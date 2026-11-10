Nach Crash in Katar: Pecco Bagnaia wurde in Turin erfolgreich operiert

Im MotoGP-Sprint in Katar wurde Pecco Bagnaia in der ersten Runde von Gresini-Pilot Fermin Aldeguer abgeräumt. Der Ducati-Werksfahrer erlitt bei dem Crash zwei Frakturen an seinem rechten Fuß und mehrere Prellungen am gesamten Körper. Am Sonntag wurde Bagnaia nach Italien ausgeflogen, um sich in der Heimat weiteren Untersuchungen zu unterziehen.

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Am 10. November wurde Bagnaia in Turin erfolgreich operiert, um die Brüche des vierten und fünften Mittelfußknochens rechts zu behandeln. «Das medizinische Team unter der Leitung von Dr. Luigi Milano in der Humanitas Cellini-Klinik in Turin hat eine Platte am vierten Mittelfußknochen rechts fixiert», hieß es in einer Aussendung des Ducati-Lenovo-Teams vom Dienstagabend.

Pecco Bagnaia wird nun so bald wie möglich mit seiner Rehabilitation beginnen. Wann der zweifache MotoGP-Weltmeister auf die Rennstrecke zurückkehrt, hängt vom Heilungsverlauf ab.

Der 29-Jährige wird gemeinsam mit dem Ärzteteam und Ducati alles unternehmen, um in eineinhalb Wochen in Portimao und beim Saisonfinale in Valencia dabei sein zu können – und um den ersten Test mit der 850er-Aprilia am 1. Dezember zu bestreiten.

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