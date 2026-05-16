Pedro Acosta (KTM) schnappt sich die Barcelona-Pole, Bezzecchi mit Sturz!
KTM-Werkspilot Pedro Acosta sicherte mit einem starken Qualifying in Barcelona die Pole-Position. Überraschung dahinter: Franco Morbidelli auf Platz 2! Marco Bezzecchi stürzte, startet von Platz 12.
Pedro Acosta ist weiterhin der dominante Mann in Barcelona! Der Red Bull KTM Factory Racing-Pilot sicherte sich in einem starken Qualifying die Pole-Position, war am Ende mehr als zwei Zehntelsekunden schneller als die Konkurrenz. Es ist die zweite Pole seiner MotoGP-Karriere.
Der Reihe nach:
Acosta von Beginn an stark, Rossi schaut zu
Gleich zu Beginn der Session setzte KTM ein Ausrufezeichen. Pedro Acosta setzte mit 1:38,397 min eine beachtliche Top-Zeit, sein Werkskollege Brad Binder landete vier Zehntel dahinter. VR46-Pilot Fabio Di Giannantonio setzte sich zwischen die beiden KTM-Maschinen. «Diggia» hat dieses Wochenende Unterstützung vom Chef: Teambesitzer und MotoGP-Legende Valentino Rossi ist in Barcelona vor Ort, verfolgte das Qualifying auf einem Roller vom Streckenrand aus.
Mit der zweiten schnellen Runde verbesserte sich Acosta selbst auf 1:38,118 min. Dahinter reihte sich Lokal-Matador Alex Marquez auf der Gresini-Ducati ein, der in diesem Jahr der einzige Marquez-Bruder beim Heim-GP der Brüder in Barcelona ist. Marc Marquez fällt mit einem Bruch im Fuß und nach einer Schulter-OP aus.
Die Rangliste zur Halbzeit der Session: Acosta vor Marquez, dahinter Raul Fernandez auf der Trackhouse-Aprilia, die Honda-Piloten Johann Zarco und Joan Mir, dahinter Brad Binder und Fabio Di Giannantonio. Jorge Martin hatte nach seinem Unfall im Q1 gut zwei Sekunden Rückstand auf die Spitze.
WM-Leader Bezzecchi stürzt
Vier Minuten vor Schluss bittere Neuigkeiten für Bezzecchi-Fans! Der WM-Leader flog in Kurve 2 ab, landete im Kies. Ein weiterer Aprilia-Sturz also an diesem Wochenende. Zu diesem Zeitpunkt lag Bezzecchi nur an Rang acht, keine Chance zur Verteidigung. Am Ende wurde es ein enttäuschender zwölfter Startplatz Bezzecchi.
Morbidelli wird Zweiter
Die positive Überraschung der Schlussphase: Franco Morbidelli. Der VR46-Pilot war schon eher Überraschungsgast im Q2, hatte mit einer Bestzeit im Q1 aufhorchen lassen. In der Schlussphase ließ er Alex Marquez hinter sich, setzte sich auf Platz 2 hinter Acosta, der sich noch einmal auf 1:38,068 min verbesserte.
Die erste Startreihe in Barcelona also: Pedro Acosta (KTM), Franco Morbidelli (VR46-Ducati) und Alex Marquez (Gresini Ducati). Jorge Martin schaffte es noch auf Platz 9, Bezzecchi wurde nach seinem Sturz von allen anderen Q2-Teilnehmern überholt, startet von Platz 12.
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