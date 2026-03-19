Pecco Bagnaia zum Autodromo Ayrton Senna: Längere Strecken liegen mir mehr!

Vor den Rennen 3 und 4 der Saison 2026 lässt sich der Stand von Ducati-Werksfahrer Francesco Bagnaia noch nicht richtig einordnen. Trotz einer überzeugenden Saisonvorbereitung gelang es dem Champion der Jahre 2022 und 2023, an der Spitze zu fahren. Nach dem Ausfall der Marquez-Brüder war er im Großen Preis hinter Fabio Di Giannantonio zweitbester Ducati-Vertreter – auf Platz 9! Nun also ein weiterer Neustart in Südamerika.

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Bagnaia vor der ersten Ausfahrt in Brasilien: «Normalerweise gehe ich gerne auf neue Rennstrecken, ich mag das. Obwohl es schwer ist, pauschal zu sagen, dass ich besonders gut darin bin, einen neuen Kurs zu lernen. Als wir letztes Jahr auf die Strecke in Ungarn gekommen sind, da hatte ich sehr zu kämpfen. Aber als wir neu in Indien waren, lief es gut und ich war schnell konkurrenzfähig.»

Das Autodromo in der Nähe von Goiânia kommentierte der Italiener recht emotionslos: «Ehrlich gesagt macht es für keinen einen riesigen Unterschied in der Vorbereitung aus, ob die Strecke neu ist. Ich habe einige Runden zu Fuß gedreht, um die Dimensionen besser zu verstehen, mehr nicht.»

Pecco Bagnaia inspizierte den neuen Kurs mit Kumpel Marco Bezzecchi (li.) Foto: Gold and Goose Pecco Bagnaia inspizierte den neuen Kurs mit Kumpel Marco Bezzecchi (li.) © Gold and Goose

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Bagnaia über die mit gut 3,8 km hinter dem Sachsenring zweitkürzeste Rennstrecke im Kalender der Motorrad-Weltmeisterschaft: «Das Layout schaut spaßig aus. Die Strecke ist ziemlich schmal, aber sehr technisch und schnell. Mir gefällt sie. Solange es nicht regnet. Wenn es nass wird, könnten wir speziell in den Sektoren 1 und 4 ein echtes Problem bekommen. Ich hoffe, dass es trocken bleibt. Auch der Asphalt macht einen fantastischen Eindruck. Noch ist er etwas schmutzig. Wir haben noch keine Erfahrungen, aber es könnte sein, dass wir hier hoffentlich weniger Probleme mit dem Verschleiß am Hinterrad erleben werden.»

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Ein Thema sieht der Ducati-Pilot aber an anderer Stelle. Denn durch die geringe Rundenlänge stehen im Gegenzug voll 31 Runden auf dem Fahrplan des Brasilien-GP. Bagnaia: «Natürlich ist die Distanz die gleiche, aber gefühlt dauert ein GP mit vielen Runden auch länger. Über 30 Runden, das ist schon extrem. Für macht es durchaus einen Unterschied. Mir liegen lange Strecken jedenfalls mehr.»