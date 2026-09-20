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Pedro Acosta (KTM) überglücklich: «Der erste Sieg ist immer sehr speziell!»

Pedro Acosta hat es geschafft! Am Sonntag holte er auf dem Red Bull Ring seinen ersten Grand-Prix-Sieg in der MotoGP. Nach dem Crash im Sprint war es auch ein Happy End für KTM.

MotoGP

Pedro Acosta war überglücklich
Pedro Acosta war überglücklich
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta war überglücklich
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

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Pedro Acosta erlebte beim Heim-GP seines Arbeitgebers KTM eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Im Sprintrennen am Samstag warf er seine RC16 in Führung liegend ins Kiesbett. Er verpasste vor der Schikane den Bremspunkt und stürzte.

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Am Sonntag ging Acosta wieder von Startplatz 3 ins Rennen. Direkt nach dem Start fiel Acosta in Kurve 1 auf Platz 5 zurück. Im ersten Umlauf konnte er Marc Marquez (Ducati) überholen. Danach kämpfte er sich Runde um Runde weiter nach vorn – in Runde 2 schnappte er sich Ai Ogura (Aprilia), in Runde 4 ging er an Marco Bezzecchi (Aprilia) vorbei.

In der achten Runde ließ er sich in Kurve 4 neben Martin blicken. Beinahe wären die beiden kollidiert. In der neunten Runde war es dann so weit: Acosta ging am Ausgang von Kurve 1 am «Martinator» vorbei. Danach konnte der Spanier einen Vorsprung von rund einer Sekunde herausfahren. Er spulte Runde um Runde ab, die KTM-Bosse Pit Beirer und Gottfried Neumeister zitterten in der Box der Orangen mit.

Im Artikel erwähnt

Willkommen zum Rennen am Red Bull Ring
Willkommen zum Rennen am Red Bull Ring
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Fans
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Foto: Gold & Goose
Pecco Bagnaia und Marc Márquez
Pecco Bagnaia und Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
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Foto: Gold & Goose
Brad Binder
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Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
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Marco Bezzecchi
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Ai Ogura
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Fermin Aldeguer
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Marco Bezzecchi und Marc Márquez
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Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Johann Zarco
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Jorge Martin
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Enea Bastianini
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Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta gewinnt das Rennen
Pedro Acosta gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta und Team
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Martin, Acosta, Bezzecchi
Martin, Acosta, Bezzecchi
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Sieger Pedro Acosta
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Foto: Gold & Goose
Sieger Pedro Acosta
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Willkommen zum Rennen am Red Bull Ring
© Gold & Goose

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Acosta hatte mit seiner RC16 alles im Griff. Als Martin näher kam, zog er das Tempo wieder etwas an. Es sah kontrolliert aus.

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Dann war es vollbracht: Pedro Acosta fuhr mit einer Sekunde Vorsprung auf Jorge Martin über die Ziellinie und gewann seinen ersten Grand Prix in der Königsklasse. In der KTM-Box fielen sich Beirer und Neumeister in die Arme. Acosta freute sich und in der Schikane, wo er am Samstag den Sprint-Sieg wegwarf, legte er seine KTM auf die rechte Seite. Die Marshals halfen ihm, das Motorrad wieder aufzustellen und Jack Miller schob ihn an, um sein Motorrad wieder zum Laufen zu bringen.

«Der erste Sieg ist immer sehr speziell. Es ist schön, den Kreis mit KTM vor all den österreichischen Fans zu schließen. Ich habe viele KTM-T-Shirts gesehen, und ich freue mich sehr für sie – sie verdienen es noch mehr als ich», freute sich der 22-Jährige. «Gestern, als ich es vermasselt hatte, haben mir gute Leute sehr geholfen. Es war unglaublich.»

In seinem 56. Grand Prix in der Königsklasse schaffte Pedro Acosta seinen ersten MotoGP-Sieg.

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Pos

Fahrer

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

28

42:16,996

1:29,533

25

02

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

28

+1,017

1:29,664

32

03

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

28

+1,209

1:29,879

23

04

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

79

28

+2,139

1:29,937

19

05

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

28

+7,339

1:29,798

20

06

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

33

28

+8,720

1:29,778

11

07

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

28

+9,686

1:30,146

13

08

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

28

+12,365

1:29,887

10

09

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

28

+14,869

1:30,062

7

10

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LCR Honda

Johann Zarco

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5

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+16,266

1:30,026

9

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