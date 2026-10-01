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WM-Vierter Pedro Acosta (KTM) meint: Es fehlt mehr an Speed als an Punkten

Auf dem Red Bull Ring in Spielberg gelang KTM-Werksfahrer Pedro Acosta endlich der erste Grand-Prix-Sieg in der höchsten Klasse. Die Favoritenrolle für Japan schiebt er trotzdem weit von sich.

MotoGP

Pedro Acosta war vom Speed der KTM in Spielberg überrascht
Pedro Acosta war vom Speed der KTM in Spielberg überrascht
Foto: gold & goose
Pedro Acosta war vom Speed der KTM in Spielberg überrascht
© gold & goose

Im Artikel erwähnt

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Mit seinem ersten Sieg in der Premier-Class ist Pedro Acosta eine gewaltige Last von den Schultern gefallen, 56 Anläufe hat der talentierte Spanier für diesen Triumph gebraucht. «Der letzte Sieg war lange her», schmunzelte der KTM-Star am Donnerstag in Motegi. «Es war auch lange her, dass wir die Möglichkeit hatten, um einen Sieg zu kämpfen. Da freut mich auch für KTM, es hat eine Weile gedauert, bis so ein Ergebnis wieder möglich wurde.»

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Auf dem Red Bull Ring in Spielberg war Acosta in beiden Rennen eine Klasse für sich, den Sprintsieg schmiss er nach einem Konzentrationsfehler deutlich in Führung liegend weg. Die malerische Piste in der Steiermark hat viele brutale Bremszonen, dort ist Können gefragt, über das die KTM RC16 ebenso verfügt wie Acosta. Und das auch in Motegi von Nutzen sein wird.

Pedro Acosta sieht Aprilia und Ducati in der Favoritenrolle

Eine Vorhersage traut sich Pedro trotzdem keine zu: «Wir alle wissen, wie schnell Aprilia im Moment ist. Jorge Martin hat in den Grands Prix seit der Sommerpause erstaunlichen Speed an den Tag gelegt. Marc Marquez wird ebenfalls vorne mitmischen und Pecco Bagnaia war in Motegi im Vorjahr extrem schnell. Ich habe hier seit meinem ersten MotoGP-Rennen viel Potenzial gezeigt, brachte aber nie etwas Zählbares zusammen. Vielleicht muss ich weniger darüber nachdenken und stattdessen versuchen, so wettbewerbsfähig wie möglich zu sein. Ich bin nicht weit von Platz 3 in der Gesamtwertung entfernt, das ist mein Ziel.»

Im Artikel erwähnt

Der Stand vor dem Japan-GP: 1. Jorge Martin (Aprilia), 306 Punkte. 2. Marc Marquez (Ducati), 294. 3. Marco Bezzecchi (Aprilia), 264. 4. Pedro Acosta (KTM), 234. 5. Fabio Di Giannantonio (Ducati), 230. 6. Ai Ogura (Aprilia), 222. 7. Raul Fernandez (Aprilia), 203.

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Nach dem Spielberg-Sieg schob Marc Marquez die Favoritenrolle Acosta zu, doch 72 Punkte Rückstand auf die WM-Spitze sind gewaltig. «Wir liegen weit zurück, doch eher was die Geschwindigkeit als die Punkte betrifft», meint das KTM-Aushängeschild. «Es war sogar für uns eine Überraschung, dass wir in Österreich so konkurrenzfähig waren. 2024 habe ich dort stark gelitten, 2025 weniger. Normal sind wir in Motegi schnell, ich habe aber keine Erwartungen, weil ich hier immer Probleme mit der Lebensdauer der Reifen hatte. Mal sehen, wie es mit dem neuen Asphalt ist, was ich mit ihm für ein Gefühl auf dem Motorrad habe.»

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