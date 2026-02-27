Weiter zum Inhalt
Pedro Acosta (4./KTM): «Auf den Ersten brauchen wir gar nicht zu schauen»

Das Team Red Bull KTM brachte im Zeittraining am Freitag in Buriram beide Fahrer direkt ins MotoGP-Qualifying 2. Trotz seiner starken Leistung äußerte sich Pedro Acosta nur verhalten optimistisch.

Ivo Schützbach

Von

MotoGP

Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: gold & goose
Pedro Acosta
© gold & goose

Im Artikel erwähnt

Aprilia-Ass Marco Bezzecchi war am Freitag auf dem Buriram International Circuit, 400 Kilometer nordöstlich der thailändischen Hauptstadt Bangkok, eine Klasse für sich und nahm dem Zweiten Marc Marquez 0,421 sec ab. Dessen Ducati-Kollege Fabio Di Giannantonio war auf Platz 3 nur wenig langsamer, ab Position 8 liegen die Fahrer bereits über eine Sekunde zurück.

«Ich bin ganz zufrieden, aber über eine Runde, und eventuell zu Beginn von Long-runs, fehlt uns ein bisschen was», hielt KTM-Werksfahrer Pedro Acosta fest – der Spanier verlor als Vierter 0,659 sec. «Nach ein paar Runden ist unsere Pace ganz gut, wir haben aber noch einiges zu tun. Aprilia ist mit Bezzecchi superschnell und auch einige Ducati-Fahrer. Aber wir müssen auf uns selbst schauen, wir kennen unsere Situation. Auf den Ersten brauchen wir gar nicht zu schauen.»

Die 2026er-KTM hatte Acosta bereits während des Sepang-Tests gelobt: «Das Motorrad ist schneller. Du musst nicht mehr bei 100 Prozent sein, um eine gute Rundenzeit zu fahren. Alles kommt leichter. Ich fühle mich wohler, muss nicht so viel Risiko eingehen und auch die anderen Jungs mögen das neue Chassis, das ist gut.»

Vor dem Rennwochenende gab Acosta die Top-5 als Ziel aus. «Der Sprint bringt uns in die schlechteste Ausgangslage, weil es uns in den ersten vier oder fünf Runden an Geschwindigkeit mangelt», analysierte der 21-Jährige. «Wichtig ist, dass wir gut arbeiten, deshalb halte ich an unserem Ziel fest. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir verstehen, weshalb wir am Anfang nicht schnell genug sind.»

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Freies Training

  2. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

24

1:28,526

02

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

25

+0,421

03

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

19

+0,484

04

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

19

+0,659

05

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

25

+0,703

06

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

23

+0,850

07

Joan Mir

Joan Mir

Honda HRC Castrol

Joan Mir

Joan Mir

Honda HRC Castrol

36

25

+0,991

08

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

33

23

+1,006

09

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

79

20

+1,053

10

Johann Zarco

Johann Zarco

LCR Honda

Johann Zarco

Johann Zarco

LCR Honda

5

21

+1,064

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Sepang Testing 2026

    Sepang International Circuit, Malaysia
    02.–04.02.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Buriram Testing

    Buriram International Circuit, Thailand
    20.–21.02.2026
    Zum Event
  • Marc Marquez MotoGP

    Live

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. – 01.03.2026
    Zum Event

  • Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event

