Pedro Acosta (KTM): Fünf Ducati und drei Aprilia werden in den Top-10 sein

Pedro Acosta belegte beim Buriram-Test am vergangenen Wochenende Rang 6 und war damit bester KTM-Fahrer. Der Spanier hat in Thailand, wie die anderen RC16-Piloten, viele Teile getestet, mit dem Ergebnis war er zufrieden. Man habe im Vergleich zum letzten Jahr einen Schritt gemacht.

An diesem Wochenende startet die MotoGP in die neue Saison. Acosta, der 2025 WM-Vierter wurde, will in diesem Jahr wieder mitreden um die Top-Platzierungen und endlich seinen ersten Sieg in der Königsklasse holen. In der zweiten Saisonhälfte 2025 war er regelmäßig auf dem Podest zu finden.

Wir müssen ruhig bleiben, die Meisterschaft ist sehr lang Pedro Acosta

Was sind seine Erwartungen für das erste Rennwochenende in Thailand? «Top-5. Wir wissen, dass dies für uns nicht die beste Strecke ist, und auch die Bedingungen für die Reifen sind nicht ideal», meinte Acosta. «Zudem werden hier fünf Ducati und drei Aprilia in den Top-10 sein. Wenn man sich die Ergebnisse des Tests ansieht, werden nur noch eine KTM und eine Honda dabei sein. Es sieht danach aus, dass die beiden italienischen Werke sehr schnell sind. Wir müssen aber ruhig bleiben, die Meisterschaft ist sehr lang.»

Acosta betonte bei den Tests, dass das Bike dieses Jahr einfacher zu fahren sei. In welchen Bereichen konnte man bei der RC16 seiner Meinung nach den größten Fortschritt machen? «Das Einlenkverhalten ist besser, das Motorrad ist etwas stabiler und die Reifen werden nicht mehr so sehr beansprucht – zuvor waren die Reifen bereits nach drei Runden zerstört, jetzt können wir 15 Runden mit einer guten Pace fahren», zählte der 21-Jährige auf.

Acosta: «Ich vergleiche mich momentan viel mit Brad»

Was hat sich Acosta für dieses Jahr persönlich vorgenommen? «Ich muss gute Resultate erzielen und konstant sein – das war ich zu Beginn des letzten Jahres nicht. Ich muss konstant in den Top-3 kämpfen.»