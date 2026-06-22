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Pedro Acosta fordert nach Brünn-Ausfall: «KTM muss Antworten liefern!»

Nach dem Sturz im MotoGP-Sprint folgte für Pedro Acosta am Sonntag in Brünn der nächste Rückschlag: Der Motor seiner KTM stellte in der letzten Runde ab. Er versteht die Strafe gegen Marco Bezzecchi.

Toni Schmidt

Von

MotoGP

Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
© Gold & Goose

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Nach zwei Ausfällen an einem Wochenende war Acosta die Frustration anzuhören. Im Grand Prix rollte der KTM-Pilot kurz vor dem Ende aus. «In einem Moment war ich nicht einmal enttäuscht. Ich habe nichts falsch gemacht. Was nicht in meiner Hand liegt, kann ich nicht ändern», erklärte der Spanier resigniert. Die Forderung geht an den österreichischen Hersteller: «Jetzt ist es Zeit für KTM, ein paar Antworten zu liefern und zu analysieren, warum wir diese Zuverlässigkeitsprobleme haben – weil ich davon schon einige hatte.»

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Reifendruck zu hoch – Acosta fiel zwischenzeitlich zurück

Auf die Frage, warum das Motorrad stehengeblieben sei, bestätigte Acosta: «Es ist das gleiche Problem, dass ich am Freitag hatte. Einfach abgeschaltet.» Eine Verbindung zu seinem Ausfall in Barcelona schloss er aus: «Nein, das sind zwei verschiedene Dinge.»

Bis zum abrupten Ende sei das Rennen alles andere als eine Katastrophe gewesen, betonte Acosta. Seine Pace habe für die Top-5 gereicht. Zwischendurch sah es aus, als hätte er Probleme – die hatte er auch, sein Vorderreifendruck war zu hoch, weshalb er viel Zeit verlor und hinter Di Giannantonio und Mir zurückfiel. Es gelang dem KTM-Ass allerdings, den Reifen wieder ins Arbeitsfenster zu bringen. «Ich war wieder auf meiner Position, und dann war das Rennen einfach eine Runde zu lang.» Der Reifendruck habe allerdings keine Verbindung zu dem Defekt.

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Willkommen zum Rennen in Brünn
Willkommen zum Rennen in Brünn
Foto: Gerhard Schiel
Paddock
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Foto: Gerhard Schiel
Die Fahrer
Die Fahrer
Foto: Gold & Goose
Fans
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Foto: Gerhard Schiel
Diogo Moreira
Diogo Moreira
Foto: Gold & Goose
Abkühlung
Abkühlung
Foto: Gerhard Schiel
Martin und Ogura
Martin und Ogura
Foto: Gold & Goose
Luca Marini
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Foto: Gold & Goose
Paddock
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Foto: Gerhard Schiel
Pecco Bagnaia
Pecco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Vor dem Start
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Foto: Gold & Goose
Grid Girl
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Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
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Enea Bastianini
Enea Bastianini
Foto: Gold & Goose
Fans
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Foto: Gerhard Schiel
Francesco Bagnaia
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Ai Ogura
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Foto: Gold & Goose
Di Giannantonio und Acosta
Di Giannantonio und Acosta
Foto: Gold & Goose
Verpflegung
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Foto: Gerhard Schiel
Diogo Moreira
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Marc Márquez und Pecco Bagnaia
Marc Márquez und Pecco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Di Giannantonio und Moreira
Di Giannantonio und Moreira
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez gewinnt das Rennen
Marc Márquez gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Sieger Márc Marquez
Sieger Márc Marquez
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura, Marc Márquez, Pecco Bagnaia
Ai Ogura, Marc Márquez, Pecco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Sieger Marc Márquez
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Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Brünn
© Gerhard Schiel

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Fall Bezzecchi: Acosta findet Strafe hart, aber in Ordnung

Auf die Frage, wo man im Vergleich zur Konkurrenz steht, antwortete Acosta: «Wir wissen, dass wir nicht auf dem Niveau sind, um mit Aprilia und Ducati zu kämpfen.» Außerdem glaubte er nicht, dass er am Sonntag schneller als «Diggia» gewesen wäre.

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Zum Sturz und dem anschließenden Verhalten von Marco Bezzecchi im Kiesbett am Samstag – inklusive der folgenden Strafe – positionierte sich Acosta nicht. Auch zur Höhe der Sanktion hielt er sich zurück, ordnete die Rennsperre aber als nachvollziehbar ein. «Das war eine harte Strafe, die schwerste, die ich je gesehen habe. Aber ich denke, es war die richtige.» Sein Verständnis begründete er mit Respekt gegenüber allen Beteiligten im Hintergrund. «Ohne die Streckenposten fahren wir schlicht nicht. Das ist eher eine Respekt-Strafe.»

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