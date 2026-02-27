Pedro Acosta (4./KTM): «Auf den Ersten brauchen wir gar nicht zu schauen»

Aprilia-Ass Marco Bezzecchi war am Freitag auf dem Buriram International Circuit, 400 Kilometer nordöstlich der thailändischen Hauptstadt Bangkok, eine Klasse für sich und nahm dem Zweiten Marc Marquez 0,421 sec ab. Dessen Ducati-Kollege Fabio Di Giannantonio war auf Platz 3 nur wenig langsamer, ab Position 8 liegen die Fahrer bereits über eine Sekunde zurück.

«Ich bin ganz zufrieden, aber über eine Runde, und eventuell zu Beginn von Long-runs, fehlt uns ein bisschen was», hielt KTM-Werksfahrer Pedro Acosta fest – der Spanier verlor als Vierter 0,659 sec. «Nach ein paar Runden ist unsere Pace ganz gut, wir haben aber noch einiges zu tun. Aprilia ist mit Bezzecchi superschnell und auch einige Ducati-Fahrer. Aber wir müssen auf uns selbst schauen, wir kennen unsere Situation. Auf den Ersten brauchen wir gar nicht zu schauen.»

Die 2026er-KTM hatte Acosta bereits während des Sepang-Tests gelobt: «Das Motorrad ist schneller. Du musst nicht mehr bei 100 Prozent sein, um eine gute Rundenzeit zu fahren. Alles kommt leichter. Ich fühle mich wohler, muss nicht so viel Risiko eingehen und auch die anderen Jungs mögen das neue Chassis, das ist gut.»

Vor dem Rennwochenende gab Acosta die Top-5 als Ziel aus. «Der Sprint bringt uns in die schlechteste Ausgangslage, weil es uns in den ersten vier oder fünf Runden an Geschwindigkeit mangelt», analysierte der 21-Jährige. «Wichtig ist, dass wir gut arbeiten, deshalb halte ich an unserem Ziel fest. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir verstehen, weshalb wir am Anfang nicht schnell genug sind.»

