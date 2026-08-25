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Pedro Acosta (KTM): Extrem-Kart-Rennen vor dem MotoGP-Event in Aragon

KTM-MotoGP-Ass Pedro Acosta gönnte sich am vergangenen Wochenende auf dem Circuit Bugatti in Le Mans den Start bei einem ganz besonderen Kart-Rennen, wo es um viel Ausdauer ging.

Johannes Orasche

Von

MotoGP

Pedro Acosta beim 24-Stunden-Rennen in Le Mans
Pedro Acosta beim 24-Stunden-Rennen in Le Mans
Foto: Pedro Acosta
Pedro Acosta beim 24-Stunden-Rennen in Le Mans
© Pedro Acosta

Im Artikel erwähnt

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Die MotoGP-WM geht am kommenden Wochenende im MotorLand Aragon in Spanien weiter. Red-Bull-KTM-Ass Pedro Acosta hat die vergangenen Tage vor dem nächsten Heimauftritt zu einem besonderen Abenteuer genutzt. Der 22-Jährige nahm nahezu inkognito im Overall seines Sponsors Quad Lock an einem Go-Kart-Event teil. Schauplatz war das Areal des legendären Circuit Bugatti von Le Mans, wo jährlich auch die MotoGP-WM zu Gast ist.

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Die Bedingungen waren in Frankreich sehr anspruchsvoll. Bei der Veranstaltung handelte es sich nämlich um einen 24-Stunden-Bewerb für Teams. Dazu kam: Acosta hatte diesmal kein Motorhome vor Ort. Das bedeutete: Zur Überbrückung seiner Rennpausen ruhte sich der nächstjährige Ducati-Werksfahrer auf einer breiten, aufblasbaren Matratze im hinteren Teil seiner Team-Box aus. Zur Stärkung wurde der gesamten Crew direkt in der Box Pizza serviert – auch der Spaß an der Piste kam nicht zu kurz.

Acosta mit der Truppe von Go-Karts Mar Menor
Acosta mit der Truppe von Go-Karts Mar Menor
Foto: Pedro Acosta
Acosta mit der Truppe von Go-Karts Mar Menor
© Pedro Acosta

Im Artikel erwähnt

Acosta: Endurance-Erfahrung auf vier Rädern

Was steckte dahinter? Acosta fuhr in der Truppe von Go-Karts Mar Menor – einer Anlage in der Nähe seiner Heimatstadt Murcia. Acosta ist dort oft privat zu Trainingszwecken zu Gast – auch mit dem Supersport-Bike. In Le Mans wurde passenderweise mit klassischem Le Mans-Start losgelegt. Acosta bekam auf sein Team-Kart seine angestammte Startnummer 37. Acosta, der von Startplatz 8 aus gleich den ersten Stint in Angriff nahm, war begeistert von der Endurance-Erfahrung auf vier Rädern.

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Zurück zum Kerngeschäft des Spaniers: Weil KTM bei den MotoGP-Gremien nun die Öffnung der RC16-Motoren erwirkt und zuletzt im Motorenzentrum in Munderfing kritische Komponenten getauscht hat, gibt es auch für Acosta einen zusätzlichen, weiteren Hoffnungsschimmer in der WM. Fakt ist: Die Top-3 sind für den scheidenden Spanier immer noch in Reichweite. Auf den drittplatzierten Ai Ogura (Trackhouse Aprilia) fehlen Acosta 40 Punkte.

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