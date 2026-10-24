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Pedro Acosta (5.): «Vorne nichts zu gewinnen, hinten nichts zu verlieren»

Pedro Acosta wurde im letzten MotoGP-Sprint auf Phillip Island Fünfter. Der Red Bull-KTM-Werkspilot aus Spanien haderte mit einem unruhigen Motorrad und rollte die letzten Runden nur noch ins Ziel.

MotoGP

Wie immer stürmisch: KTM-Pilot Pedro Acosta (5.)
Wie immer stürmisch: KTM-Pilot Pedro Acosta (5.)
Foto: Gold and Goose
Wie immer stürmisch: KTM-Pilot Pedro Acosta (5.)
© Gold and Goose

Im Artikel erwähnt

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Im feuchten Qualifying hatte Pedro Acosta eine Zeit von 1:36,5 min gesetzt, was für Startplatz 7 reichte. Im Sprint holte der Spanier das heraus, was seine KTM hergab, und überquerte die Ziellinie als Fünfter. Auf dem zum Zeitpunkt des Sprints trockenen Kurs war nicht mehr drin.

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Acosta mit starkem Start, dann riss der Faden

Red Bull-Athlet Pedro Acosta erwischte einen guten Start, ließ in der ersten Runde Jack Miller (Yamaha) und Raul Fernandez (Aprilia) hinter sich. Zeitweise lag er auf Platz 4 und lieferte sich Duelle mit Johann Zarco (Honda) und Alex Marquez (Ducati). Dann zogen Fabio Di Giannanto (Ducati) und Marco Bezzecchi (Aprilia) an ihm vorbei. Dass es am Ende für Platz 5 reichte, verdankte er auch den Ausfällen von Johann Zarco und Jorge Martin.

«Ich hatte einen guten Start und fuhr starke erste Runden», sagte Acosta rückblickend über die Anfangsphase des Rennens. «Zu Beginn habe ich versucht, den Reifen stärker zu beanspruchen, um an der Spitze dranzubleiben. Danach wurde ich nicht wirklich langsamer – die anderen waren einfach schneller.» Im letzten Renndrittel ließ er die Gruppe um «Diggia» und Bezzecchi davonziehen. «Drei Runden vor Schluss gab es vor mir nichts mehr zu gewinnen und hinter mir nichts zu verlieren. Deshalb bin ich nur noch ins Ziel gerollt. Man muss das Motorrad einfach nach Hause bringen.»

Im Artikel erwähnt

Willkommen auf Phillip Island
Willkommen auf Phillip Island
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Fans
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Foto: Gold & Goose
Aprilia
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Foto: Gold & Goose
Brad Binder
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Diogo Moreira
Diogo Moreira
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Jorge Martin
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Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio
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Ai Ogura
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Foto: Gold & Goose
Pecco Bagnaia
Pecco Bagnaia
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Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Fans
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Brad Binder
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Jorge Martin
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Johann Zarco
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Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
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Start des Sprint-Rennens
Start des Sprint-Rennens
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez
Alex Márquez
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Jack Miller
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Sprint-Rennen
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Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
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Jorge Martin und Marc Márquez
Jorge Martin und Marc Márquez
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Marc Márquez
Marc Márquez
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Alex Márquez, Marc Márquez, Fabio Di Giannantonio
Alex Márquez, Marc Márquez, Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Sprint-Sieger Marc Márquez
Sprint-Sieger Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez
Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Willkommen auf Phillip Island
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Warum er am Ende nicht mehr angreifen konnte, war schnell ausgemacht: Das Fahrwerk der KTM war in den schnellen Kurven unruhig. In der letzten Kurve und auf der Geraden habe er viel Zeit verloren. «Ich habe viel versucht, aber das Problem wurde immer schlimmer.»

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Im nassen FP2 habe das Bike noch ordentlich funktioniert, mit abtrocknender Piste sei es schlechter geworden. «Das ist etwas, das wir wissen: Auf trockener Strecke haben wir Probleme.» In der WM liegt Acosta mit 263 Punkten jetzt punktgleich mit Ai Ogura auf Rang 4.

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