP-Seite einen Beitrag mit Dani Pedrosa gesehen. Er sprach davon, dass man oft gut beraten ist, einfach mehr Runden mit einem Bike zu fahren, ohne es zu verändern, um sich zu optimieren. Ich denke, das könnte in der Tat eine gute Idee sein.»

In der WM-Tabelle änderte sich für Pecco Bagnaia nach dem Achtungserfolg nichts. Der zukünftige Teamkollege von Marco Bezzecchi bei Aprilia liebt hinter Alex Marquez und vor Fermin Aldeguer auf Position 9.

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