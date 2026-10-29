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Pedro Acosta (KTM): Viele Fragezeichen vor dem Großen Preis von Malaysia

MotoGP-Ass Pedro Acosta stand 2025 in Sepang zweimal auf dem Podium. Ob er dies 2026 wiederholen kann, hängt von vielen Faktoren ab. In Malaysia blickte er noch einmal auf Phillip Island zurück.

MotoGP

Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold and Goose Photography
Pedro Acosta
© Gold and Goose Photography

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2025 war Pedro Acosta stark in Malaysia. Mit seiner KTM konnte er die Ränge 3 und 2 einfahren – es war eines seiner erfolgreichsten Wochenenden in der letzten Saison. Der Spanier ist zuversichtlich, dass er auch 2026 in Sepang vorne mitmischen kann.

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«Letztes Jahr war es ganz gut – ich bin zweimal auf dem Podium gestanden», blickte Acosta am Donnerstag vor dem Rennwochenende zurück. «Wir müssen sehen, wie stark die Aprilia sein werden. Letztes Jahr sind sie mit vielen Siegen im Gepäck hierhergekommen, dann hatten sie hier große Schwierigkeiten. Im Wintertest waren sie aber ziemlich schnell. Es wird auch spannend zu sehen sein, wie Marc fährt, weil er letztes Jahr nicht hier war. Dann müssen wir schauen, wie wir uns auf die neuen Reifen einstellen können, die sie hierherbringen – diese unterscheiden sich von jenen von 2025.»

Pedro Acosta: «Es ist traurig, dass die Geschichte auf Phillip Island so geendet hat»

Beim letzten Rennwochenende in Australien landete Acosta im Sprint auf Rang 5. Das Hauptrennen fiel dem schlechten Wetter zum Opfer. Ist Acosta immer noch enttäuscht, auf Phillip Island einen Tag verloren zu haben? «Es ist traurig, dass die Geschichte auf Phillip Island so geendet hat», meinte der 22-Jährige. «Es ist die beste Strecke in der Meisterschaft. Es haben dort in der MotoGP-Klasse sehr gute Kämpfe stattgefunden. Die Insel dort hat uns sehr viel gegeben – wir müssen dankbar sein.»

Im Artikel erwähnt

In der Gesamtwertung liegt Pedro Acosta vor den letzten vier Grands Prix auf Rang 4. Auf Platz 3, auf dem Aprilia-Pilot Marco Bezzecchi liegt, fehlen ihm 52 Punkte.

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